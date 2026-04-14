Antena Căutare
Gigi Becali a anunțat cui va lăsa întreaga lui avere. Despre ce sumă e vorba

Gigi Becali, unul dintre cei mai bogați oameni din România, a declarat recent ce va face cu averea lui colosală și cine se va bucura de ea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 13:03 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 13:38
Galerie
Miliardarul român se bucură de un succes răsunător.

Nu mai este un secret că Gheorghe Becali este unul dintre cei mai bogați oameni din România. În prezent, averea lui este estimată la 1,2 miliarde de euro. Finanțatorul FCSB a investit în mai multe proiecte imobiliare și suprafețe mari de teren.

În mare parte averea lui Gigi Becali provine din investiții și afacerile sale imobiliare. Latifundiarul a povestit și că deține aproximativ 158 de milioane de euro cash. El a făcut primul milion de euro în anii ‘90 din activitățile sale de import-export. Acum el se mândrește cu mai multe proprietăți și case, bucurându-se de o viață lipsită de griji financiare alături de familia lui.

Cui va lăsa Gigi Becali întreaga lui avere

Celebrul om de afaceri visează să ducă FCSB în faza principală a UEFA Chanpions League, iar dacă acest vis s-ar adeveri, el ar reuși să încaseze alte zeci de milioane de euro.

Articolul continuă după reclamă

Faptul că a reușit să strângă o avere impresionantă de-a lungul anilor l-a determinat pe Gigi Becali să fie și un om darnic, oferind ajutor familiilor defavorizate, făcând acte de caritate și ajutând la ridicarea de lăcașuri de cult. El este o persoană foarte religioasă și e convins că partea sa spirituală și credința l-au ajutat mereu în afacerile sale.

Latifundiarul a dezvăluit recent că averea pe care a agonisit-o de-a lungul vieții sale o va lăsa fetelor lui. Chiar dacă el le-a oferit întotdeauna tot ce au avut nevoie, Alexandra, Cristina și Teodora au propriile lor afaceri și își câștigă singure existența, fiind pe picioarele lor.

„Eu vreau să fac o afacere la fetele mele, ca copiii mei, nepoții mei să nu fie niciodată săraci. O să le dau lor bogăția toată, să fie fetele mele mai bogate decât mine. Așa cum a făcut Sf. Toma la împărat. O să le fac la fetele mele să facă bani, să fie mai bogate decât sunt eu. Fetele, amândouă, sunt mai bogate decât ăla care se dă al poporului. În 3-4 ani au făcut avere mai mare decât ăla cu 70 de firme. Încă nu m-a părăsit mândria. La câte daruri mi-a dat Dumnezeu, mă înălțam deja.

Normal, trebuia să las în pace, că spune lumea, că zice Rizea, că mă înjură. «Nu e adevărat!» «Cum nu e?» «Păi dacă nu știu.» «Te-a înjurat!» «Ce știu eu? Care e, mă, treaba? Dacă zic dracii». Dacă nu ar fi zis, era o problemă. Însemna că nu sunt bine dacă nu mă atacau dracii. Dacă mă atacă, înseamnă că sunt bine”, a declarat recent într-un interviu Gigi Becali.

Miliardarul român se bucură de un succes răsunător și vrea să se convingă că prin munca lui le va asigura un trai decent și ușor chiar și nepoților săi, nu doar fiicelor sale.

Chiar dacă Alexandra, Teodora și Cristina au avut de mici tot ce și-au dorit, ele au învățat să aprecieze tot ce au și să muncească pentru visele lor, fără a lua totul de-a gata. Gigi Becali se mândrește cu ele și tocmai de aceea vrea să le lase lor tot ce a agonisit de-a lungul vieții sale.

colaj gigi becali
+8
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage
Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x