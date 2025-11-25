Greșeala care scurtează longevitatea telefonului. Ce nu trebuie să faci niciodată, potrivit experților

Experții au dezvăluit greșeala care scurtează longevitatea telefonului, pe care cei mai mulți utilizatori o fac fără să îți dea seama.

Atunci când vine vorba de longevitatea telefonului, există o greșeală comună care scurtează viața bateriei. Cei mai mulți utilizatori o fac fără să își dea seama.

Longevitatea unui telefon e influențată de numeroși factori, precum actualizările sistemului de operare.

Dar unul dintre cei mai importanți e reprezentat de sănătatea bateriei dispozitivului, scrie Reader’s Digest.

Puțini știu, însă, că un obicei comun poate afecta semnificativ longevitatea bateriei.

Greșeala care scurtează longevitatea telefonului

Greșeala care scurtează longevitatea telefonului e făcută de milioane de oameni din întreaga lume. Potrivit experților, încărcarea bateriei telefonului până la 100% afectează negativ durata acesteia pe termen lung.

Cei mai mulți oameni își pun telefonul la încărcat înainte de culcare și se trezesc cu el la 100%. Chiar și cei care îl încarcă în alte momente ale zilei preferă ca bateria să fie plină. Dar acest obicei ar afecta negativ longevitatea telefonului.

Potrivit experților, acest efect negativ e legat de temperatură. Deși telefoanele moderne au funcții de siguranță care previn supraîncărcarea, menținerea bateriei pline în mod constant generează căldură inutilă.

„În cele din urmă, acest lucru pune presiune pe bateriile litiu-ion, ceea ce accelerează îmbătrânirea chimică,” susține Patrick O’Rourke, analist tech. „Așa sunt construite bateriile litiu-ion.”

La fel cum nu trebuie să îți lași telefonul în lumina directă a soarelui, ceea ce crește semnificativ temperatura internă până la niveluri periculoase, la fel trebuie să eviți și încărcarea în exces.

Încărcarea excesivă prin USB-C sau prin încărcare wireless limitează durata de viață a bateriei din cauza căldurii generate.

Indiferent dacă ai iPhone sau Android, experții recomandă să nu îți mai încarci telefonul până la 100%.

De ce nu trebuie să îți încarci telefonul 100%

O’Rourke recomandă să încarci smartphone-ul până la 80%. Acest lucru e ușor de realizat pe modelele mai noi care permit setarea unei limite de încărcare. Acest lucru ajută la prelungirea vieții bateriei, fără să necesite un efort din partea utilizatorilor.

„Încărcarea completă a bateriei de fiecare dată o degradează treptat. În cele din urmă, îi limitează capacitatea,” susține O’Rourke. „Da, e greu să renunți la un obicei, mai ales când este atât de comod să pui la încărcat și să uiți”.

Mulți experți recomandă menținerea nivelului bateriei între 20% și 80% pentru o durată de viață optimă.

„Viața unei baterii litiu-ion e de aproximativ 500 de cicluri. Adică 1.5 ani,” susține Liz Hamilton, directoare în cadrul Mobile Klinik, o afacere de reparare a dispozitivelor. „Ciclul unei baterii e considerat de la 0 la 100. Cu cât telefonul tău trece prin mai multe cicluri, cu atât trebuie să îl încarci mai repede.”

Această problemă e cauzată de reacțiile chimice din interiorul bateriei, care limitează durata acesteia.

Potrivit lui Hamilton, trebuie să încarci doar parțial telefonul pentru a încetini epuizarea ciclurilor bateriei.

„Bateriile litiu-ion pot fi stresate la extrem,” a continuat Hamilton. „Unul dintre cele mai mari obstacole pentru distrugerea sănătății bateriei e să lași telefonul la încărcat peste 100%. Mulți oameni au acest obicei și nu știu ce pagube produc la nivelul telefonului.”