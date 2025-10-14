Antena Căutare
Ce specii de animale au dispărut în ultimii ani. Unele dintre ele erau foarte comune în Europa acum câteva decenii

Experții au dezvăluit ce specii de animale au dispărut în ultimii ani, chiar în fața ochilor noștri, în ciuda avertismentelor cercetătorilor.

Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 14:48 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 14:50
Unele specii comune în trecut nu au mai fost văzute de ani întregi | Shutterstock

Numeroase specii de animale au dispărut în ultimii ani și lista continuă să crească din cauza activității umane, în ciuda avertismentelor experților.

Vestea a fost dată de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ce creează un raport periodic legat de speciile dispărute și cele aflate în pericol de dispariție, scrie IFL Science.

Printre speciile dispărute în ultimii ani se numără și o pasăre care era foarte comună în Europa în urmă cu mai multe decenii.

Pe listă se mai numără și mamifere marsupiale din Australia și chiar și unele specii de plante.

Ce specii de animale au dispărut în ultimii ani

IUCN a dezvăluit aceste specii de animale care au dispărut în ultimii ani alături de Lista Roșie a Speciilor Amenințate. Agenția monitorizează starea de conservare a peste 172.000 de specii la nivel global.

Aceasta e unul dintre cele mai cuprinzătoare instrumente de evaluare a sănătății faunei sălbatice mondiale.

Printre speciile nou declarate dispărute se numără: cucul cu cioc subțire (Numenius tenuirostris), chițcanul de Crăciun (Crocidura trichura), o specie de melc-con (Conus lugubris), mamiferele marsupiale Perameles myosuros, Perameles notina și Perameles papillon.

Citește și: Comportamentul „tulburător” al păsărilor care poate afecta societatea umană. Experții au emis un avertisment urgent

Lista include și unele plante, precum Diospyros angulata, o specie din același gen cu arborii de abanos. Aceasta a fost observată ultima dată la începutul anilor 1850. Pe listă e inclusă și Delissea sinuata, o plantă endemică Insulelor Hawaii.

Cucul cu cioc subțire, însă, era o specie comună, văzută în Europa, Africa de Nord și Asia de Vest. Cucul cu cioc subțire nu a mai fost observat oficial din 25 februarie 1995, când un exemplar a fost zărit într-o lagună de pe coasta atlantică a Marocului.

O altă posibilă observație a avut loc în 2001, în Parcul Național Kiskunsag din Ungaria. Dar aceasta nu a fost confirmată.

Deși cauza exactă a dispariției nu este clară, oamenii de știință indică vânătoarea excesivă și pierderea habitatului drept factori principali, la fel cum au pățit numeroase alte specii de animale care au dispărut în ultimii ani.

Ce alte specii sunt în pericol de dispariție

Unele organizații declaraseră deja pasărea dispărută în ultimii ani. Însă aceasta e prima recunoaștere oficială din partea Listei Roșii a IUCN, privită drept o autoritate în domeniu.

„Dispariția cucului cu cioc subțire este un moment tragic și sobru pentru conservarea păsărilor migratoare. Ea subliniază urgența implementării unor măsuri eficiente de protejare a speciilor migratoare. Sperăm ca pierderea acestei specii să stimuleze acțiuni concrete pentru protejarea altor specii amenințate”, a declarat Amy Fraenkel, Secretar Executiv al Convenției pentru Conservarea Speciilor Migratoare de Animale Sălbatice.

Dincolo de cucul cu cioc subțire, pe listă sunt incluse și 3 mamifere marsupiale din Australia.

Declinul acestor mici mamifere a fost cauzat în principal de prădători introduși, precum vulpile, pisicile și câinii sălbăticiți, la care se adaugă distrugerea habitatelor și schimbarea modului de utilizare a terenurilor.

Citește și: Animalul care și-a făcut din nou apariția după 30 de ani în România. Ce este și cum arată

Totuși, nu toate veștile sunt sumbre. IUCN a dezvăluit că țestoasa verde de mare (Chelonia mydas) și-a schimbat statutul, de la specie în pericol la cel mai puțin îngrijorătoare. Se estimează că populația globală a acestei specii, odinioară amenințate, a crescut cu aproximativ 28% din anii 1970, datorită decadelor de eforturi de conservare.

Dar numeroase alte specii nu sunt atât de norocoase. Foca cu glugă (Cystophora cristata) a trecut de la statutul vulnerabil la în pericol, în timp ce foca bărboasă (Erignathus barbatus) și foca harpă (Pagophilus groenlandicus) au fost reclasificate de la neamenințate la aproape amenințate.

Populațiile de păsări sunt în declin pentru până la 61% dintre speciile existente, o creștere semnificativă față de 44% în 2016.

