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Descoperirea unei „relicve biblice” care poate desluși unul dintre cele mai mari mistere religioase. Ce au găsit experții

Descoperirea unei „relicve biblice” care poate desluși unul dintre cele mai mari mistere religioase, care a apărut și în filme cunoscute.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 14:22 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 14:26
Soarta Chivotului Legământului reprezintă unul dintre cele mai mari mistere biblice | Shutterstock
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De-a lungul anilor, unul dintre cele mai mari mistere biblice a fost reprezentat de Chivotul Legământului, cufărul sacru acoperit cu aur descris în Biblie.

Potrivit textelor religioase, Moise a așezat în Chivot cele Zece Porunci, iar acesta era păstrat în Cortul Întâlnirii (Tabernacolul), sanctuarul construit la scurt timp după Exodul israeliților din Egipt, eveniment datat de unii cercetători în jurul anului 1445 î.Hr., scrie Daily Mail.

Soarta Chivotului rămâne unul dintre cele mai mari mistere biblice.

Acesta a dispărut din relatarea Scripturii înainte de cucerirea Ierusalimului de către babilonieni, în 586 î.Hr.

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Descoperirea unei „relicve biblice” care poate desluși unul dintre cele mai mari mistere religioase

Arheologii de la Associates for Biblical Research (ABR), care efectuează săpături la vechiul oraș biblic Șilo, în Cisiordania, unde Biblia afirmă că Tabernacolul a fost amplasat timp de peste 300 de ani, au făcut noi descoperiri.

Echipa a scos la iveală noi porțiuni de zid care au aparținut unei structuri monumentale care ar fi putut face parte din Tabernacol.

Experții au descoperit și obiecte asociate cultului religios și fortificații recent identificate.

Dr. Scott Stripling, directorul săpăturilor de la Tel Șilo, a declarat că noile descoperiri îi ajută pe cercetători să reconstituie dimensiunile complete ale clădirii și să înțeleagă mai bine rolul acesteia.

Cea mai importantă descoperire a fost identificarea zidului sudic al construcției. Clădirea e orientată pe axa est-vest. Are proporții asemănătoare celor descrise în Biblie pentru Tabernacol.

Anul trecut, echipa lui Stripling a anunțat că a descoperit o construcție monumentală din perioada Epocii Fierului I, ale cărei dimensiuni păreau să corespundă descrierii biblice a Tabernacolului.

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Noile descoperiri nu demonstrează definitiv această ipoteză. Însă, potrivit arheologilor, ele o susțin și mai mult.

„Descoperirea zidului sudic le permite acum cercetătorilor noștri să reconstituie dimensiunile complete ale clădirii și să îi evalueze mai bine funcția și importanța,” a scris Stripling într-un articol publicat pe Bible Archaeology Report.

Arheologii au descoperit și numeroase obiecte asociate activităților religioase în interiorul și în jurul construcției, inclusiv coarne de altar, rodii din ceramică și scoici murex.

Aceste scoici sunt interesante deoarece erau folosite pentru obținerea colorantului albastru utilizat la veșmintele preoților descrise în Biblie.

În trecut, experții au descoperit la Șilo peste 100.000 de oase de animale, în principal de la oi, capre și bovine.

Multe dintre aceste oase proveneau din partea dreaptă a animalelor, un detaliu care corespunde pasajului din Leviticul 7, unde se precizează că anumite părți din partea dreaptă erau rezervate ofrandelor aduse preoților.

Situl e important în istoria biblică

Situat la aproximativ 30 de kilometri nord de Ierusalim, Șilo e descris drept locul în care israeliții au instalat Tabernacolul după cucerirea Țării Promise. Tot aici, Iosua a împărțit teritoriul între triburile lui Israel.

Șilo a fost și locuința marelui preot Eli, precum și locul în care a crescut profetul Samuel. Biblia prezintă Șilo drept prima capitală religioasă și politică a Israelului.

În Samuel 4, israeliții duc Chivotul Legământului din Șilo pe câmpul de luptă împotriva filistenilor, sperând că acesta le va aduce victoria.

În schimb, Chivotul e capturat, iar fiii lui Eli, Hofni și Fineas, sunt uciși. Când un mesager se întoarce la Șilo și îi spune bătrânului preot că Chivotul a fost luat, Eli cade pe spate de pe scaunul său de lângă poarta cetății, își rupe gâtul și moare.

În acest an, arheologii au descoperit și alte ziduri care aparțineau sistemului de fortificații din partea de nord a orașului Șilo.

Rezultatele arată că acest complex era construit sub forma unei porți cu acces în unghi și includea mai multe încăperi.

Aceste descoperiri întăresc ipoteza formulată anterior de Stripling, potrivit căreia echipa sa ar fi identificat chiar complexul de porți menționat în relatarea biblică a morții lui Eli.

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Între timp, cercetătorii care lucrau într-o altă zonă a sitului au făcut o descoperire separată, care oferă indicii despre cele mai vechi etape din istoria orașului Șilo.

Ei au găsit 3 vase mari de depozitare canaanite, care datează din perioada anterioară sosirii israeliților.

În interiorul vaselor au fost descoperite resturi carbonizate de alimente obișnuite, precum măsline, grâu și linte.

Arheologii intenționează să efectueze teste cu radiocarbon asupra conținutului pentru a stabili cu mai mare precizie data stratului de distrugere în care au fost găsite.

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