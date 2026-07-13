Cea mai scumpă fosilă din lume. Cu ce preț fantastic s-ar putea vinde la licitație

Cea mai scumpă fosilă din lume iese în curând la licitație și experții se tem de ce ar putea reprezenta acest moment pentru știință.

O fosilă ar putea doborî recordul la licitația de săptămâna aceasta | Shutterstock

În trecut, cea mai scumpă fosilă din lume era considerată cea vândută în 1997, de casa de licitații Sotheby's.

Atunci, pentru prima dată, printre loturi s-a aflat și un dinozaur, scrie BBC News.

Dinozaurul era un Tyrannosaurus rex numit Sue, care a fost vândut în cele din urmă pentru 8 milioane de dolari către Muzeul Field din Chicago.

Aproape 30 de ani mai târziu, un alt T. rex va fi scos la licitația anuală. Acesta e unul dintre cele mai complete exemplare de acest tip descoperite vreodată.

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Cea mai scumpă fosilă din lume

Spre deosebire de fosila din 1997, cea de acum se pare că a atras nu doar atenția cercetătorilor, ci și a colecționarilor extrem de bogați.

Noul exemplar, cunoscut sub numele de Gus, e deja evaluat la aproximativ 30 de milioane de dolari. Însă ar putea fi vândut pentru o sumă și mai mare. Astfel, ar deveni cel mai scump dinozaur vândut vreodată.

Cazul a iscat o dezbatere legată de importanța științifică a fosilelor și dacă acestea trebuie să fie rezervate muzeelor și cercetătorilor.

Casele de licitații susțin că vânătorii de fosile ar trebui recompensați pentru descoperirea unor dinozauri necunoscuți științei.

„Oameni mor în timpul săpăturilor,” a declarat Cassandra Hatton, directorul global al departamentului de istorie naturală de la Sotheby's.

Pentru mulți dintre acești căutători, premiul suprem e un Tyrannosaurus rex, cel mai cunoscut dinozaur.

„Cei care caută astfel de fosile petrec luni întregi pe teren, cu cortul și proviziile în rucsac. Campează în mijlocul pustietății, printre șerpi cu clopoței, insecte și pume,” susține Hatton.

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Hatton se referă la ținutul Badlands din Dakota de Sud, locul unde Gus a fost descoperit la aproximativ 67 de milioane de ani după ce a trăit pe Pământ.

Însă găsirea fosilei e aproape partea cea mai ușoară, explică dr. Fiann Smithwick, paleontolog care colectează și conservă fosile de peste 20 de ani.

„În momentul în care sunt scoase din pământ, fosilele își pierd echilibrul natural și, de regulă, încep să se degradeze și să se dezintegreze,” a declarat expertul.

Thomas Heitkamp și echipa care l-au descoperit pe Gus, numit astfel în memoria regretatului Gary „Gus” Licking, fermierul pe al cărui teren a fost găsit, au excavat cu grijă scheletul timp de 3 ani.

„Dar nu poți să sapi tot anul,” susține Hatton. „Poți lucra doar în sezonul de teren. Trebuie să aștepți ca solul să se dezghețe, apoi sapi într-un ritm alert până când îngheață din nou, în septembrie.”

Recuperarea fosilei a fost dificilă

În 2023, săpătura s-a încheiat, însă echipa era abia la jumătatea procesului de recuperare. Au urmat încă 3 ani dedicați documentării și reconstruirii scheletului în laborator.

Licitația de săptămâna reprezintă răsplata unei munci de lungă durată și ar putea aduce echipei cel mai mare câștig de până acum.

Recordul pentru cel mai scump dinozaur vândut la licitație e deținut în prezent de Apex, un Stegosaurus vândut de Sotheby's în 2024 pentru 44.6 milioane de dolari. Adică de peste 11 ori mai mult decât estimarea inițială.

„Deja nu ne mai permitem accesul la foarte multe exemplare,” susține profesoara Susannah Maidment, cercetătoare în domeniul dinozaurilor la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Cele mai scumpe 5 fosile de dinozauri vândute vreodată au fost toate licitate după 2020, inclusiv Stan, un T. rex vândut în 2020 pentru 31.8 milioane de dolari, deși estimarea inițială era de doar 6-8 milioane.

„Nu există niciun substitut pentru fosila autentică. Dacă vrem să facem cercetare, primul lucru e să înțelegem anatomia. Trebuie să știm ce este real,” susține Maidment.

Ea subliniază că paleobiologia, adică studierea vieții din trecutul Pământului, nu a fost niciodată mai importantă.

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„Traversăm ceea ce e, probabil, un nou episod de extincție în masă. Schimbăm mediul într-un ritm extrem de rapid. Trecutul reprezintă aproape singurele date concrete pe care le avem pentru a înțelege ce se întâmplă acum și ce ne așteaptă în viitor,” a continuat experta.

Impactul nu îi afectează doar pe cercetători. Potrivit lui Maidment, posibilitatea ca publicul să vadă oase autentice de dinozaur într-un muzeu „îi ajută pe oameni să se conecteze cu lumea naturală”.

În opinia sa, fosilele de dinozauri nu mai sunt apreciate în primul rând pentru valoarea lor științifică, ci „ca opere de artă” colecționate de persoane foarte bogate, ceea ce a dus la explozia prețurilor.