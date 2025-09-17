Papirusul antic misterios care ar confirma Cele 10 plăgi ale Egiptului. Ce detalii din Biblie conține

Antena Căutare
Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 15:32 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 15:57
Un papirus vechi de mii de ani ar descrie dezastrele naturale din Biblie | Shutterstock

Experții au descoperit papirusul antic misterios care ar confirma Cele 10 plăgi ale Egiptului care sunt descrise în Biblie.

Cunoscut drept Papirusul Ipuwer, documentul ar fi fost scris de scribul Ipuwer, de aici și denumirea, scrie Daily Mail.

În text, Ipuwer descrie o serie de catastrofe și schimbări sociale în Egiptul antic.

Printre acestea se numără foamete, decese în masă și dezastre naturale.

În Vechiul Testament, e descris cum Dumnezeu ar fi trimis o serie de dezastre asupra Egiptului, teoretic pentru a-l convinge pe faraon să elibereze pe evrei din sclavie. Printre aceste dezastre se numără transformarea Nilului în sânge, roiuri de lăcuste și 3 zile de întuneric.

Papirusul antic misterios pare să descrie astfel de incidente, așa că unii experți cred că ar confirma Cele 10 plăgi ale Egiptului.

„Pretutindeni este sânge… Iată, Râul este sânge,” scrie într-un vers din papirus. Acest text ar reflecta transformarea Nilului în sânge din Biblie.

„Moise și Aaron au făcut așa cum a poruncit Domnul. În fața faraonului și a slujitorilor săi, el a ridicat toiagul și a lovit apele Nilului, și toate apele Nilului s-au prefăcut în sânge,” scrie în Vechiul Testament.

Papirusul descrie, de asemenea, devastarea mediului, o altă parte a Celor 10 plăgi.

„Iată, copacii sunt doborâți, ramurile rupte,” scrie în text, care s-ar referi la furtuna de grindină care a distrus recoltele. „Iată, grâul lipsește pretutindeni,” s-ar referi la foametea descrisă în Vechiul Testament.

Papirusul Ipuwer se află acum în Muzeul Național de Antichități din Olanda. A fost descoperit la începutul secolului al XIX-lea. Recent, a devenit viral pe rețelele sociale, unde utilizatorii sunt uimiți că nu au auzit niciodată despre manuscris și cred că papirusul antic misterios ar confirma Cele 10 plăgi ale Egiptului.

Când ar fi fost scris Papirusul Ipuwer

Estimările plasează Papiro Ipuwer între 1550 și 1290 î.Hr. Totuși, unii cercetători sugerează că s-ar putea alinia cu cronologia biblică a Exodului, în jurul anului 1440 î.Hr.

„Nu există dovezi concludente pentru a stabili exact data redactării. Dar, datorită stilului său, pare a fi scris de un martor ocular. Un număr mare de cercetători îl plasează în jurul datei biblice de 1440 î.Hr.,” susține Michael Lane, expert în istorie.

În ciuda paralelelor, experții avertizează împotriva interpretării papirusului ca dovadă directă a Exodului. Textul este poetic și fragmentar și nu menționează explicit nici pe Moise, nici pe evrei.

Unii au sugerat că ar putea reflecta mai degrabă dezastre naturale și tulburări sociale pe care Egiptul le-a înfruntat independent de povestea biblică.

Manuscrisul descrie viu prăbușirea societății, cu versuri precum „Se aude gemet în toată țara, amestecat cu plânsete,” ceea ce ar fi o trimitere la doliul descris în Biblie, când „nu era casă în care să nu fie un mort.”

„Păsările nu găsesc nici fructe, nici ierburi,” continuă textul, ceea ce amintește de plaga biblică a lăcustelor. În Biblie, e descris cum „au acoperit toată țara până s-a făcut neagră. Nimic verde nu a rămas pe copaci sau pe plante în toată țara Egiptului.”

