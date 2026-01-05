CES 2026. Ce surprize au pregătit giganții tech pentru cel mai mare târg de tehnologie din lume

Antena Căutare
CES 2026, cel mai mare târg de tehnologie din lume, promite noi gadget-uri inedite lansate de unele dintre cele mai mari nume din domeniul tech.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 14:37 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 14:43
CES e cel mai mare târg de tehnologie din lume | Shutterstock

Evenimentele înainte de începerea oficială a CES 2026, ce va avea loc pe 6 ianuarie, deja au fost deschise.

Printre acestea se numără și conferințele de presă Samsung First Look, LG, Intel, NVIDIA și Sony, scrie Engadget.

În plus, vor avea loc mai multe anunțuri și demonstrații ale noilor produse la CES, ce are loc în Las Vegas.

Deși evenimentul nu a început oficial, deja au apărut informații despre unele dintre dispozitivele inedite care urmează să fie prezentate.

Când va avea loc CES 2026

Târgul CES e organizat de Consumer Technology Association, ce a dezvăluit și programul evenimentului din 2026.

Pe 4 ianuarie, Samsung a dat startul CES cu The First Look, o prezentare susținută de TM Roh, CEO al diviziei DX a Samsung, despre „viziunea companiei pentru Divizia DX (Device eXperience) în 2026, alături de noi experiențe pentru clienți bazate pe AI”.

Acesta va fi urmat de mai multe conferințe de presă pe parcursul zilei de 5 ianuarie. Conferința LG CES 2026, intitulată „Innovation in Tune with You”, va prezenta „viziunea companiei de a îmbunătăți viața de zi cu zi prin Inteligență Afec­tivă”. Vor urma conferințe de presă de la Bosch, Hisense, compania Lego (prezentă pentru prima dată la CES), NVIDIA, Intel și AMD.

Citește și: Samsung a dezvăluit Galaxy Z TriFold. Cât costă și ce specificații tehnice are noul smartphone pliabil

Târgul va începe oficial pe 6 ianuarie și se va încheia pe data de 9, timp în care giganți tech dar și producători mai mici din industria tech își vor prezenta noile dispozitive.

Unii dintre producători deja au dezvăluit ce gadget-uri au pregătit pentru CES 2026, precum Samsung și LG, care anunță de obicei dispozitivele cu mai multe săptămâni înaintea evenimentului.

Ce dispozitive vor fi prezentate la ediția CES din acest an

LG a anunțat că va debuta primul său televizor Micro RGB la CES. Comunicatul de presă pentru LG Micro RGB evo confirmă că acesta a primit certificări Intertek pentru acoperire de 100% a gamei de culori DCI-P3 și Adobe RGB și că dispune de peste 1.000 de zone pentru controlul luminozității.

LG intră și pe piața „art TV”, cu LG Gallery TV, ce va fi lansat în variante de 55 și 65 de inchi și va afișa opere de artă atunci când nu e folosit.

Samsung va lansa propria gamă de televizoare Micro RGB. Compania a introdus primul său televizor Micro RGB la CES 2025, un model de 115 inchi cu un preț de aproximativ 30.000 de dolari. În 2026, Samsung extinde gama cu modele de 55, 65, 75, 85, 100 și 115 inchi, cu cea mai nouă generație a tehnologiei Micro RGB.

Citește și: Greșeala care scurtează longevitatea telefonului. Ce nu trebuie să faci niciodată, potrivit experților

Samsung va prezenta și un monitor 6K care promite experiențe 3D fără ochelari. Acesta va face parte din noua linie de monitoare de gaming Odyssey. De asemenea, compania va actualiza și proiectorul Freestyle pentru 2026.

Intel a anunțat deja că va lansa cipurile Panther Lake la CES 2026. Denumite oficial Intel Core Ultra Series 3, acestea fac parte din strategia „AI PC” a companiei și sunt destinate laptopurilor premium. Intel susține că primul cip realizat cu procesul său de 2 nanometri (18A) va oferi o creștere de 50% a performanței de procesare față de generațiile anterioare, iar GPU-ul Arc integrat va avea, de asemenea, o creștere de 50% în performanță.

Potrivit informațiilor, Qualcomm va continua tranziția cipurilor Snapdragon de la telefoane și tablete către alte tipuri de computere. Cipurile Snapdragon X2 Elite și X2 Elite Premium ar urma să apară în laptopuri la CES 2026.

Dincolo de dispozitivele anunțate, CES 2026 promite numeroase surprize, mai ales cu introducerea AI în numeroase gadget-uri din acest an.

