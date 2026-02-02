Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii”. Câte secunde mai sunt până la o catastrofă globală

Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii” în întreaga sa istorie de 79 de ani, după ce a fost dat înainte săptămâna aceasta.

De aproape 8 decenii, Ceasul Apocalipsei e folosit drept un simbol pentru a estima pericolul în care se află Pământul de o catastrofă globală.

Săptămâna aceasta, experți din cadrul Bulletin of Atomic Scientists, care gestionează ceasul, l-au dat înainte, scrie Daily Mail.

În acest moment, ceasul se află la doar 85 de secunde de miezul nopții, care ar simboliza sfârșitul lumii.

Această apropiere de punctul unei potențiale catastrofe reprezintă faptul că experții sunt îngrijorați că omenirea se apropie de un punct care ar putea duce la anihilarea speciei noastre.

Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii”

Grupul a invocat mai multe amenințări la adresa stabilității globale, inclusiv armele nucleare, schimbările climatice, tehnologiile periculoase precum inteligența artificială și crearea unor substanțe biologice sintetice.

„Fiecare secundă contează și rămânem fără timp. E un adevăr dur, dar aceasta este realitatea noastră. Lumea noastră nu a fost niciodată mai aproape de miezul nopții,” a declarat Alexandra Bell, președinta și CEO-ul Bulletin of the Atomic Scientists.

Bulletin of the Atomic Scientists e un ONG cu sediul în Chicago. A creat Ceasul Apocalipsei în 1947, în timpul Războiului Rece, când tensiunile dintre SUA și Uniunea Sovietică au creat temeri legate de un război nuclear.

E al 2-lea an consecutiv în care Ceasul Apocalipsei se apropie de miezul nopții. Până în 2020, ceasul nu fusese niciodată mai aproape de 2 minute de miezul nopții.

„Anul trecut, am avertizat că lumea se afla periculos de aproape de o catastrofă și că statele trebuie să schimbe direcția către cooperare internațională și acțiuni împotriva celor mai critice și existențiale riscuri. Din păcate, s-a întâmplat exact opusul,” a declarat Daniel Holz, președintele Consiliului pentru Știință și Securitate din cadrul ONG-ului.

De ce ne apropiem de „sfârșitul lumii”

Holz susține că statele înarmate nuclear au devenit și mai ostile și mai naționaliste în 2025, ceea ce a influențat saltul de 4 secunde de săptămâna aceasta. E cea mai mare creștere din 2023, când experții au mutat ceasul de la 100 la 90 de secunde până la miezul nopții.

„Ultimul tratat rămas care reglementează stocurile de arme nucleare dintre SUA și Rusia expiră săptămâna viitoare. Pentru prima dată în peste o jumătate de secol, nu va mai exista nimic care să împiedice o cursă necontrolată a înarmării nucleare,” a dezvăluit Holz.

De fiecare dată când Ceasul Apocalipsei e mutat înainte,e considerat un semn al eșecului omenirii de a face progrese în rezolvarea amenințărilor globale din ultimele 12 luni.

În fiecare an, ceasul e actualizat în funcție de cât de aproape se află omenirea, teoretic, de anihilarea totală.

Dacă ceasul înaintează și se apropie de miezul nopții (comparativ cu poziția din anul anterior), acest lucru sugerează că omenirea s-a apropiat de autodistrugere.

Dacă se îndepărtează de miezul nopții, înseamnă că omenirea a redus riscurile unei catastrofe globale față de aceeași perioadă a anului trecut.

În unii ani, limbile ceasului nu se mișcă deloc, ceea ce sugerează că tensiunile și amenințările globale nu s-au schimbat nici în bine, nici în rău.

Ceasul se apropie constant de presupusul sfârșit al lumii din 2011, când se afla încă la 6 minute de miezul nopții.

Experții susțin că schimbările climatice s-au intensificat și ele în ultimul an și nivelul global al mărilor a atins valori record.

„Secetele, inundațiile, incendiile și furtunile continuă să se intensifice și să devină tot mai imprevizibile, iar situația nu va face decât să se înrăutățească,” a continuat Holz.