Cel mai vechi sistem de comunicare ar fi fost descoperit în Europa. Cât de vechi e, de fapt

Experții susțin că au descoperit cel mai vechi sistem de comunicare, într-o peșteră preistorică din Europa.

În peștera preistorică, experții au găsit 32 de simboluri, ce ar reprezenta cel mai vechi sistem de comunicare descoperit până acum.

Potrivit experților, aceste simboluri apar repetat în mai multe zone din Europa și pe alte continente, scrie IFL Science.

Aceste simboluri preistorice recurente au devenit tema centrală a cercetărilor paleoantropologului Genevieve von Petzinger.

Povestea studiului este prezentată în cartea sa, The First Signs: Unlocking the Mysteries of the World's Oldest Symbols, publicată în 2016.

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Cel mai vechi sistem de comunicare ar fi fost descoperit în Europa

Proiectul a început în 2007, când von Petzinger și-a propus să documenteze toate semnele geometrice descoperite în cele peste 350 de situri cu artă rupestră preistorică din Europa.

Experta a folosit atât documentația existentă, cât și propriile cercetări de teren desfășurate în Spania, Franța și Sicilia.

În total, cercetătoarea a identificat doar 32 de simboluri abstracte care apar în mod repetat în Europa, într-o perioadă cuprinsă între acum aproximativ 40.000 și 10.000 de ani, imediat după sfârșitul ultimei Ere Glaciare.

Printre aceste forme se numără linii simple, triunghiuri, spirale, simboluri în formă de Y, zigzaguri, cercuri, cruci, asteriscuri. Dar și semne ceva mai complexe, precum linii încrucișate, contururi de mâini și forme asemănătoare penelor.

Deși au fost desenate de nenumărate ori, adesea la mii de kilometri distanță unele de altele, simbolurile și modul în care au fost reprezentate prezintă o remarcabilă uniformitate.

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„Dacă acestea ar fi fost doar mâzgălituri întâmplătoare sau simple decorațiuni, ne-am fi așteptat să existe mult mai multe variații. În schimb, descoperim aceleași semne, repetate atât în spațiu, cât și în timp,” a declarat von Petzinger.

„Unele simboluri apar puternic la început, apoi își pierd popularitatea și dispar, în timp ce altele sunt invenții mai târzii. Însă 65% dintre aceste semne au rămas în uz pe întreaga perioadă de aproximativ 30.000 de ani,” a adăugat ea.

Dincolo de Europa, unele dintre aceste simboluri au fost descoperite și pe pereții peșterilor de pe toate continentele, cu excepția Antarcticii.

Acest lucru a determinat-o pe cercetătoare să se întrebe dacă ele nu au, de fapt, o origine comună în Africa, locul în care a apărut pentru prima dată specia Homo sapiens.

Ce ar putea reprezenta aceste simboluri

Fără posibilitatea de a intervieva un om al peșterilor de acum 40.000 de ani, este aproape imposibil de aflat. Totuși, von Petzinger consideră că ele reprezentau o formă de comunicare, poate pentru a marca apartenența unei peșteri sau pentru a transmite altora un mesaj de tipul, „Am fost aici. Acesta sunt eu.”

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Dacă această ipoteză e corectă, atunci cele 32 de simboluri ar putea reprezenta unul dintre cele mai vechi sisteme de comunicare scrisă din lume și ar putea indica originile limbajului scris.

„Nu există nicio îndoială că aceste semne aveau o semnificație pentru cei care le-au creat. Poate că noi nu știm ce însemnau, dar oamenii din acea perioadă știau cu siguranță. Faptul că aceleași simboluri au fost repetate timp de atât de multe milenii și în atât de multe locuri ne arată că artiștii făceau alegeri intenționate,” a declarat experta.

„Dacă vorbim despre forme geometrice cu semnificații specifice, recunoscute și acceptate la nivel cultural, atunci e foarte posibil să avem în față unul dintre cele mai vechi sisteme de comunicare din lume,” a continuat von Petzinger.