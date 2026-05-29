Creatura bizară care i-a lăsat fără explicații pe experți! Cum arată animalul cu ochi strălucitori despre care nimeni nu știe ce e

O fotografie surprinsă de o cameră de monitorizare dintr-o pădure sălbatică a stârnit un adevărat val de reacții pe internet și i-a pus în dificultate chiar și pe specialiști.

Animalul misterios, cu ochii strălucitori și aspect neobișnuit, a fost fotografiat în timpul nopții, iar până acum nimeni nu a reușit să spună ce este. Imaginea a fost publicată de South Florida Wildlands Association și a devenit rapid subiect de discuții în rândul pasionaților de fenomene neobișnuite, potrivit futura-sciences.com.

Animalul misterios, cu ochi strălucitori, surprins în întuneric a stârnit numeroase teorii pe internet

Camerele de supraveghere montate în păduri și zone izolate continuă să ofere surprize cercetătorilor, însă cea mai recentă fotografie realizată în Florida i-a luat prin surprindere chiar și pe specialiști.

În imagine se vede un animal cu trăsături greu de identificat, surprins în întuneric, cu ochii luminând puternic în fața camerei.

„Arată ca mai multe specii, fără să fie o potrivire exactă cu niciuna dintre ele”, au declarat reprezentanții organizației care monitorizează fauna sălbatică din sudul Floridei, citați de sursa menționată mai sus.

Descrierea ambiguă a fost suficientă pentru a declanșa un val de speculații în mediul online. Internauții au venit imediat cu propriile teorii despre identitatea creaturii.

În timp ce unii consideră că este doar o pisică surprinsă într-o aventură nocturnă, alții sunt convinși că ar putea fi un râs roșcat, specie des întâlnită în zonele sălbatice din Florida. Totuși, există și persoane care susțin că animalul ar putea fi chiar o panteră de Florida, una dintre cele mai rare și protejate feline din Statele Unite.

Specialiștii speră acum să obțină imagini din timpul zilei pentru a putea identifica mai ușor animalul.

De ce contează astfel de descoperiri

Camerele de monitorizare a faunei sălbatice au devenit extrem de importante în cercetare. Ele permit observarea animalelor în habitatul lor natural, fără a le speria sau influența comportamentul.

Tehnologia este folosită inclusiv în zone periculoase sau greu accesibile, unde prezența oamenilor ar putea afecta ecosistemele sau ar putea reprezenta un pericol.

Cercetătoarea Diana Raper, care colaborează cu autoritățile din Alaska pentru studierea speciilor sălbatice, declară că aceste camere au schimbat complet modul în care oamenii de știință studiază animalele.

„Aceste camere le oferă cercetătorilor șansa de a observa viața animalelor într-un mod nemaiîntâlnit până acum”, a explicat aceasta, citată de futura-sciences.com.

Experții susțin că monitorizarea biodiversității este mai importantă ca niciodată, în contextul în care tot mai multe specii sunt amenințate de distrugerea habitatelor naturale. Potrivit World Wildlife Fund, pierderea habitatului reprezintă principala amenințare pentru aproximativ 85% dintre speciile aflate în pericol de dispariție, notează sursa citată.

Pe lângă misterul care a cucerit internetul, fotografia surprinsă în Florida trage și un semnal de alarmă, demonstrându-ne cât de puține lucruri știm încă despre animalele care trăiesc în sălbăticie.