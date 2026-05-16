În ultimele luni, Secretarul Securității Publice din Mexic a devenit un adevărat fenomen în Mexic.

Cine este Omar Garcia Harfuch, bărbatul care a înnebunit Mexicul. Femeile îl adoră, iar bărbații îl vor președinte

Oamenii cumpără produse cu imaginea lui Omar Garcia Harfuch, precum păpuși, pături sau prosoape de plajă, distribuie meme-uri și chiar îl numesc „sex-simbol”. Cu toate acestea, el nu este prea încântat de atenția pe care o primește din cauza aspectului său fizic, potrivit The Wall Street Journal, citat de o sursă.

Surse apropiate oficialului au declarat pentru publicație că se simte inconfortabil. Deși echipa sa știe că această popularitate îl ajută politic, nu o promovează activ.

Mama lui, Maria Sorte, a declarat pentru ziarul american că fiul ei este modest, sensibil și știe că atenția acordată aspectului său este trecătoare. Totuși, ea a dezvăluit că Omar Garcia Harfuch consideră meme-urile amuzante. Preferata lui este cea în care un bărbat strigă: „Harfuch, fă un copil cu soția mea și eu îl voi crește!”.

Cum a ajuns Omar Garcia Harfuch atât de popular

Potrivit The Wall Street Journal, citat de sursa menționată mai sus, două evenimente foarte importante din cariera sa l-au transformat pe Omar Garcia Harfuch într-o figură respectată și admirată.

În primul rând, atacul din anul 2020. Atunci, Omar Garcia Harfuch a fost împușcat în Mexico City, în timp ce doi membri ai echipei sale de securitate au murit. El a supraviețuit și a dezvăluit că responsabil a fost Cartelul Jalisco New Generation. Acest eveniment l-a făcut să apară ca o figură curajoasă care se confruntă cu crima.

Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, a fost liderul cartelului. Omar Garcia Harfuch a participat la operațiunea în care a fost ucis în Tapalpa, Jalisco.

Aceste două evenimente l-au făcut pe Omar Garcia Harfuch să pară un erou. Oamenii îl respectă, iar acest lucru, combinat cu aspectul său fizic și meme-urile, a ajuns să creeze fenomenul actual.

Wall Street Journal mai notează că sondajele îl plasează deja drept unul dintre cei mai puternici potențiali candidați pentru președinția mexicană în anul 2030, mai citează sursa.