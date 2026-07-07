Oraș bizantin pierdut descoperit sub deșertul din Egipt. Cum a rămas ascuns timp de 1600 de ani

Experții au descoperit un oraș bizantin sub deșertul din Egipt, care a rămas ascuns timp de 1600 de ani.

Orașul conservat extrem de bine, vechi de 1.600 de ani, avea o biserică, turnuri de veghe și străzi complexe.

Așezarea a fost descoperită sub nisipurile Deșertului de Vest din Egipt, în Oaza Dakhla, scrie Daily Mail.

Orașul ar fi fost construit în perioada bizantină, cu o complexitate care a uimit experții.

Dincolo de clădirile impresionante, experții au descoperit și alte artefacte care oferă noi informații despre viața oamenilor din acea perioadă.

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Oraș bizantin pierdut descoperit sub deșertul din Egipt

Așezarea vastă din Oaza Dakhla avea cuptoare pentru pâine, bucătării și mori din piatră, care oferă o imagine rară asupra vieții de zi cu zi din secolul al IV-lea.

De asemenea, au fost descoperite aproximativ 200 de fragmente de ceramică inscripționate, care consemnează tranzacții comerciale, scrisori, plus o colecție de monede.

Așezarea era atent planificată, cu străzi largi orientate pe direcția nord-sud, intersectate de drumuri est-vest care formau piețe publice. La periferie, 2 turnuri de veghe și o clădire puternic fortificată asigurau protecția orașului.

În centrul așezării se află o biserică de tip bazilică, amplasată cu vedere spre una dintre principalele artere ale orașului.

Experții spun că această descoperire oferă una dintre cele mai clare imagini de până acum despre viața din oazele izolate ale Egiptului în perioada Imperiului Bizantin.

Orașul e situat în provincia egipteană New Valley, în Deșertul de Vest. Situl se află pe Lista Indicativă UNESCO, așa că e cu un pas mai aproape de includerea în Patrimoniul Mondial. În ciuda complexității sale, de-a lungul secolelor, orașul a fost acoperit de dunele de nisip.

Mahmoud Massoud, director general al Antichităților din Dakhla și coordonatorul misiunii arheologice, a declarat că așezarea conținea toate elementele arhitecturale specifice unei comunități complet funcționale.

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Săpăturile au scos la iveală și numeroase obiecte care reflectă viața cotidiană și activitatea economică. Inclusiv vase ceramice de uz casnic, recipiente pentru depozitarea uleiurilor și parfumurilor, lămpi cu ulei și unelte din piatră folosite pentru măcinarea cerealelor.

„Una dintre cele mai importante descoperiri ale săpăturilor e o colecție de aproape 200 de ostraca inscripționate (fragmente de ceramică folosite ca suport pentru scriere), care conțin texte atât în limba coptă, cât și în greacă,” a declarat Diaa Zahran, șeful Sectorului pentru Antichități Islamice, Copte și Evreiești.

Inscripțiile consemnează tranzacții comerciale, corespondență și alte detalii ale vieții de zi cu zi. Astfel, oferă o documentație excepțională despre locuitorii orașului.

Arheologii au mai realizat o descoperire impresionantă

Aceasta a fost una dintre cele 2 mari descoperiri arheologice anunțate de Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților.

În cadrul unei alte săpături, desfășurate la Marina el-Alamein, la aproximativ 100 de kilometri vest de Alexandria, pe coasta Mării Mediterane, arheologii au descoperit 18 morminte antice, inclusiv un impresionant sarcofag din granit, lung de aproximativ 2.4 metri, care conținea rămășițe umane.

Tot acolo au fost găsite un sfinx din ipsos deteriorat și mai multe schelete îngropate cu foițe subțiri de aur introduse în gură.

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Această practică funerară, cunoscută sub numele de „limba de aur”, era considerată de grecii și romanii antici un mijloc prin care morții puteau vorbi în viața de apoi.

Deși Egiptul e cunoscut în special pentru faraoni și piramide, țara a făcut parte din Imperiul Bizantin timp de peste 250 de ani.

În această perioadă, de la sfârșitul secolului al IV-lea până la mijlocul secolului al VII-lea d.Hr., creștinismul a devenit religia dominantă, orașele s-au extins în întreaga țară, iar Egiptul a reprezentat una dintre cele mai bogate provincii ale imperiului.