Antena Căutare
Home News Inedit Fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani. Ce e „sfera de fulgere” și unde se formează

Fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani. Ce e „sfera de fulgere” și unde se formează

Fenomenul natural care a uimit experții timp de 750 de ani a fost surprins recent într-un video care a devenit rapid viral.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 16:16 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 16:18
Experții investighează un fenomen natural inedit | Shutterstock

„Sfera de fulgere” e fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani și a fost surprins în acest an într-un video de către un cuplu din Canada.

Ed și Melinda Pardy au văzut cum un fulger s-a izbit de pământ la mai puțin de 1 kilometru distanță de casa lor, scrie Science Alert.

Cei 2 au reușit să surprindă un video de 23 de secunde cu un fenomen inedit care a avut loc.

Fulgerul a părut că se strânge într-o bilă, fenomen ce a mai fost văzut.

Articolul continuă după reclamă

Fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani

„Arată ca un fulger, dar nu chiar, are culoarea greșită,” se aude pe fundalul video-ului în care a fost surprins fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani.

Potrivit experților, sferă de lumină puternică din video avea un diametru de aproximativ 1-2 metri. A plutit deasupra solului timp de aproximativ 1 minut înainte să dispară brusc. Ed Pardy crede că a avut de–a face cu o „sferă de fulgere”.

Acesta e un fenomen meteorologic ipotetic, văzut de mii de martori de-a lungul secolelor. Unii au raportat chiar sfere de foc care zburau prin ferestrele lor.

Citește și: De ce nu este bine să faceți duș în timpul unei furtuni. Fulgerul are o temperatură de cinci ori mai mare decat suprafata Soarelui

În ciuda tuturor acestor mărturii, nu există o explicație științifică pentru aceste evenimente. Dimensiunea sferei de lumină observate, culoarea și comportamentul acesteia pot varia considerabil. Așa că e dificil de confirmat dacă toate relatările se datorează aceluiași fenomen.

În ultimele decenii, oamenii de știință au încercat să genereze modele de bile de plasmă în laborator, pentru a înțelege cum se pot mișca și cât pot dura aceste sfere de lumină. Dar, datorită naturii lor rare și aleatorii, exemplele reale sunt mult mai greu de studiat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În 2014, oamenii de știință din China au filmat ceea ce susțin că este primul videoclip cu fulger sferic. Experții au surprins incidentul accidental. La analize ulterioare, au descoperit dovezi că fulgerul sferic e compus din particule mici de sol, care ar putea fi vaporizate de fulger și aprinse.

Observațiile și măsurătorile lor au fost publicate într-un articol științific. Dar unii experți nu sunt de acord cu această explicație. Aceștia suspectează că fulgerul sferic ar fi rezultatul luminii captive într-o sferă de aer extrem de comprimat.

Ce poate fi „sfera de fulgere”

„Dacă e fulger sferic,” a declarat expertul meteo George Kourounis despre video-ul soților, „atunci acesta e unul dintre cele mai bune videoclipuri cu fulger sferic pe care le-am văzut vreodată.”

Dar nu toți sunt convinși că în video se vede o „sferă de fulgere”. Unii au sugerat că ciudata bilă de electricitate ar putea fi rezultatul unui scurtcircuit pe o linie de înaltă tensiune, care nu se vede în video. Dar soții susțin că nu există linii de electricitate în apropiere.

Citește și: Cel mai lung fulger din lume s-a întins pe o lungime fantastică. Unde a avut loc

Frank Florian, manager senior al planetariului și științelor spațiale la TELUS World of Science, a declarat că, indiferent ce au văzut cei 2 soți, a fost un fenomen meteorologic foarte ciudat.

„Ar putea fi fulger sferic sau ar putea fi ceva mai mult un artefact al unui fulger în sine,” a spus expertul.

Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum. Are o precizie de peste 80%...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului &#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Observatornews.ro Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
El este bărbatul care a eliminat microplasticul din corp cu ajutorul unui obicei simplu. Bryan Johnson s-a întinerit cu 10 ani
El este bărbatul care a eliminat microplasticul din corp cu ajutorul unui obicei simplu. Bryan Johnson s-a...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Ce sunt ouăle lichide și unde se află prima fabrică din România. La ce sunt folosite
Ce sunt ouăle lichide și unde se află prima fabrică din România. La ce sunt folosite
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x