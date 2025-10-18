Câte grade ar trebui să fie în camera în care dormi pe timpul nopții, potrivit specialistului Vlad Ciurea. Ce a explicat

Medicul Vlad Ciurea a dezvăluit care e temperatura ideală pe care ar trebui să o avem în dormitor pe timpul nopții pentru un somn liniștitor și odihnitor.

Pentru un somn odihnitor este important să ținem cont de câțiva factori care ar putea facilita odihna. | Shutterstock

Pe timpul nopții, temperatura din camera în care dormim poate influența masiv calitatea somnului și chiar poate determina insomnii.

Neurochirurgul Vlad Ciurea vorbește despre un somn odihnitor

Uneori cel mai odihnitor somn nu ține de câte ore dormim, ci de mediul pe care îl creăm în camera în care dormim.

Neurochirurgul Vlad Ciurea a explicat faptul că o cameră încălzită în exces poate dăuna somnului și poate afecta procesul de relaxare. De asemenea, din cauza căldurii excesive din dormitor, corpul e posibil să nu se recupereze suficient de bine peste noapte și de aceea te poți simți mai obosit în ziua următoare.

Este adevărat că și numărul de ore de somn este important. Dacă dormi o perioadă îndelungată mai puțin de 6 ore pe noapte, acest lucru îți poate afecta sever creierul. Mai multe studii internaționale arată că un somn odihnitor este mai degrabă determinat de temperatura din cameră, dar contează și ca numărul de ore de somn să fie de minim 7.

Pentru a te simți odihnit și pentru ca organismul tău să se recupereze pe timpul nopții, ideal ar fi să dormim între 8 și 10 ore pe noapte.

Neurologul Vlad Ciurea spune că temperatura ideală pentru dormitor pe timpul nopții este între 18 și 20 grade Celsius. Organizația Mondială a Sănătății recomandă, mai degrabă, să fie chiar 18 grade Celsius mai ales pentru cei care sunt obișnuiți să poarte pijamale mai groase, potrivit Cancan.

Potrivit studiului publicat pe Science Direct, temperatura ideală pe timpul nopții în camera în care dormim este situată între 15 și 19 grade Celsius.

„Scade concentrația de oxigen dacă stai cu soba pornită. Căldura nu este bună. Temperatura de confort nu trebuie să fie niciun caz ridicată. Trebuie să ne obișnuim, ca țară, cu o temperatură de confort care să fie 21° și sub 21. Este foarte bine și pentru sistemul nervos, predomină sistemul vagal, care este puțin la temperaturi mai joase”, a dezvăluit medicul Vlad Ciurea, în emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical.

Concluzia este că o cameră proaspăt aerisită și răcoroasă favorizează un somn odihnitor. Dacă sunteți obișnuiți să dormiți într-un dormitor încălzit la 24 grade Celsius sau chiar mai mult, atunci e posibil să aveți parte de un somn agitat, să apară transpirațiile în timpul nopții și să vă treziți în mod repetat. Astfel, a doua zi de dimineață senzația de oboseală ar putea fi mai accentuată.

Dacă în dormitor sunt 19-20 grade Celsius, atunci corpul reușește să își regleze mult mai bine temperatura internă, iar acest mecanism îi indică creierului că timpul pentru somn.

Cu toate acestea, este important și să nu exagerăm cu temperatura scăzută din dormitor. Dacă pe timpul nopții vă e prea frig, atunci corpul va munci suplimentar pentru a se încălzi și pentru a menține apoi temperatura optimă.

E important să nu purtăm pijamale groase, din materiale care nu permit pielii să respire, iar echilibrul între camera ventilată corect și o temperatură de 19-20 grade Celsius va ajuta să aveți un somn odihnitor.

