CES 2026: Inelul smart care poate să fie atent la ședințele de birou în locul tău. Cum funcționează Vocci AI

La CES 2026 a fost prezentat inelul smart care poate să fie atent la ședințele de la birou în locul tău și să creeze un rezumat al discuției.

Inelele smart au devenit un mod obișnuit de a urmări mai mulți factori de mișcare și sănătate, dar se pare că tehnologia evoluează într-o direcție nouă.

Vocci AI, un nou inel smart prezentat la CES 2026 promite să ajute utilizatorii să obțină mai multe informații de la ședințele la care participă, scrie CNET.

Deși arată ca un inel smart obișnuit, dispozitivul beneficiază de pe urma inteligenței artificiale.

Are funcții diferite față de inele smart obișnuite, susțin producătorii.

CES 2026: Inelul smart care poate să fie atent la ședințele de birou în locul tău

Inelul de la Vocci AI arată ca orice alt inel inteligent, însă e conceput să se integreze în viața profesională, nu în cea personală.

Important de menționat e faptul că inelul Vocci nu este un dispozitiv care ascultă permanent. Înregistrarea începe doar atunci când apeși manual un mic buton aflat pe lateralul inelului. Odată pornită înregistrarea, acesta captează întâlnirea și generează o transcriere la final.

Dacă vrei să revii asupra unui moment important dintr-o ședință, poți apăsa butonul de pe laterala inelului.

Vocci va marca acea secțiune din transcriere cu roșu și va oferi informații și concluzii generate de AI pe baza acelor notițe. Sistemul acceptă peste 100 de limbi.

Inelul are o grosime de 2.8 de milimetri și o lățime de 6.8 de milimetri. Are un aspect similar cu cel al unui inel inteligent obișnuit, precum cele produse de Oura, însă cu butoane fizice integrate.

Inelul poate înregistra aproximativ 8 ore de audio. În plus, fiind conceput pentru a fi utilizat doar în timpul programului de lucru, îl poți încărca peste noapte fără grija că vei pierde date importante, așa cum se poate întâmpla în cazul inelelor inteligente axate pe sănătate.

Ce dispozitive au fost prezentate la CES 2026

La CES au fost prezentate numeroase dispozitive alimentate de AI, de la jucării inteligente până la insigne și „companioni” de lucru. Aceste dispozitive fizice reprezintă o direcție a următoarei etape din evoluția AI. Inteligența artificială e deja integrată în telefoane, laptopuri și software creativ.

Aceste dispozitive independente nu sunt complet noi. Rabbit R1 și pandantivul Friend AI au atras atenția la lansările lor inițiale în anii trecuți.

Însă îmbunătățirile software-ului AI ar putea face aceste manifestări fizice ale inteligenței artificiale mult mai utile, mai ales atunci când sunt adaptate unor nevoi specifice.

Înregistrările realizate de inelele Vocci sunt salvate în cloud, așa că e posibil să nu vrei să porți inelul atunci când discuți conținut sensibil. Inelele vor fi disponibile pentru precomandă în februarie, iar primele unități sunt așteptate să fie livrate în aprilie.

Mai mulți giganți tech sunt prezenți la CES 2026. Printre aceștia se numără Samsung și LG, care au prezentat deja numeroase televizoare de ultimă generație.

Dincolo de electrocasnice obișnuite, la eveniment au fost prezentați și roboți și alte gadget-uri care beneficiază de pe urma integrării AI.