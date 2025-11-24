Cartea interzisă care a fost omisă din Biblie. Ce a dezvăluit despre copilăria lui Iisus

Experții au dezvăluit cartea interzisă omisă din Biblie, ce ar fi detaliat copilăria lui Iisus, scrisă în urmă cu aproximativ 1.900 de ani

O carte scrisă în urmă cu 1.900 de ani ar dezvălui detalii despre copilăria lui Iisus care nu au fost incluse în Biblie.

Potrivit Daily Mail, această carte a fost ținută secretă de către biserică timp de sute de ani.

Cunoscută drept Evanghelia copilăriei după Toma, în text sunt detaliate miracole care ar fi fost realizate de Iisus.

Printre acestea se numără și vindecarea unui băiat care a fost rănit cu un topor. Dar, spre deosebire de Biblie, acest text include și unele acțiuni mai răzbunătoare ale lui Iisus.

Cartea interzisă care a fost omisă din Biblie

Cartea interzisă care a fost omisă din Biblie ar prezenta o latură mai întunecată a lui Iisus. Într-o parte a textului, Mântuitorul chiar blesteamă un copil să moară pentru că l-a lovit peste umăr.

După ce Iisus ucide copilul pentru că s-a izbit accidental de el, cei din sat se supără și se duc la Iosif și Maria. Ca răspuns la acuzațiile lor, Iisus îi orbește pe săteni. Într-un alt moment, Iosif îl duce pe Iisus la un profesor ca să învețe alfabetul. Profesorul se irită când Iisus râde de instrucțiunile lui.

Cartea omisă începe când Iisus are doar 5 ani. În Biblia tradițională, Iisus apare pentru prima dată când deja are vârsta de 12 ani.

Evanghelia lui Toma a fost respinsă de biserică pentru că îl prezenta pe Iisus drept un copil capricios, în contradicție cu învățăturile creștine ortodoxe.

Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan sunt de mult timp acceptate de biserică drept relatări exacte ale vieții și învățăturilor lui Iisus, scrise fie de apostoli, fie de persoane aflate în strânsă legătură cu ei.

Matei și Ioan au fost discipoli ai lui Iisus, Marcu s-a bazat pe predicile lui Petru, iar Luca a colaborat cu Pavel și a intervievat martori oculari.

Prin contrast, Evanghelia lui Toma revendică autorul „Toma Israelitul”. Dar acesta e altfel necunoscut și nu este identificat cu apostolul Toma.

Textul este o colecție de povestiri despre copilăria lui Iisus și nu trebuie confundat cu moderna Evanghelie după Toma. Referințele timpurii la „Evanghelia lui Toma” se referă aproape sigur la Evanghelia copilăriei după Toma, susțin experții.

Care ar fi fost primele miracole ale lui Iisus

Pasajele povestesc despre primele miracole ale lui Iisus. Printre acestea se numără readucerea la viață a unui pește uscat, învierea unui copil bolnav și ridicarea unui bărbat din morți după un accident.

Totuși, se pare că liderii bisericii au fost mai preocupați de modul în care textul îl descria pe Iisus ca pe un copil violent.

„Când Iosif a văzut că Iisus făcuse un asemenea lucru, s-a mâniat, l-a apucat de ureche și a tras foarte tare,” scrie în text după ce Iisus a blestemat un copil. „Iar băiatul s-a înfuriat pe el și a răspuns, „Una este să cauți și să nu găsești; și alta e să acționezi atât de nechibzuit. Nu știi că eu nu-ți aparțin cu adevărat? Nu mă supăra.”

În capitolul 3, când fiul lui Ana, marele preot, distruge apa pe care Iisus o adunase în ziua de Sabat, Iisus îl blesteamă, declarând că rodul lui se va usca asemenea unei ramuri arse. Imediat, băiatul se usucă.

Evanghelia copilăriei lui Toma îl înfățișează și pe micul Iisus în timp ce face numeroase minuni pentru a-i ajuta pe alții.

El vindecă un tăietor de lemne care își taie din greșeală talpa piciorului. Când un ulcior se sparge în timp ce aduce apă, Iisus își umple mantia cu apă și o duce înapoi mamei sale.

El înmulțește miraculos un singur bob de grâu într-o sută de măsuri și le împarte săracilor, văduvelor și orfanilor. Iisus chiar lungește o bucată scurtă de lemn pentru ca Iosif, tatăl său, să poată termina o lucrare de tâmplărie pentru un client bogat. Într-o poveste, îl vindecă pe fratele său Iacov de o mușcătură de șarpe.