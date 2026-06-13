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Cum arată la 48 de ani femeia diagnosticată cu progerie. A depășit speranța de viață, deși suferă de o boală extrem de rară

Tiffany Wedekind, o femeie din Columbus, statul Ohio, trăiește cu o boală genetică extrem de rară, care provoacă îmbătrânirea prematură a organismului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Iunie 2026, 19:45 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 13:08
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Cum arată la 48 de ani femeia diagnosticată cu progerie. A depășit speranța de viață, deși suferă de o boală extrem de rară | Profimedia
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Deși medicii îi dădeau doar 12 ani de viață, Tiffany Wedekind a ajuns la 48 de ani și continuă să inspire prin optimismul și energia ei.

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​Povestea lui Tiffany Wedekind, femeia diagnosticată cu progerie

Progeria este considerată una dintre cele mai rare și agresive boli genetice. Afecțiunea provoacă îmbătrânirea prematură a organismului și este, în cele mai multe cazuri, fatală încă din adolescență, potrivit unei surse.

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Printre manifestările specifice se numără statura mică, pierderea părului și a dinților, pielea subțire și ridată, problemele cardiovasculare și dificultățile articulare.

Povestea lui Tiffany Wedekind este prezentată în emisiunea „One Day in My Body”, care abordează poveștile oamenilor care trăiesc cu afecțiuni medicale rare și dificile.

În cazul ei, efectele bolii sunt vizibile: femeia cântărește aproximativ 26 de kilograme și are o înălțime de doar 1,32 metri, asemănătoare cu cea a unui copil de șapte ani.

Însă, în ciuda diagnosticului sever, Tiffany spune că a avut o copilărie activă și fericită. Fratele ei, Todd, povestește că sora sa nu s-a comportat niciodată ca un copil bolnav.

„Tiffany nu era deloc fragilă în copilărie. Făcea tot ceea ce făceau și ceilalți copii. Era doar mai mică de statură”, a declarat acesta, potrivit people.com.

Femeia în vârstă de 48 de ani își amintește cu drag de perioada copilăriei, când făcea parte din echipa de majorete. Ea mărturisește că mereu a fost preocupată să se distreze și să se bucure de viață.

„Eram fericită. Mă gândeam doar la pompoanele mele și la faptul că le fluturam în aer”, a spus Tiffany.

Schimbările provocate de boală au început să apară în jurul vârstei de 12 ani. Cu toate acestea, femeia nu s-a lăsat niciodată doborâtă de diagnostic.

„Am observat că degetele mele erau diferite. Unghiile mele nu arătau la fel ca ale celorlalte fete. Ele își făceau manichiura, iar eu nu puteam, pentru că nu aveam unghii”, își amintește ea, adăugând: „Știam că sunt diferită încă de mică. Doar că nu știam de ce și nici nu mă gândeam prea mult la asta, pentru că eram prea ocupată să îmi trăiesc viața”, a mai mărturisit ea, potrivit sursei citate mai sus.

Apropiații o descriu pe Tiffany drept o femeie puternică

În ciuda diagnosticului sever, Tiffany Wedekind este mereu optimistă și plină de energie. O prietenă din liceu își amintește că aceasta era mascota școlii și că elevii o ridicau pe umeri la evenimente sportive datorită staturii sale mici.

„Sunt foarte fericită că fac parte din lumea lui Tiffany și că am cunoscut o femeie atât de uimitoare, inspirațională și puternică”, a declarat cea mai bună prietenă a ei, Jamie, potrivit sursei citate mai sus.

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Ce este progeria

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Progeria, cunoscută și sub denumirea de sindrom Hutchinson-Gilford, este o boală genetică rară care determină îmbătrânirea prematură a indivizilor. Copiii cu progerie prezintă piele ridată, pierderea dinților și a părului și dezvoltă frecvent boli cardiovasculare încă din adolescență.

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