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Cum arată catedrala cu buncăr și clopote cu foiță de aur construită de Gigi Becali în Pipera: „Cea mai frumoasă din lume!”

Catedrala de peste zece de milioane de euro, ridicată de Gigi Becali în Pipera, a fost inaugurată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Iunie 2026, 11:15 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 12:30
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Cum arată catedrala cu buncăr și clopote cu foiță de aur construită de Gigi Becali în Pipera: „Va fi cea mai frumoasă din lume!” | Hepta
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„Cea mai frumoasă biserică din lume”, așa cum a fost numită de Gigi Becali, și-a deschis recent porțile pentru credincioși.

Patronul FCSB, în vârstă de 67 de ani, a investit peste zece milioane de euro în proiectul care a luat naștere ca o promisiune către Dumnezeu, în anul 2008. La aproape 20 de ani distanță, biserica finalizată, potrivit Cancan. Latifundiarul din Pipera a pregătit o lansare grandioasă și o slujbă de sfințire a lăcașului.

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Cum arată catedrala lui Gigi Becali: „Făgăduința mea este acum împlinită, după 18 ani”

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Biserica lui Gigi Becali se află în punctul zero al Piperei, aproape de zona de nord a Capitalei, fiind unul dintre cele mai importante proiecte din viața milionarului. Lăcașul sfânt a fost gândit mai mult ca un complex, fiind descrisă ca o construcție tip „catedrală”, cu dimeniuni mari, detalii și finisaje scumpe, majoritatea din aur.

„Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului, când am bătut-o pe Galatasaray. Am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o biserică acolo pe colț. Am primit pe terenul ăsta de aici șase milioane de euro și mulți au zis <<Lasă, că faci în altă parte!>>.

Făgăduința mea este acum împlinită, după 18 ani. Acum, slavă Domnului că a pus turla mare! Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe...”, mărturisea Gigi Becali, în urmă cu ceva timp, citat de sursa menționată mai sus.

IMAGINI AICI.

Biserica dispune în interior de o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, care a fost acoperită cu mozaic în tehnică bizantină, fiecare bucată de aproximativ un centimetru fiind montată manual, cu penseta. Din acest motiv, proiectul este unul complex și de durată. Lucrările au avansat lent, iar finalizarea lăcașului de cult este așteptată abia peste trei ani.

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Printre detaliile care atrag atenția se numără turlele în stil rusesc și clopotele acoperite cu foiță de aur, mozaicurile, picturile religioase bogate, dar și vitraliile realizate de artiști de renume. Până acum, Gigi Becali a investit peste zece milioane de euro, însă nu se oprește aici.

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Catedrala mai dispune și de un buncăr antiatomic construit la subsolul clădirii, accesibil printr-o scară interioară. Biserica lui Gigi Becali urmează să fie sfințită în această lună, pe data de 14 iunie, când are de gând să pregătească o inaugurare grandioasă.

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