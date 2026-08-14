Sarah Dumitrescu a postat mai multe imagini în costum de baie din vacanța în Grecia, iar fanii au remarcat imediat noua ei siluetă.

Imagini cu Sarah Dumitrescu în costum de baie după ce a slăbit considerabil. Cum arată fiica Anamariei Prodan | Captură Instagram

Sarah Dumitrescu este într-o formă fizică de invidiat! Fiica Anamariei Prodan a slăbit spectaculos, iar ultimele imagini postate pe rețelele de socializare demonstrează acest lucru.

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Cum arată fiica Anamariei Prodan în costum de baie după ce a slăbit spectaculos

Sarah Dumitrescu și iubitul ei s-au bucurat de o vacanță în Grecia și, încântată de noua ei siluetă, fiica Anamariei Prodan a postat, pe rețelele de socializare, mai multe imagini în costum de baie.

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Admiratorii din mediul online au sesizat schimbarea fizică prin care a trecut tânăra, iar complimentele au început să apară imediat în secțiunea de comentarii.

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Cum a reușit fiica Anamariei Prodan să facă o schimbare fizică majoră

În ultima perioadă, fiica Anamariei Prodan a fost intens admirată pentru schimbarea sa fizică impresionantă. Sarah a reușit să slăbească spectaculos, iar noua ei apariție a surprins complet publicul. Mulți dintre cei care o urmăresc au mărturisit că aproape nu au mai recunoscut-o în fotografiile recente postate online.

Cu toate acestea, Sarah Dumitrescu a explicat, în mai multe rânduri, că transformarea sa nu are legătură cu intervențiile estetice. Tânăra susține că rezultatele se datorează exclusiv stilului de viață disciplinat, sportului și alimentației echilibrate.

​„Nu am nici o intervenție, de nici un fel! M-a distrat. Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să îți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am, când am liber. Atât! La ce viață am eu, nu am timp de prostii”, a mărturisit aceasta, în urmă cu ceva timp.

Sarah a recunoscut, totuși, că, atunci când are timp liber, apelează la mici trucuri de înfrumusețare, precum extensiile de păr sau genele false, însă spune că nu și-a făcut nicio operație estetică.

Deși provine dintr-o familie extrem de cunoscută și apare, adesea, în atenția publicului datorită celebrei sale mame, Sarah Dumitrescu preferă să ducă o viață discretă. Tânăra este concentrată, în principal, pe cariera sportivă și evită să ofere prea multe detalii despre relațiile sale sau despre viața personală. Așadar, apariția recentă alături de noul iubit a stârnit curiozitatea fanilor.

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