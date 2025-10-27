Fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani. Ce e „sfera de fulgere” și unde se formează

Fenomenul natural care a uimit experții timp de 750 de ani a fost surprins recent într-un video care a devenit rapid viral.

„Sfera de fulgere” e fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani și a fost surprins în acest an într-un video de către un cuplu din Canada.

Ed și Melinda Pardy au văzut cum un fulger s-a izbit de pământ la mai puțin de 1 kilometru distanță de casa lor, scrie Science Alert.

Cei 2 au reușit să surprindă un video de 23 de secunde cu un fenomen inedit care a avut loc.

Fulgerul a părut că se strânge într-o bilă, fenomen ce a mai fost văzut.

Articolul continuă după reclamă

Fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani

„Arată ca un fulger, dar nu chiar, are culoarea greșită,” se aude pe fundalul video-ului în care a fost surprins fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani.

Potrivit experților, sferă de lumină puternică din video avea un diametru de aproximativ 1-2 metri. A plutit deasupra solului timp de aproximativ 1 minut înainte să dispară brusc. Ed Pardy crede că a avut de–a face cu o „sferă de fulgere”.

Acesta e un fenomen meteorologic ipotetic, văzut de mii de martori de-a lungul secolelor. Unii au raportat chiar sfere de foc care zburau prin ferestrele lor.

Citește și: De ce nu este bine să faceți duș în timpul unei furtuni. Fulgerul are o temperatură de cinci ori mai mare decat suprafata Soarelui

În ciuda tuturor acestor mărturii, nu există o explicație științifică pentru aceste evenimente. Dimensiunea sferei de lumină observate, culoarea și comportamentul acesteia pot varia considerabil. Așa că e dificil de confirmat dacă toate relatările se datorează aceluiași fenomen.

În ultimele decenii, oamenii de știință au încercat să genereze modele de bile de plasmă în laborator, pentru a înțelege cum se pot mișca și cât pot dura aceste sfere de lumină. Dar, datorită naturii lor rare și aleatorii, exemplele reale sunt mult mai greu de studiat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În 2014, oamenii de știință din China au filmat ceea ce susțin că este primul videoclip cu fulger sferic. Experții au surprins incidentul accidental. La analize ulterioare, au descoperit dovezi că fulgerul sferic e compus din particule mici de sol, care ar putea fi vaporizate de fulger și aprinse.

Observațiile și măsurătorile lor au fost publicate într-un articol științific. Dar unii experți nu sunt de acord cu această explicație. Aceștia suspectează că fulgerul sferic ar fi rezultatul luminii captive într-o sferă de aer extrem de comprimat.

Ce poate fi „sfera de fulgere”

„Dacă e fulger sferic,” a declarat expertul meteo George Kourounis despre video-ul soților, „atunci acesta e unul dintre cele mai bune videoclipuri cu fulger sferic pe care le-am văzut vreodată.”

Dar nu toți sunt convinși că în video se vede o „sferă de fulgere”. Unii au sugerat că ciudata bilă de electricitate ar putea fi rezultatul unui scurtcircuit pe o linie de înaltă tensiune, care nu se vede în video. Dar soții susțin că nu există linii de electricitate în apropiere.

Citește și: Cel mai lung fulger din lume s-a întins pe o lungime fantastică. Unde a avut loc

Frank Florian, manager senior al planetariului și științelor spațiale la TELUS World of Science, a declarat că, indiferent ce au văzut cei 2 soți, a fost un fenomen meteorologic foarte ciudat.

„Ar putea fi fulger sferic sau ar putea fi ceva mai mult un artefact al unui fulger în sine,” a spus expertul.