Codul misterios al Manuscriselor de la Marea Moartă a fost elucidat. Ce a dezvăluit despre scrieri biblice de acum 2.000 de ani

Experții susțin că a fost elucidat codul misterios al Manuscriselor de la Marea Moartă, ce ar dezvălui noi informații despre scrieri biblice de acum 2.000 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 15:23 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 15:27
Manuscrisele de la Marea Moartă continuă să fascineze experții | Shutterstock

Încă de la descoperirea lor, Manucrisele de la Marea Moartă au fascinat experții și publicul. Acum, după peste 70 de ani, un expert susține că a elucidat în sfârșit unul dintre codurile care încă nu fuseseră descifrate.

Descoperirea are la bază manuscrisele Cryptic B, 2 fragmente deteriorate numite 4Q362 și 4Q363, scrie Daily Mail.

Până acum, au fost considerate imposibil de descrifrat, pentru că erau scrise într-un alfabet necunoscut.

Acum, expertul Emmanuel Oliveiro, de la University of Groningen, Olanda, susține că fiecare simbol are un echivalent cu literele din ebraică.

Codul misterios al Manuscriselor de la Marea Moartă a fost elucidat

Cu ajutorul acestei descoperiri, cercetătorul a putut descrifa codul misterios al Manuscriselor de la Marea Moartă.

Fragmentele au dezvăluit expresii și teme biblice despre sfârșitul vremurilor, inclusiv judecata divină și venirea unui Mesia.

Printre expresiile identificate se află „Yisrael” (care înseamnă „Israel”), alături de referințe la Iuda, Iacov și Elohim (care înseamnă „Dumnezeu”).

Manuscrisele au fost produse de comunitatea de la Qumran, o sectă ce a trăit în apropierea Mării Moarte în urmă cu peste 2.000 de ani. Cunoscută pentru păstrarea textelor religioase, comunitatea Qumran a lăsat scrieri care oferă informații despre credințele evreiești timpurii, ritualuri și tradiții profetice.

Manuscrisele de la Marea Moartă au descoperite în peșteri din apropierea Cisiordaniei între anii 1947 și 1956. Includ unele dintre cele mai vechi manuscrise biblice păstrate, scrise în ebraică, aramaică și, ocazional, în greacă.

Deși Cryptic A a fost descifrat cu succes în 1955, Cryptic B a rămas un mister timp de decenii. Simbolurile sale ciudate, scrisul inconsecvent și fragmentele extrem de mici păstrate au făcut descifrarea sa deosebit de dificilă.

Citește și: Cartea interzisă care a fost omisă din Biblie. Ce a dezvăluit despre copilăria lui Iisus

Doar 2 manuscrise, 4Q362 și 4Q363, folosesc exclusiv acest cifru. Multe părți ale acestor texte sunt deteriorate și unele fragmente au doar câțiva milimetri.

Fragmentele care au rezistat până în ziua de azi sunt foarte mici, fragile și uzate. Pielea e crăpată, înnegrită sau destrămată, iar unele bucăți prezintă margini, găuri de coasere sau cute.

Literele au fost scrise cu cerneală neagră, cu instrumente cu vârf subțire sau mediu, însă formele, proporțiile și spațierea sunt inconsecvente, cu mai multe corecturi sau trasări duble.

Manuscrisele prezintă variații semnificative atât în interiorul fiecărui fragment, cât și între cele 2 texte.

Ce scrie în Manuscrisele de la Marea Moartă

Conținutul manuscrisului 4Q362 pare a fi de natură religioasă, folosind mai multe expresii idiomatice biblice.

Fragmentul 21 face referire la „Elohim” și la „slava ta”. Fragmentul 18 menționează „corturile lui Iacov”, cu expresii întâlnite în Ieremia 30:18 și Maleahi 2:12.

În aceste pasaje apare și Iuda. Ieremia 30:18 promite restaurarea lui Israel după judecată, Dumnezeu aducând înapoi bunăstarea poporului și reconstruind cetățile.

Maleahi 2:12 avertizează împotriva infidelității în căsătorie și subliniază importanța loialității față de comunitatea ebraică.

Fragmentele includ și referințe la date și conducători. De exemplu, utilizarea expresiilor „al 2-lea an” și „a 5-ea lună” poate reflecta convenții istorice sau profetice de datare, similare celor întâlnite în alte texte biblice.

Un detaliu important în manuscrisul 4Q362 e menționarea unui mormânt în fragmentele 2 și 14. Deși mormintele apar și în alte locuri din Biblie, niciunul nu corespunde detaliilor descrise aici.

Oliveiro a sugerat că termenul tradus prin „borne de hotar” din fragmentul 14 ar putea însemna și „piatră funerară”, ceea ce sugerează o posibilă legătură.

Citește și: Papirusul antic misterios care ar confirma Cele 10 plăgi ale Egiptului. Ce detalii din Biblie conține

Manuscrisul 4Q363 e și mai fragmentar și mai dificil de interpretat, deoarece o expresie repetată apare de 2 ori, fără a fi clar dacă se referă la „fiicele ei” sau la „satele ei”.

Apare și un nume comun, Benayahu, însă frecvența acestuia în alte texte face imposibilă o identificare precisă.

Motivul pentru care aceste mesaje au fost codificate rămâne incert. Oliveiro a propus că scrierile neobișnuite ar fi putut avea un scop simbolic sau de ritual.

