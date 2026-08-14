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Filmul lui Mungiu, Fjord, ar putea primi cinci nominalizări la Oscar. Devine astfel unul dintre favorite

După noile reguli impuse la Oscar, Fjord, filmului lui Cristian Mungiu, ar putea câștiga. De asemenea, ar putea primi cinci nominalizări.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 August 2026, 13:14 | Actualizat Vineri, 14 August 2026, 13:19
Filmul lui Mungiu, Fjord, ar putea primi cinci nominalizări la Oscar. Devine astfel unul dintre favorite | hepta.ro
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O modificare a regulamentului adoptată în mai 2026 de Academia de Arte și Științe Cinematografice din SUA introduce o nouă modalitate de calificare pentru categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.

Filmul lui Mungiu, Fjord, ar putea primi cinci nominalizări la Oscar

Astfel, pe lângă înscrierea unui film de către țara sau regiunea de origine, un lungmetraj într-o altă limbă decât engleza poate intra în competiția pentru Oscar dacă a câștigat premiul pentru cel mai bun film la unul dintre festivalurile internaționale eligibile.

În baza noii reguli, printre filmele care se califică se numără „Yellow Letters”, regizat de İlker Çatak, câștigător la Berlin, „Fjord”, al lui Cristian Mungiu, premiat la Cannes, și „Shame and Money”, regizat de Visar Morina, care a obținut Marele Premiu al Juriului pentru Cinema Mondial la Sundance.

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Pe lângă Palme d’Or de la Cannes, lista premiilor care permit calificarea include Ursul de Aur de la Berlin, premiul pentru cel mai bun film la Busan, Marele Premiu al Juriului pentru Cinema Mondial la Sundance, Premiul Platform de la Toronto și Leul de Aur de la Veneția.

Potrivit revistei Variety, „Fjord” îndeplinește și criteriul lingvistic al Academiei, întrucât dialogurile sunt purtate în engleză, română, norvegiană și suedeză, iar mai mult de 50% dintre replici trebuie să fie într-o limbă alta decât engleza. Publicația notează însă că, după premiera de la Cannes, au existat discuții și speculații în rândul criticilor și al spectatorilor cu privire la proporția exactă a dialogurilor în limba engleză.

Palmaresul lui Cristian Mungiu

Variety consideră „Fjord” un posibil concurent important în cursa pentru Oscar și vede această eventuală nominalizare drept o oportunitate majoră pentru consacrarea internațională a lui Cristian Mungiu. Regizorul român are deja un palmares impresionant la Cannes: a câștigat Palme d’Or pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” și a obținut premii pentru regie și scenariu pentru „Dincolo de dealuri” și „Absolvirea”, arată acest site.

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Potrivit publicației americane, discuțiile despre șansele filmului la marile premii au început încă din luna mai, odată cu premiera de la Cannes. Distribuția contribuie, de asemenea, la profilul internațional al producției. Stan a fost nominalizat anterior la Oscar pentru interpretarea lui Donald Trump în „The Apprentice”, în timp ce Reinsve vine după prima sa nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță, obținută pentru drama norvegiană „Sentimental Value”.

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