De ce dispar legumele la nivel global. Impactul asupra sănătății oamenilor e îngrijorător

Experții au dezvăluit de ce dispar legumele la nivel global și ce repercusiuni notabile are un consum mai redus asupra sănătății umane.

În lumea modernă, cei mai mulți oameni nu consumă nici pe departe suficiente legume și acest lucru are consecințe asupra sănătății.

În același timp, cultivăm tot mai puține soiuri de legume, ceea ce contribuie la scăderea diversității din alimentația noastră, scrie Science Alert.

Un nou raport publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences atrage atenția asupra acestui fenomen.

Studiul, realizat de o echipă internațională de experți în nutriție, agricultură și botanică, sugerează că valorificarea biodiversității legumelor ar putea fi esențială pentru îmbunătățirea sănătății noastre și a sănătății planetei.

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De ce dispar legumele la nivel global

Cercetătorul Maarten van Zonneveld a coordonat cercetarea pe când lucra la World Vegetable Center. Expertul susține că metodele actuale de abordare a agriculturii nu sunt suficiente pentru a rezolva problemele nutriționale ale lumii.

„Soluția nu e pur și simplu să cultivăm mai multe legume. Ci și să cultivăm mai multe tipuri de legume,” susține van Zonneveld.

„O mare parte din biodiversitatea legumelor de care avem nevoie există încă. În soiurile tradiționale și în rudele lor sălbatice. Urgența constă în conservarea corespunzătoare a acesteia, pentru a o putea folosi în mod inteligent în vederea diversificării alimentației într-un context de schimbări climatice,” a continuat expertul.

Studiul sugerează că ignorăm numeroase legume bogate în minerale și vitamine, care ar putea fi, de asemenea, mai bine adaptate condițiilor locale de cultivare, în funcție de regiunea lumii în care trăim.

La nivel mondial, majoritatea oamenilor consumă cu aproximativ 40% mai puține legume decât cantitatea recomandată pentru o alimentație sănătoasă.

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Acest lucru e îngrijorător, având în vedere faptul că un consum scăzut de legume se numără printre primii 5 factori de risc alimentar.

Legumele sunt adesea primele produse eliminate de pe lista de cumpărături atunci când banii sunt puțini. Iar pentru fermieri, acestea reprezintă adesea un risc economic mai mare decât alte culturi, din cauza caracterului lor perisabil și a duratei scurte de păstrare.

Înainte ca agricultura să devină industrializată, exista o diversitate mult mai mare de plante cultivate pentru consum.

De exemplu, există peste 4.000 de soiuri diferite de cartofi, însă în Statele Unite sunt utilizate pe scară largă doar aproximativ 5 până la 8 soiuri.

De la selecția artificială la monoculturile destinate producției de masă și până la modificarea genetică, industrializarea agriculturii, precum și lanțurile de aprovizionare care distribuie aceste produse, a redus treptat varietatea legumelor care ajung pe mesele noastre.

Multe legume sunt pe cale de dispariție

O analiză realizată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) estimează că 24% dintre rudele sălbatice ale legumelor evaluate la nivel de specie sunt amenințate cu dispariția.

Iar pe măsură ce pierdem diversitatea genetică a legumelor, pierdem și nutrienții pe care acestea îi conțin. Precum și capacitatea de a adapta culturile la condițiile climatice în schimbare.

„Câteva specii, precum salata verde, ceapa și roșiile, au devenit culturi globale și fac parte din alimentația oamenilor din întreaga lume,” scriu van Zonneveld și colegii săi în studiu.

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„Multe altele, precum planta păianjen, varza alunecoasă și castravetele amar, care sunt de obicei mai bogate în micronutrienți și mai bine adaptate condițiilor de mediu dificile și sărace în resurse, sunt disponibile doar la nivel regional. Adesea, sunt neglijate în politicile și strategiile alimentare de amploare,” au continuat experții.

Planta păianjen, de exemplu, e o legumă cu frunze verde-închis, cultivată în Africa, despre care s-a constatat că e rezistentă la schimbările climatice și, în același timp, foarte bogată în nutrienți esențiali.

„În prezent, doar câteva soiuri locale sunt conservate în băncile de gene. Există numeroase lacune în colecții, ceea ce limitează ameliorarea și dezvoltarea unor soiuri îmbunătățite pentru producția la scară mai mare,” au continuat experții.

„Pierderea continuă a biodiversității acestor specii și a celorlalte peste 1.480 de specii de legume are loc într-un moment în care sistemele alimentare globale au nevoie urgentă de diversificare,” concluzionează echipa.