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Geanta creată din „piele de T.rex”. Ce preț fantastic are și cum a fost produs accesoriul inedit

O geantă creată din „piele de T.rex” va fi scoasă la licitație, după ce a devenit primul accesoriu de acest gen produs vreodată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 17:04 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 17:05
Geanta inedită va fi scoasă la licitație | Profimedia Images
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Companiile The Organoid Company, Lab-Grown Leather Limited și agenția creativă VML susțn că au creat prima geantă realizată din „piele de T.rex”.

Materialul inedit ar fi fost creat într-un laborator din Newcastle, scrie Daily Mail.

„Pielea” a fost realizată pe baza celebrului prădător, unul dintre cei mai cunoscuți dinozauri descoperiți până acum.

Experții anticipează ca accesoriul să fie vândut cu un preț fantastic la licitație.

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Geanta creată din „piele de T.rex”

Prima geantă din lume realizată din „piele de T-Rex”, creată în laborator pe baza ADN-ului celebrului prădător preistoric, va fi scoasă la licitație.

Potrivit experților, aceasta s-ar putea vinde cu un preț între 300.000 și 700.000 de dolari.

Proiectul e rezultatul unei colaborări între The Organoid Company, Lab-Grown Leather Limited și agenția creativă VML. Materialul a fost dezvoltat într-un laborator din Newcastle.

Inițiativa se bazează pe cercetări anterioare care au implicat extragerea unui fragment de colagen dintr-o fosilă de Tyrannosaurus rex descoperită în 1988 în statul american Montana.

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Fosila era una dintre cele mai complete descoperite vreodată. Unii experți au susținut că ar fi conținut proteine sanguine conservate, deși acest aspect e intens disputat în comunitatea științifică.

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Cu acel fragment, cercetătorii au recreat artificial secvența completă de colagen pe care ar fi putut-o avea un T-Rex. Ulterior, au integrat-o în celule folosite pentru producerea pielii cultivate în laborator.

„Prin pielea de T-Rex, folosim biologia trecutului pentru a crea materialele de lux ale viitorului,” a declarat Bas Korsten, reprezentant al VML.

„Pielea cultivată în laborator nu a reușit încă să convingă industria luxului. De ce? Pentru că pare o imitație,” a continuat Korsten. „Știam că trebuie să facem ceva radical diferit. Așa că ne-am întors cu 66 de milioane de ani în urmă. Rezultatul e un material care nu copiază trecutul, ci îl reinventează.”

Unii experți cred că materalul e mai apropiat de gâină decât de dinozaur

Pentru realizarea structurii de bază, cercetătorii s-au inspirat în mare parte din proteinele găinilor.

„Ceea ce au făcut e să creeze colagen sintetic folosind un model de inteligență artificială antrenat pe o varietate de specii. Dar nu este dinozaur. Este mai degrabă găină,” a declarat arheologul dr. Jan Dekker, de la Universitatea din Torino, Italia.

Geanta unicat, creată de casa poloneză de modă Enfin Leve, va fi vândută la licitație la Hotel Drouot din Paris.

Tyrannosaurus rex este unul dintre cei mai cunoscuți dinozauri descoperiți până acum. Prădătorul a dominat ecosistemele din vestul Americii de Nord în urmă cu aproximativ 68-66 de milioane de ani, chiar înainte de extincția în masă care a dus la dispariția dinozaurilor non-aviari.

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Un exemplar adult putea atinge până la 12 metri lungime și cântări între 8 și 10 tone. E considerat unul dintre cei mai puternici carnivori tereștri din istorie.

Cercetările moderne au arătat că T.rex avea și caracteristici surprinzătoare, inclusiv un simț al mirosului extrem de dezvoltat și o vedere excelentă. Descoperirile paleontologice din ultimele decenii au contribuit la reconstruirea tot mai precisă a aspectului și biologiei sale, ceea ce l-a transformat într-un simbol al lumii preistorice.

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