La 90 de ani, Amalia este studentă. Cum arată studenta din Cluj și ce poveste impresionantă de viață are

Amalia Tușa, în vârstă de 90 de ani, este studentă în Cluj Napoca și are o poveste de viață impresionantă care a atras atenția tuturor.

Publicat: Sambata, 28 Martie 2026, 08:00 | Actualizat Sambata, 28 Martie 2026, 08:59
Amalia Tușa este un exemplu de curaj și reziliență într-o lume care a împiedicat-o să își îndeplinească visul la timp. | Shutterstock

Povestea de viață a studentei în vârstă de 90 de ani e demnă de o ecranizare, având în vedere toate suișurile și coborâșurile care ar fi putut să o doboare. Amalia Tușa a trecut prin multe necazuri, dar asta nu a făcut-o să își piardă speranța.

La vârsta de 90 de ani, femeia este foarte optimistă și se bucură la maxim de viața ei. Prin faptul că a reușit să își depășească până acum toate greutățile, ea a dat dovadă de curaj și reziliență într-o lume care a încercat să o doboare de mai multe ori.

Povestea emoționantă de viață a Amaliei Tușa, studenta în vârstă de 90 de ani din Cluj Napoca

În prezent, Amalia este studentă la teologie ortodoxă la Babeș-Bolyai. La vârsta de 3 ani, ea a fost la un pas de moarte și la scurt timp după aceea fratele ei a murit în urma unei explozii la Cernobîl.

La vârsta de 3 ani Amalia a fost diagnosticată cu encefalită și, pentru medicina nu era foarte avansată la acea vreme, părinții ei se așteptau ca ea să moară în orice moment.

Ce a salvat-o la acel moment a fost faptul că tatăl ei, care avea relații în America, a făcut rost de un tratament care a ajutat-o.

„El avea relații și îmi trimitea din America ceva de îmi făcea mama împachetări de două ori pe zi, dimineața și seara. Nu mi-am revenit și după jumătate de an tata a zis că sigur mor și o îngropăm. M-au înfășurat. Sigur, mama plângea și a căzut o lacrimă pe obrazul meu și eu am zâmbit. Mama s-a dus repede la bunica și a strigat: își revine! Bunica, brutal, a luat-o de mână și a zis: haide, dragă, nu poate muri din cauza ta. Mama cum era și încăpățânată și luptătoare a zis să cheme un cărăuș, pe Moritz, și să ne ducă la Cluj. Bunicii nu prea i-a plăcut, dar mama a insistat și am primit împachetările alea, pline de bandaje, nu știu cu ce anume erau, și după jumătate de an am început să îmi revin” , a povestit Amalia, potrivit Fanatik.ro.

În ciuda tuturor întâmplărilor dezamăgitoare și dureroase din viața ei, Amalia a rămas o fire optimistă și s-a străduit mereu să se bucure de viață și de lucrurile mici.

„Psihicul e foarte parșiv și preia tot răul. Viața e frumoasă, trebuie trăită, dar trebuie să știi cum să o trăiești” , spune Amalia Tușa astăzi, la vârsta de 90 de ani.

Amalia a mai povestit și cum a decurs copilăria ei după recuperare, dar și cum funcționează ea acum în viața de studentă la 90 de ani.

„Am început să învăț să umblu, să vorbesc, să scriu. Vorbeam mai sacadat, acum nu mai pot să scriu, doar oral răspund la examene și nu mă plâng, dar e mai greu să răspunzi oral. În scris, te mai poți inspira și din telefon (n. red.: glumește), dar eu la oral nu puteam să mă inspir. Am terminat anul 1 cu 8,65, anul 2 cu 9,17 și semestrul ăsta pot să zic că toată grupa am fost foarte slabi, am luat un 7 și mi-au stricat media, așa că acum am 8,85”, povestește Amalia Tușa.

În tinerețe, ea și-a dorit foarte mult să dea la facultate după ce absolvise liceul cu nota 10 și ar fi vrut să fie studentă la Drept. Din păcate, faptul că toate acestea se întâmplau în vremea comunismului nu a ajutat-o deloc.

„Profesorul care supraveghea a fost chemat afară de cineva. A revenit și a zis: Tușa Amalia cine e?

M-a poftit afară. Eu am crezut că intru la facultate fără examen. Eu am terminat liceul cu 10 și pe vremea aia se se putea la orice facultate fără examen. A început să mă jignească, să spună că sunt dușman al poporului și chestii din astea. Între timp a fost închis tatăl meu. Am plâns cu disperare până acasă. Între timp, m-am căsătorit, m-a despărțit și l-am născut pe fiul meu. I-am spus mamei am să încerc la Litere, fiindcă acolo mi-am dat seama că am greșit să merg la Drept când eram dușman al poporului la așa vârstă mică. Am zis asta pentru că îmi plăcea literatura. (…) Mama mi-a zis că nu are nimic împotrivă și îmi îngrijește copilul, dar mi-a zis că după ce terminam mă repartizau în vârf de munte, că așa era. Mi-a zis că n-am să pot să vin des să-mi văd copilul crescând. Din cauza asta, m-am gândit că are dreptate și am pus pe primul loc copilul. N-am regretat că știam că iar mă depistează și mă dă afară”, a mai dezvăluit Amalia.

Ea a ajuns să fie studentă la 90 de ani pentru că în urmă cu doi ani asociația de seniori din care făcea parte avea diferite activități și chiar a încheiat un parteneriat pentru o colaborare cu Babeș-Bolyai. Astfel, Amalia Tușa a avut oportunitatea să facă ceva ce își dorea de foarte mult timp și acum își trăiește visul.

