Comportamentul „tulburător” al păsărilor care poate afecta societatea umană. Experții au emis un avertisment urgent

Experții au tras un semnal de alarmă legat de comportamentul „tulburător" al păsărilor care poate afecta societatea umană.

Comportamentul „tulburător" al păsărilor care poate afecta societatea umană a fost observat la nivel global.

Experții susțin că această schimbare poate afecta semnificativ societatea umană dacă va continua, scrie Daily Mail.

În cadrul mai multor studii, s-a observat că păsările și-au schimbat tiparele de migrație.

Temperaturile mai ridicate iarna le schimbă zborurile anuale. Ceea ce nu pare o problemă atât de mare în sine, dar poate avea efecte devastatoare.

Comportamentul „tulburător" al păsărilor care poate afecta societatea umană

Comportamentul „tulburător” al păsărilor care poate afecta societatea umană a fost observat în ultimii ani. Plecarea lor spre zonele sudice e întârziată treptat, ceea ce schimbă tiparele de migrație.

Cercetătorul Andrew Farnsworth, de la Universitatea Cornell, avertizează că acest fenomen ar putea duce la dispariția multor specii de păsări și la o schimbare drastică a echilibrului natural.

Păsările au un rol esențial pentru oameni, deși mulți nu sunt conștienți de impactul pe care îl au. Ajută la controlul dăunătorilor, răspândesc semințe și polenizează plante.

Aproximativ 5% dintre plantele folosite de oameni pentru hrană și medicamente depind de păsări pentru polenizare.

Dacă mai multe păsări mor pentru că nu mai reușesc să găsească hrană cu schimbarea anotimpurilor, producția de alimente scade, iar echilibrul naturii este perturbat semnificativ.

Farnsworth, ecolog specializat în migrația păsărilor, a explicat că temperaturile în creștere în regiuni precum Arctica și pădurile nordice, alături de fenomene precum incendiile de vegetație, fac tot mai dificilă supraviețuirea păsărilor.

ONG-ul Societatea Națională Audubon a avertizat că 389 de specii de păsări din America de Nord vor deveni vulnerabile la extincție în următorii 50 de ani. La nivel global, numărul se apropie de 1.000 de specii. Comportamentul „tulburător” de migrație al păsărilor poate afecta societatea umană semnificativ pe termen lung.

Cercetătorii au avertizat că aceste păsări riscă să își piardă peste jumătate din habitat până în anul 2080.

Păsări din întreaga lume sunt în pericol

Un studiu realizat de Laboratorul de Ornitologie de la Universitatea Cornell a arătat că, din 1970 până în prezent, doar America de Nord a pierdut aproximativ 3 miliarde de păsări.

Atunci când păsările mor în masă, efectele se resimt rapid asupra polenizării plantelor tropicale precum bananele, cafeaua sau arborele de cacao. Și plantele medicinale pot fi afectate, ceea ce reduce accesul la tratamente naturale.

Dacă populațiile de păsări continuă să scadă, fermieri din întreaga lume ar putea întâmpina dificultăți în producerea alimentelor. Ceea ce ar duce la creșterea prețurilor și la scăderea disponibilității produselor alimentare.

Cauza principală a acestui eveniment de extincție în masă este pierderea habitatelor, agravată de schimbările climatice, pesticide și alți factori umani precum dezvoltarea urbană și coliziunile cu ferestrele clădirilor.

„Există o relație foarte strânsă între locurile unde se află păsările pe planetă, schimbările climatice și condițiile meteo,” a declarat Farnsworth.

Creșterea temperaturilor globale a modificat calendarul anotimpurilor. Ca urmare, păsările din regiunile mai calde să plece din cuiburi mai devreme sau mai târziu decât de obicei.

Astfel, ele pot ajunge în zonele de împerechere sau hrănire înainte ca insectele sau plantele de care depind să fie disponibile. Rezultatul este că păsările pot muri de foame, nu reușesc să găsească adăpost potrivit sau parteneri de împerechere, ceea ce duce la scăderea populațiilor, pe măsură ce tot mai puține supraviețuiesc iernii.