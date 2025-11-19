Alina Kabaeva, presupusa amantă a lui Vladimir Putin, apariție de senzație la Beijing

Alina Kabaeva a întors toate capetele la banchetul de încheiere al unui turneu de gimnastică organizat la Beijing. Iată ce a purtat fosta gimnastă.

Alina Kabaeva are 42 de ani și este câștigătoarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice din 2004. În prezent, deține o școală de gimnastică, conform unei surse, și a participat recent la Beijing Top Open 2025, unde s-a remarcat datorită ținutelor deosebite pe care le-a purtat.

Alina Kabaeva a atras toate privirile la Beijing

Alina Kabaeva a pozat alături de fostele campioane Yana Batyrshina, Evgenia Kanaeva și Aliya Yusupova, a dat autografe și a purtat discuții cu fanii.

După ce a dispărut o vreme din public, fosta gimnastă a devenit tot mai activă în mediul online.

Apariția sa de la Beijing a impresionat publicul, nu doar datorită alegerii vestimentare, ci și modului în care s-a comportat cu fanii. Aceasta a purtat o rochie semnată de casa de modă Valentino, creată în stilul tradițional chinezesc: Cheongsam (Qipao).

Fosta campioană olimpică Alina Kabaeva, care ar avea de aproape 20 de ani o idilă - un subiect tabu în Rusia şi despre care presa nu scrie nimic - cu Vladimir Putin, ar fi născut doi băieţi gemeni la centrul Spitalicesc Kulakov din Moscova, în 2019, un eveniment înconjurat în cel mai mare secret.

Liderul de la Kremlin şi Alina Kabaeva s-ar fi cunoscut la începutul anilor 2000, în perioada în care specialista în gimnastică ritmică, de origine uzbekă, frecventa podiumurile.

De asemenea, se presupune că Vladimir Putin este tatăl celor doi băieți ai fostei gimnaste.