Antena Căutare
Home News Inedit Greșeala care scurtează longevitatea telefonului. Ce nu trebuie să faci niciodată, potrivit experților

Greșeala care scurtează longevitatea telefonului. Ce nu trebuie să faci niciodată, potrivit experților

Experții au dezvăluit greșeala care scurtează longevitatea telefonului, pe care cei mai mulți utilizatori o fac fără să îți dea seama.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 17:27 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 17:29
O greșeală comună îți poate afecta telefonul pe termen lung | Shutterstock

Atunci când vine vorba de longevitatea telefonului, există o greșeală comună care scurtează viața bateriei. Cei mai mulți utilizatori o fac fără să își dea seama.

Longevitatea unui telefon e influențată de numeroși factori, precum actualizările sistemului de operare.

Dar unul dintre cei mai importanți e reprezentat de sănătatea bateriei dispozitivului, scrie Reader’s Digest.

Puțini știu, însă, că un obicei comun poate afecta semnificativ longevitatea bateriei.

Articolul continuă după reclamă

Greșeala care scurtează longevitatea telefonului

Greșeala care scurtează longevitatea telefonului e făcută de milioane de oameni din întreaga lume. Potrivit experților, încărcarea bateriei telefonului până la 100% afectează negativ durata acesteia pe termen lung.

Cei mai mulți oameni își pun telefonul la încărcat înainte de culcare și se trezesc cu el la 100%. Chiar și cei care îl încarcă în alte momente ale zilei preferă ca bateria să fie plină. Dar acest obicei ar afecta negativ longevitatea telefonului.

Citește și: De ce există o linie în partea de jos a ecranului telefonului. Puțini știu ce rol are, de fapt

Potrivit experților, acest efect negativ e legat de temperatură. Deși telefoanele moderne au funcții de siguranță care previn supraîncărcarea, menținerea bateriei pline în mod constant generează căldură inutilă.

„În cele din urmă, acest lucru pune presiune pe bateriile litiu-ion, ceea ce accelerează îmbătrânirea chimică,” susține Patrick O’Rourke, analist tech. „Așa sunt construite bateriile litiu-ion.”

La fel cum nu trebuie să îți lași telefonul în lumina directă a soarelui, ceea ce crește semnificativ temperatura internă până la niveluri periculoase, la fel trebuie să eviți și încărcarea în exces.

Încărcarea excesivă prin USB-C sau prin încărcare wireless limitează durata de viață a bateriei din cauza căldurii generate.

Indiferent dacă ai iPhone sau Android, experții recomandă să nu îți mai încarci telefonul până la 100%.

De ce nu trebuie să îți încarci telefonul 100%

O’Rourke recomandă să încarci smartphone-ul până la 80%. Acest lucru e ușor de realizat pe modelele mai noi care permit setarea unei limite de încărcare. Acest lucru ajută la prelungirea vieții bateriei, fără să necesite un efort din partea utilizatorilor.

„Încărcarea completă a bateriei de fiecare dată o degradează treptat. În cele din urmă, îi limitează capacitatea,” susține O’Rourke. „Da, e greu să renunți la un obicei, mai ales când este atât de comod să pui la încărcat și să uiți”.

Mulți experți recomandă menținerea nivelului bateriei între 20% și 80% pentru o durată de viață optimă.

„Viața unei baterii litiu-ion e de aproximativ 500 de cicluri. Adică 1.5 ani,” susține Liz Hamilton, directoare în cadrul Mobile Klinik, o afacere de reparare a dispozitivelor. „Ciclul unei baterii e considerat de la 0 la 100. Cu cât telefonul tău trece prin mai multe cicluri, cu atât trebuie să îl încarci mai repede.”

Citește și: Dispozitivele vechi care acum valorează o avere. Cât costă un telefon Nokia

Această problemă e cauzată de reacțiile chimice din interiorul bateriei, care limitează durata acesteia.

Potrivit lui Hamilton, trebuie să încarci doar parțial telefonul pentru a încetini epuizarea ciclurilor bateriei.

„Bateriile litiu-ion pot fi stresate la extrem,” a continuat Hamilton. „Unul dintre cele mai mari obstacole pentru distrugerea sănătății bateriei e să lași telefonul la încărcat peste 100%. Mulți oameni au acest obicei și nu știu ce pagube produc la nivelul telefonului.”

Când ar ajunge pe piață primul iPhone pliabil. Experții au estimat și ce preț ar avea dispozitivul... Amendă rutieră de 130.000 de euro în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma record...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cartea interzisă care a fost omisă din Biblie. Ce a dezvăluit despre copilăria lui Iisus
Cartea interzisă care a fost omisă din Biblie. Ce a dezvăluit despre copilăria lui Iisus
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Laptele creat în laborator ajunge în curând pe piață. Din ce e făcut, de fapt
Laptele creat în laborator ajunge în curând pe piață. Din ce e făcut, de fapt
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x