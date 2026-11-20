O garsonieră de numai 20 mp, fără ferestre, este scoasă la închiriere cu 1.000 de euro pe lună în centrul Florenței. Anunțul a devenit viral și a stârnit numeroase controverse.

Garsoniera fără ferestre care se închiriază cu 1.000 de euro pe lună | fanpage.it

O ofertă imobiliară din centrul Florenței a stârnit numeroase reacții pe internet. Un fost spațiu comercial, transformat în garsonieră, are doar 20 de metri pătrați și nu are ferestre. Cu toate acestea, proprietarul cere o chirie de 1.000 de euro pe lună. Spațiul este disponibil și pentru vânzare, la prețul de 140.000 de euro.

Garsoniera fără ferestre care se închiriază cu 1.000 de euro pe lună. Are doar 20 mp, iar prețul a stârnit controverse

Anunțul vizează un imobil de pe Via Fiesolana, una dintre străzile din centrul Florenței. Potrivit fanpage, spațiul este disponibil atât pentru închiriere, cât și pentru vânzare. Chiria lunară este de 1.000 de euro, iar prețul de cumpărare ajunge la 140.000 de euro.

Fotografiile din anunț arată un spațiu foarte mic, în care fiecare metru pătrat a fost folosit la maximum. În cei 20 de metri pătrați se află o bucătărie, un pat de o persoană, un dulap, o masă și o baie de dimensiuni reduse.

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Un detaliu atrage însă cel mai mult atenția: garsoniera nu are ferestre. Singura sursă de lumină naturală pare să fie ușa de la intrare.

Cu toate acestea, proprietarul prezintă spațiul ca pe o posibilă locuință. El susține că sora sa a transformat fostul magazin într-o garsonieră și a locuit acolo timp de 20 de ani, în perioada studenției.

Ce spune proprietarul despre locuința fără ferestre

Anunțul a ajuns în mai multe grupuri de pe rețelele de socializare și a stârnit numeroase reacții. Mulți dintre cei care au văzut fotografiile au criticat atât prețul cerut, cât și condițiile oferite.

Unii utilizatori au pus la îndoială posibilitatea ca un fost spațiu comercial să poată fi folosit legal ca locuință. Aceștia au atras atenția că simpla amenajare a unui magazin nu înseamnă automat că spațiul poate deveni o garsonieră.

Proprietarul a răspuns criticilor și a spus că este dispus să organizeze vizionări pentru cei interesați. El a amintit din nou că sora sa a locuit acolo timp de două decenii.

„Pot face inspecții oricând doresc”, a transmis acesta unui utilizator.

Astfel, pentru cei interesați de ofertă, garsoniera poate fi închiriată cu 1.000 de euro pe lună sau cumpărată cu 140.000 de euro.

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