Antena Căutare
Home News Social Câte grade ar trebui să fie în camera în care dormi pe timpul nopții, potrivit specialistului Vlad Ciurea. Ce a explicat

Câte grade ar trebui să fie în camera în care dormi pe timpul nopții, potrivit specialistului Vlad Ciurea. Ce a explicat

Medicul Vlad Ciurea a dezvăluit care e temperatura ideală pe care ar trebui să o avem în dormitor pe timpul nopții pentru un somn liniștitor și odihnitor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Octombrie 2025, 07:00 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 10:49
Pentru un somn odihnitor este important să ținem cont de câțiva factori care ar putea facilita odihna. | Shutterstock

Pe timpul nopții, temperatura din camera în care dormim poate influența masiv calitatea somnului și chiar poate determina insomnii.

Neurochirurgul Vlad Ciurea vorbește despre un somn odihnitor

Uneori cel mai odihnitor somn nu ține de câte ore dormim, ci de mediul pe care îl creăm în camera în care dormim.

Citește și: 7 gustări de seară care sprijină metabolismul și somnul, potrivit nutriționiștilor

Articolul continuă după reclamă

Neurochirurgul Vlad Ciurea a explicat faptul că o cameră încălzită în exces poate dăuna somnului și poate afecta procesul de relaxare. De asemenea, din cauza căldurii excesive din dormitor, corpul e posibil să nu se recupereze suficient de bine peste noapte și de aceea te poți simți mai obosit în ziua următoare.

Este adevărat că și numărul de ore de somn este important. Dacă dormi o perioadă îndelungată mai puțin de 6 ore pe noapte, acest lucru îți poate afecta sever creierul. Mai multe studii internaționale arată că un somn odihnitor este mai degrabă determinat de temperatura din cameră, dar contează și ca numărul de ore de somn să fie de minim 7.

Pentru a te simți odihnit și pentru ca organismul tău să se recupereze pe timpul nopții, ideal ar fi să dormim între 8 și 10 ore pe noapte.

Neurologul Vlad Ciurea spune că temperatura ideală pentru dormitor pe timpul nopții este între 18 și 20 grade Celsius. Organizația Mondială a Sănătății recomandă, mai degrabă, să fie chiar 18 grade Celsius mai ales pentru cei care sunt obișnuiți să poarte pijamale mai groase, potrivit Cancan.

Citește și: Cinci lucruri pe care proaspeții părinți trebuie să le știe despre somnul bebelușului

Potrivit studiului publicat pe Science Direct, temperatura ideală pe timpul nopții în camera în care dormim este situată între 15 și 19 grade Celsius.

„Scade concentrația de oxigen dacă stai cu soba pornită. Căldura nu este bună. Temperatura de confort nu trebuie să fie niciun caz ridicată. Trebuie să ne obișnuim, ca țară, cu o temperatură de confort care să fie 21° și sub 21. Este foarte bine și pentru sistemul nervos, predomină sistemul vagal, care este puțin la temperaturi mai joase”, a dezvăluit medicul Vlad Ciurea, în emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical.

Concluzia este că o cameră proaspăt aerisită și răcoroasă favorizează un somn odihnitor. Dacă sunteți obișnuiți să dormiți într-un dormitor încălzit la 24 grade Celsius sau chiar mai mult, atunci e posibil să aveți parte de un somn agitat, să apară transpirațiile în timpul nopții și să vă treziți în mod repetat. Astfel, a doua zi de dimineață senzația de oboseală ar putea fi mai accentuată.

Dacă în dormitor sunt 19-20 grade Celsius, atunci corpul reușește să își regleze mult mai bine temperatura internă, iar acest mecanism îi indică creierului că timpul pentru somn.

Cu toate acestea, este important și să nu exagerăm cu temperatura scăzută din dormitor. Dacă pe timpul nopții vă e prea frig, atunci corpul va munci suplimentar pentru a se încălzi și pentru a menține apoi temperatura optimă.

E important să nu purtăm pijamale groase, din materiale care nu permit pielii să respire, iar echilibrul între camera ventilată corect și o temperatură de 19-20 grade Celsius va ajuta să aveți un somn odihnitor.

Citește și: Care e cea mai bună poziție de somn în timpul sarcinii

Postarea de pe rețelele sociale făcută de o locatară cu o zi înainte de explozia din blocul din Rahova."Miroase toa...
Înapoi la Homepage
AS.ro Drama celebrului milionar care şi-a pierdut averea de 15 milioane de euro: “Fiul meu credea că voi fi mort” Drama celebrului milionar care şi-a pierdut averea de 15 milioane de euro: &#8220;Fiul meu credea că voi fi mort&#8221;
Observatornews.ro Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri" Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri"
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei” Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Postarea de pe rețelele sociale făcută de o locatară cu o zi înainte de explozia din blocul din Rahova.
Postarea de pe rețelele sociale făcută de o locatară cu o zi înainte de explozia din blocul din Rahova."Miroase...
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Imaginile cu momentul declanșării exploziei în blocul de 8 etaje din Rahova. Care ar fi cauza deflagrației| VIDEO
Imaginile cu momentul declanșării exploziei în blocul de 8 etaje din Rahova. Care ar fi cauza deflagrației| VIDEO
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani,... Libertatea.ro
Avertismentul unui cunoscut arhitect, după explozia din Rahova: „Pot exista și niște probleme ascunse, ce pot genera colapsul clădirii”
Avertismentul unui cunoscut arhitect, după explozia din Rahova: „Pot exista și niște probleme ascunse, ce... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup HelloTaste.ro
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință Kudika
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți,... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
EXPLOZIA din cartierul Rahova, magnitudine de cutremur. Detaliul înspăimântător înregistrat de stațiile seismice ale INFP
EXPLOZIA din cartierul Rahova, magnitudine de cutremur. Detaliul înspăimântător înregistrat de stațiile... Gandul
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit UseIT
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x