Antena Căutare
Home News Inedit Cartea interzisă care a fost omisă din Biblie. Ce a dezvăluit despre copilăria lui Iisus

Cartea interzisă care a fost omisă din Biblie. Ce a dezvăluit despre copilăria lui Iisus

Experții au dezvăluit cartea interzisă omisă din Biblie, ce ar fi detaliat copilăria lui Iisus, scrisă în urmă cu aproximativ 1.900 de ani

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 17:42 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 17:43
O Evanghelie ar detalia copilăria lui Iisus | Shutterstock

O carte scrisă în urmă cu 1.900 de ani ar dezvălui detalii despre copilăria lui Iisus care nu au fost incluse în Biblie.

Potrivit Daily Mail, această carte a fost ținută secretă de către biserică timp de sute de ani.

Cunoscută drept Evanghelia copilăriei după Toma, în text sunt detaliate miracole care ar fi fost realizate de Iisus.

Printre acestea se numără și vindecarea unui băiat care a fost rănit cu un topor. Dar, spre deosebire de Biblie, acest text include și unele acțiuni mai răzbunătoare ale lui Iisus.

Articolul continuă după reclamă

Cartea interzisă care a fost omisă din Biblie

Cartea interzisă care a fost omisă din Biblie ar prezenta o latură mai întunecată a lui Iisus. Într-o parte a textului, Mântuitorul chiar blesteamă un copil să moară pentru că l-a lovit peste umăr.

După ce Iisus ucide copilul pentru că s-a izbit accidental de el, cei din sat se supără și se duc la Iosif și Maria. Ca răspuns la acuzațiile lor, Iisus îi orbește pe săteni. Într-un alt moment, Iosif îl duce pe Iisus la un profesor ca să învețe alfabetul. Profesorul se irită când Iisus râde de instrucțiunile lui.

Cartea omisă începe când Iisus are doar 5 ani. În Biblia tradițională, Iisus apare pentru prima dată când deja are vârsta de 12 ani.

Evanghelia lui Toma a fost respinsă de biserică pentru că îl prezenta pe Iisus drept un copil capricios, în contradicție cu învățăturile creștine ortodoxe.

Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan sunt de mult timp acceptate de biserică drept relatări exacte ale vieții și învățăturilor lui Iisus, scrise fie de apostoli, fie de persoane aflate în strânsă legătură cu ei.

Citește și: Un mister biblic vechi de 5.500 de ani ar fi fost elucidat. Ce au descoperit arheologii în Israel

Matei și Ioan au fost discipoli ai lui Iisus, Marcu s-a bazat pe predicile lui Petru, iar Luca a colaborat cu Pavel și a intervievat martori oculari.

Prin contrast, Evanghelia lui Toma revendică autorul „Toma Israelitul”. Dar acesta e altfel necunoscut și nu este identificat cu apostolul Toma.

Textul este o colecție de povestiri despre copilăria lui Iisus și nu trebuie confundat cu moderna Evanghelie după Toma. Referințele timpurii la „Evanghelia lui Toma” se referă aproape sigur la Evanghelia copilăriei după Toma, susțin experții.

Care ar fi fost primele miracole ale lui Iisus

Pasajele povestesc despre primele miracole ale lui Iisus. Printre acestea se numără readucerea la viață a unui pește uscat, învierea unui copil bolnav și ridicarea unui bărbat din morți după un accident.

Totuși, se pare că liderii bisericii au fost mai preocupați de modul în care textul îl descria pe Iisus ca pe un copil violent.

„Când Iosif a văzut că Iisus făcuse un asemenea lucru, s-a mâniat, l-a apucat de ureche și a tras foarte tare,” scrie în text după ce Iisus a blestemat un copil. „Iar băiatul s-a înfuriat pe el și a răspuns, „Una este să cauți și să nu găsești; și alta e să acționezi atât de nechibzuit. Nu știi că eu nu-ți aparțin cu adevărat? Nu mă supăra.”

Citește și: Papirusul antic misterios care ar confirma Cele 10 plăgi ale Egiptului. Ce detalii din Biblie conține

În capitolul 3, când fiul lui Ana, marele preot, distruge apa pe care Iisus o adunase în ziua de Sabat, Iisus îl blesteamă, declarând că rodul lui se va usca asemenea unei ramuri arse. Imediat, băiatul se usucă.

Evanghelia copilăriei lui Toma îl înfățișează și pe micul Iisus în timp ce face numeroase minuni pentru a-i ajuta pe alții.

El vindecă un tăietor de lemne care își taie din greșeală talpa piciorului. Când un ulcior se sparge în timp ce aduce apă, Iisus își umple mantia cu apă și o duce înapoi mamei sale.

El înmulțește miraculos un singur bob de grâu într-o sută de măsuri și le împarte săracilor, văduvelor și orfanilor. Iisus chiar lungește o bucată scurtă de lemn pentru ca Iosif, tatăl său, să poată termina o lucrare de tâmplărie pentru un client bogat. Într-o poveste, îl vindecă pe fratele său Iacov de o mușcătură de șarpe.

Laptele creat în laborator ajunge în curând pe piață. Din ce e făcut, de fapt...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de &#8220;300 de milioane de euro&#8221;. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Observatornews.ro 20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre 20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Laptele creat în laborator ajunge în curând pe piață. Din ce e făcut, de fapt
Laptele creat în laborator ajunge în curând pe piață. Din ce e făcut, de fapt
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Floarea care a făcut experții să plângă cu descoperirea ei. Unde s-a ascuns specimenul extrem de rar
Floarea care a făcut experții să plângă cu descoperirea ei. Unde s-a ascuns specimenul extrem de rar
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care vin peste noi
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care... Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x