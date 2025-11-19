„Radioul Apocaliptic” al Rusiei ar fi dezvăluit o potențială nouă țintă. Ce țară a fost menționată în transmisiune

Antena Căutare
„Radioul Apocaliptic” al Rusiei, ce și-ar fi început activitatea în timpul Războiului Rece, tocmai a transmis un alt mesaj amenințător.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 17:26 | Actualizat Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 17:29
Un radio rusesc misterios a îngrijorat internauții | Shutterstock

Noul mesaj transmis de „Radioul Apocaliptic” al Rusiei a îngrijorat internauții. Mulți dintre ei se tem că mesajul ar fi dezvăluit următoarea țintă a Rusiei, după Ucraina.

Transmisiunea misterioasă a inclus mai multe zgomote și o voce care spunea Letonia, scria Daily Mail.

Mesajul a fost transmis pe 17 noiembrie și a dus la numeroase teorii ale conspirației.

Dar Letonia e membră a NATO, așa că un atac e foarte puțin probabil, dar fiind faptul că ar fi activat articolul 5 și toți aliații vor fi implicați în conflict.

„Radioul Apocaliptic” al Rusiei ar fi dezvăluit o potențială nouă țintă

„Radioul Apocaliptic” al Rusiei se numește UVB-76. E o stație rusească pe unde scurte care funcționează încă din anii 1970. În mare parte,, radioul redă un sunet constant, straniu, de bâzâit, ca un aparat defect.

Totuși, experții au sugerat că stația e legată de sistemul militar strategic al Rusiei, posibil pentru transmiterea de ordine secrete, deoarece frecvența acestor semnale crește de obicei în timpul crizelor, cum ar fi războiul din Ucraina.

Transmisiunea surpriză a conținut 6 mesaje diferite pe parcursul zilei, inclusiv unul care spunea „NZHTI NZHTI 15854 LETONIA 5894 4167”.

Alte fragmente din codurile de luni au inclus cuvintele NANTOTYUK, LAST, BOLONSKIY, GALVANIZER și DRAW.

Deși „nantotyuk” nu pare să fie un cuvânt în rusă sau engleză, „bolonskiy” e un cuvânt rusesc real. Înseamnă bolognese, sosul italian tradițional pe bază de carne.

Italia e, de asemenea, membru NATO și a fost unul dintre cei 12 membri fondatori ai alianței.

Între timp, cuvântul „galvanizer” e un termen englezesc pentru un lucrător care acoperă fierul sau oțelul cu alte metale, precum zincul. Istoric, fosta Uniune Sovietică a fost poreclită „Cortina de Fier” de Winston Churchill în 1946, deoarece a izolat deliberat Rusia și țările satelit de Vest, asemenea unui perete uriaș de fier coborât peste Europa.

Totuși, menționarea directă a Letoniei în mesajul criptic a provocat cel mai mare val de panică. Deoarece tensiunile dintre Rusia, Ucraina și NATO rămân extrem de ridicate.

Atacarea unui stat membru NATO duce la activarea Articolului 5

Dacă Rusia ar ataca Letonia, acest lucru ar declanșa Articolul 5 al NATO. Aceasta e o promisiune conform căreia toți membrii alianței vor apăra orice stat atacat, ceea ce ar putea duce la un război global.

Letonia, Estonia și Lituania sunt toate țări NATO mai mici, situate de-a lungul graniței cu Rusia. Membrii NATO Norvegia, Finlanda și Polonia, de asemenea, se învecinează cu Rusia, care a amenințat că va riposta dacă Ucraina ar fi admisă în alianță.

Totuși, mulți se tem că războiul Rusiei din Europa s-a extins deja în secret la state membre NATO, prin utilizarea de drone și acte de sabotaj.

Luni, în aceeași zi cu transmisia Radio Apocalipsă, premierul polonez Donald Tusk a sugerat că bănuiește Rusia de un mare sabotaj feroviar petrecut în weekend, numindu-l „un act de sabotaj fără precedent”.

Autoritățile poloneze au reținut, de asemenea, zeci de persoane pentru suspiciuni de sabotaj și spionaj de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Belgia, Estonia, Cehia și Danemarca au observat drone neidentificate deasupra bazelor militare și aeroporturilor în ultimele luni. Aceste state NATO suspectează, de asemenea, că provin din Rusia. Și în România au fost detectate recent drone rusești la granița estică.

