Antena Căutare
Home News Inedit Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii”. Câte secunde mai sunt până la o catastrofă globală

Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii”. Câte secunde mai sunt până la o catastrofă globală

Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii” în întreaga sa istorie de 79 de ani, după ce a fost dat înainte săptămâna aceasta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 07:00 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 15:56
Ceasul Apocalipsei se apropie de miezul nopții | Shutterstock

De aproape 8 decenii, Ceasul Apocalipsei e folosit drept un simbol pentru a estima pericolul în care se află Pământul de o catastrofă globală.

Săptămâna aceasta, experți din cadrul Bulletin of Atomic Scientists, care gestionează ceasul, l-au dat înainte, scrie Daily Mail.

În acest moment, ceasul se află la doar 85 de secunde de miezul nopții, care ar simboliza sfârșitul lumii.

Această apropiere de punctul unei potențiale catastrofe reprezintă faptul că experții sunt îngrijorați că omenirea se apropie de un punct care ar putea duce la anihilarea speciei noastre.

Articolul continuă după reclamă

Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii”

Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii” după ce experții l-au dat înainte.

Grupul a invocat mai multe amenințări la adresa stabilității globale, inclusiv armele nucleare, schimbările climatice, tehnologiile periculoase precum inteligența artificială și crearea unor substanțe biologice sintetice.

„Fiecare secundă contează și rămânem fără timp. E un adevăr dur, dar aceasta este realitatea noastră. Lumea noastră nu a fost niciodată mai aproape de miezul nopții,” a declarat Alexandra Bell, președinta și CEO-ul Bulletin of the Atomic Scientists.

Citește și: Profețiile Babei Vanga pentru 2026! Război mondial și posibilul sfârșit al regimului Putin

Bulletin of the Atomic Scientists e un ONG cu sediul în Chicago. A creat Ceasul Apocalipsei în 1947, în timpul Războiului Rece, când tensiunile dintre SUA și Uniunea Sovietică au creat temeri legate de un război nuclear.

E al 2-lea an consecutiv în care Ceasul Apocalipsei se apropie de miezul nopții. Până în 2020, ceasul nu fusese niciodată mai aproape de 2 minute de miezul nopții.

„Anul trecut, am avertizat că lumea se afla periculos de aproape de o catastrofă și că statele trebuie să schimbe direcția către cooperare internațională și acțiuni împotriva celor mai critice și existențiale riscuri. Din păcate, s-a întâmplat exact opusul,” a declarat Daniel Holz, președintele Consiliului pentru Știință și Securitate din cadrul ONG-ului.

De ce ne apropiem de „sfârșitul lumii”

Holz susține că statele înarmate nuclear au devenit și mai ostile și mai naționaliste în 2025, ceea ce a influențat saltul de 4 secunde de săptămâna aceasta. E cea mai mare creștere din 2023, când experții au mutat ceasul de la 100 la 90 de secunde până la miezul nopții.

„Ultimul tratat rămas care reglementează stocurile de arme nucleare dintre SUA și Rusia expiră săptămâna viitoare. Pentru prima dată în peste o jumătate de secol, nu va mai exista nimic care să împiedice o cursă necontrolată a înarmării nucleare,” a dezvăluit Holz.

De fiecare dată când Ceasul Apocalipsei e mutat înainte,e considerat un semn al eșecului omenirii de a face progrese în rezolvarea amenințărilor globale din ultimele 12 luni.

În fiecare an, ceasul e actualizat în funcție de cât de aproape se află omenirea, teoretic, de anihilarea totală.

Dacă ceasul înaintează și se apropie de miezul nopții (comparativ cu poziția din anul anterior), acest lucru sugerează că omenirea s-a apropiat de autodistrugere.

Dacă se îndepărtează de miezul nopții, înseamnă că omenirea a redus riscurile unei catastrofe globale față de aceeași perioadă a anului trecut.

În unii ani, limbile ceasului nu se mișcă deloc, ceea ce sugerează că tensiunile și amenințările globale nu s-au schimbat nici în bine, nici în rău.

Citește și: „Radioul Apocaliptic” al Rusiei ar fi dezvăluit o potențială nouă țintă. Ce țară a fost menționată în transmisiune

Ceasul se apropie constant de presupusul sfârșit al lumii din 2011, când se afla încă la 6 minute de miezul nopții.

Experții susțin că schimbările climatice s-au intensificat și ele în ultimul an și nivelul global al mărilor a atins valori record.

„Secetele, inundațiile, incendiile și furtunile continuă să se intensifice și să devină tot mai imprevizibile, iar situația nu va face decât să se înrăutățească,” a continuat Holz.

Apariție inedită pe un lac din București. Ce animale polare au ajuns în capitală...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Observatornews.ro Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
SpyNews Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Apariție inedită pe un lac din București. Ce animale polare au ajuns în capitală
Apariție inedită pe un lac din București. Ce animale polare au ajuns în capitală
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
De ce nu se mai aud insectele în natură. Fenomenul îngrijorător ar putea schimba planeta pentru totdeauna
De ce nu se mai aud insectele în natură. Fenomenul îngrijorător ar putea schimba planeta pentru totdeauna
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x