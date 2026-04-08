Cel mai gras papagal din lume, pe cale de dispariție, a avut un sezon de reproducere record. Cum a fost salvat kakapo

Kakapo, cel mai gras papagal din lume care aproape a dispărut acum 30 de ani, tocmai a avut un sezon de reproducere record.

Programul de conservare pentru specia kakapo din Noua Zeelandă a avut o surpriză neașteptată în acest an.

Potrivit celor mai recente date, specia a avut un sezon de reproducere record, ce poate ajuta recuperarea sa, scrie Live Science.

Experții au înregistrat 105 de ouă de kakapo ce au eclozat cu succes, un record pentru ultimii 30 de ani, de cât au început să fie strânse aceste date.

Sezonul de reproducere din 2026 reprezintă un succes neașteptat pentru eforturile de conservare.

Cel mai gras papagal din lume, pe cale de dispariție, a avut un sezon de reproducere record

Într-un bilanț actualizat, publicat pe 3 aprilie, reprezentanții Departamentului pentru Conservare din Noua Zeelandă au anunțat că 105 pui de kakapo au eclozat din 256 de ouă depuse. Dintre aceștia, 98 sunt încă în viață. Un ou se află încă într-un incubator.

Această realizare sugerează că specia, care se reproduce doar o dată la 2 până la 4 ani, ar putea fi în curs de revenire. Kakapo (Strigops habroptilus) e un papagal care nu poate zbura, aflat în pericol critic de dispariție, care se găsește doar în Noua Zeelandă. Sunt cei mai grei și mai masivi papagali din lume. Masculii pot ajunge până la o greutate de 4 kilograme.

Vânătoarea, distrugerea habitatului și introducerea de prădători noi au dus la scăderea dramatică a populației de kakapo. Specia a fost aproape de dispariție în anii 1990.

Aceste păsări se reproduc doar o dată la 2 până la 4 ani. Majoritatea femelelor eclozează doar un singur pui pe sezon de reproducere, ceea ce le crește vulnerabilitatea. În prezent, se estimează că mai există aproximativ 235 de exemplare de kakapo în sălbăticie.

Totuși, nu toți puii nou eclozați vor supraviețui. Sarah Manktelow, expertă în cadrul Programului de Recuperare Kakapo, a declarat că până acum au murit 7 pui, iar 4 au fost transportați la Spitalul pentru Faună Sălbatică din Dunedin pentru tratament. Puii de jajapo sunt considerați adulți la vârsta de 150 de zile, ceea ce va avea loc la mijlocul lunii iulie.

Numărul oficial al puilor pentru acest sezon de reproducere va fi confirmat atunci. Cel mai bătrân pui are acum peste 50 de zile.

„Fiecare pui nou duce specia mai departe de pragul dispariției,” a declarat Deidre Vercoe, manager de operațiuni din cadrul Departamentului pentru Conservare. „Există mereu un sentiment de speranță și optimism pentru viitor.”

De ce au avut papagalii kakapo un sezon de reproducere record

Încă din luna ianuarie, experții sperau să existe un sezon de reproducere record pentru kakapo, datorită fructificării masive a unui copac nativ din Noua Zeelandă. Pentru că au existat mai multe fructe ca în alți ani, acești copaci au ajutat la o abundență în mediu, direct legată de o depunere mai mare de ouă.

În 2026, a avut loc o fructificare excepțională a copacilor de rimu, ce a dus la hrană abundentă pentru kakapo. Ca urmare, păsările au depus un număr record de ouă și au acum mai mulți pui decât în ultimii 30 de ani.

Anul acesta se așteaptă un „mega-mast” (o fructificare excepțională), care va duce la o recoltă abundentă de fructe de rimu, ceea ce ar putea determina păsările să depună mai multe ouă.

„Avem o producție foarte mare de rimu care se dezvoltă în copaci, iar păsările nu s-au mai reprodus de 4 ani, așa că sperăm că toate vor intra în acțiune vara aceasta,” a declarat Vercoe în ianuarie.

Se crede că acești papagali trăiesc între 60 și 80 de ani și sunt faimoși pentru comportamentul lor amuzant. Ritualurile lor de împerechere sunt „nebunești”, a spus Vercoe.

Masculii se adună într-o zonă de curtare numită lek, pentru a produce un sunet profund caracteristic, emis din sacii de aer din piept, în timp ce stau într-o adâncitură săpată în pământ. Acest zgomot poate fi auzit până la 5 kilometri distanță și seamănă cu sunetul unei corzi de violoncel ciupite ușor.

După ce își aleg partenerul și se împerechează, femelele depun de obicei între 1 și 4 ouă. Ele devin apoi singurele responsabile pentru ouă și pentru puii eclozați timp de aproximativ 6 luni.