China a creat cel mai mare computer inspirat de creier. Ce poate face „Maimuța Darwin”

China a creat cel mai mare computer inspirat de creier, numit „Maimuța Darwin” sau Wukong, cu miliarde de neuroni artificiali.

Publicat: Vineri, 29 August 2025, 16:20 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 16:23
China a creat un supercomputer record | Shutterstock

China a creat cel mai mare computer inspirat de creierul unei maimuțe, o rudă apropiată a oamenilor. „Maimuța Darwin” are 2 miliarde de neuroni artificiali și peste 100 de miliarde de sinapse.

Ca urmare, e aproximativ la același nivel cu creierul unui macac, scrie Live Science.

Experții speră ca acest computer să fie o unealtă de simulare pentru neurocercetători.

Dar să și reprezinte o bază pentru inteligența artificială generală (AGI), un sistem care ar avea inteligență similară cu cea umană.

China a creat cel mai mare computer inspirat de creier

China a creat cel mai mare computer inspirat de creier, cu un sistem inedit, capabil să fie dezvoltat în alte tehnologii. Rețelele neuronale artificiale tradiționale urmează principiile clasice de calcul și procesează date prin valori binare aflate într-o schimbare continuă.

Dar sistemele precum Maimuța Darwin au la bază rețele neuronale cu impulsuri (SNN).

SNN-urile imită modul în care semnalele sunt transmise între neuroni în creierul mamiferelor. Răspund la semnale electrice pentru a procesa și transmite date prin impulsuri intermitente de activitate.

Un neuron biologic declanșează un impuls electric atunci când semnalele primite de la alți neuroni ating un nivel suficient de puternic pentru a genera un răspuns. Neuronii artificiali din SNN-uri imită acest mecanism. Se activează doar atunci când acumulează suficientă energie electrică.

Dacă rețelele neuronale bazate pe software sunt o colecție de algoritmi de învățare automată aranjați să mimeze creierul uman, SNN-urile reproduc fizic modul în care informația se deplasează între neuroni biologici.

Această configurație permite SNN-urilor să proceseze date în paralel. Ceea ce le-ar putea face mai puternice decât sistemele convenționale de supercomputere. Dar, acum că China a creat cel mai mare computer inspirat de creier, tehnologia poate avansa și mai mult.

Ele pot fi și mai eficiente energetic. Neuronii artificiali intră într-o scurtă perioadă de repaus după fiecare impuls, timp în care nu pot răspunde la noi informații. Acest lucru limitează frecvența de activare. Ceea ce contribuie la reducerea consumului total de energie.

Computerul Maimuța Darwin e foarte eficient

Cercetătorii spun că Maimuța Darwin consumă doar 2.000 de wați de putere. Adică aproximativ echivalentul unui fierbător electric sau al unui uscător de păr. Acest consum are loc în ciuda faptului că este alimentat de 960 de cipuri neuromorfice Darwin III. Fiecare dintre ele susține până la 2.35 milioane de neuroni cu impulsuri.

Deținătorul precedent al recordului în calculul neuromorfic a fost sistemul Hala Point, creat de Intel. Acesta include 1.15 miliarde de neuroni artificiali și 128 de miliarde de sinapse artificiale distribuite pe 140.544 de nuclee de procesare.

Intel susține că sistemul său este capabil să efectueze 20 de cvadrilioane de operații pe secundă. Dar cum există foarte puține computere neuromorfice în prezent și ele procesează date diferit față de supercomputere, este dificil să fie comparate direct.

Echipa din spatele computerului Maimuța Darwin a spus că sistemul și-a demonstrat deja capacitatea în sarcini cognitive precum raționament logic, generare de conținut și rezolvarea de probleme matematice. A folosit un model AI dezvoltat de startup-ul chinez DeepSeek.

Sistemul este folosit și pentru a simula creierele unor animale cu niveluri variate de complexitate neurală, inclusiv pești-zebră și șoareci.

