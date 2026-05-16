O tânără de 21 de ani a rămas fără auz după ce a folosit bețișoare de ureche. Ce avertisment a avut pentru urmăritorii ei

O tânără de 21 de ani a rămas fără auz timp de șase ani după ce și-a perforat timpanul folosind bețișoare de urechi. Povestea dramatică a unei mame care îi avertizează acum pe oameni asupra pericolelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 16 Mai 2026, 06:00 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 16:57
O tânără de 21 de ani a rămas fără auz timp de șase ani după ce și-a perforat timpanul folosind bețișoare de urechi. Povestea dramatică a unei mame care îi avertizează acum pe oameni asupra pericolelor.
O tânără de 21 de ani a rămas fără auz după ce a folosit bețișoare de urechi pentru a-și curăța canalul auditiv. Mai mult, tânăra este și mamă și spune că experiența prin care a trecut i-a schimbat complet viața. Aceasta a declarat că și-a pierdut auzul timp de șase ani după ce și-a rănit ambele timpane folosind bețișoare de bumbac.

Sky van Rensburg, în vârstă de 21 de ani, și-a împărtășit povestea cu presa internațională. Tânăra a povestit că și-a perforat accidental timpanul stâng după ce a introdus prea adânc un bețișor de bumbac în ureche, în timp ce încerca să își curețe urechile după duș.

Tânăra mămică a spus că și-a pierdut auzul aproape instantaneu.
„Durerea a apărut în câteva minute și a fost severă”, a declarat femeia.

Aceasta a mai explicat că a început să sufere de dureri intense de urechi și de tinitus, descriind sunetele pe care le auzea ca fiind „asemănătoare unor porți metalice care se prăbușesc”.

Sky a declarat că, în timp, s-a adaptat pierderii auzului. Totuși, o altă experiență nefericită cu un bețișor de urechi, de această dată în urechea dreaptă, i-a afectat și mai mult auzul.

Când și-a rănit inițial timpanul stâng, durerea s-a extins spre față și gât, iar tânăra a fost nevoită să sune de mai multe ori la serviciile de urgență. După consult, medicii i-au spus că și-a perforat timpanul și i-au recomandat să meargă la un specialist pentru îndepărtarea excesului de cerumen. Totuși, Sky s-a temut de procedură și a amânat vizita.

Ce avertisment a avut pentru urmăritorii ei

„Nu m-am dus pentru că am crezut că procedura va fi extrem de dureroasă după perforație. Era îngrozitor pentru că îmi pierdeam complet auzul la urechea stângă. Îmi era greu să aud chiar și bătăile în ușă și îmi pierdeam echilibrul. Auzeam constant zgomote metalice din cauza tinitusului”, a povestit tânăra.

Medicii avertizează că bețișoarele de bumbac nu ar trebui folosite pentru curățarea urechilor. Acestea pot împinge ceara mai adânc în canalul auditiv, provocând blocaje sau chiar traumatisme ale timpanului și ale urechii interne.

Tânăra mamă a spus că s-a simțit „foarte vulnerabilă” în acea perioadă, iar situația s-a agravat atunci când și-a afectat și urechea dreaptă folosind un alt bețișor de bumbac. Din fericire, nu și-a perforat și al doilea timpan, însă ceara a fost împinsă până aproape de timpan, ceea ce i-a redus drastic auzul.

„Nu mai aveam deloc auz la urechea stângă și foarte puțin la cea dreaptă”, a spus Sky.

În cele din urmă, tânăra a mers la un audiolog, care i-a efectuat o procedură de microaspirație pentru îndepărtarea cerumenului acumulat. Atunci a aflat și că perforația timpanului se vindecase complet.

„După ce procedura a fost finalizată, auzul mi-a revenit în proporție de 100%”, a declarat ea. tânăra își avertizează acum urmăritorii din mediul online să fie atenți la tehnicile la care apelează pentru a-și curăța urechile.

