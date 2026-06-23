Cum arăta un fotomodel din București în anul 1900. Imaginea spectaculoasă „adusă la viață”

Pagina de Facebook Istorie în culori a dezvăluit cum arăta un fotomodel din București în anul 1900, după ce poza veche a fost „adusă la viață” cu ajutorul noilor tehnologii.

Istorie în culori redă culoarea fotografiilor vechi, realizate în România la începutul secolului trecut. Printre imagini se numără nu doar cele cu oameni din trecut, dar și cu monumente importante.

Potrivit paginii oficiale, imaginile au fost vizionate deja de 8.1 milioane de ori și fiecare dintre ele primește sute de aprecieri.

Recent, o imagine în care apare un fotomodel din anul 1900 a atras atenția internauților.

Cum arăta un fotomodel din București în anul 1900

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În imagine, se vede o femeie tânără în fața unei oglinzi decorate cu ceea ce par a fi flori de glicină. Fotomodelul avea părul prins în stilul caracteristic al epocii, cunoscut și drept coafura Gibson.

Stilul a devenit cunoscut în lumea vestică după ce a apărut în numeroase ilustrații realizate de Charles Dana Gibson pentru publicația Life.

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Imaginea, acompaniată de mesajul „O domnisoara fotomodel din Bucuresti, anul 1900”, prezintă modelul într-o rochie albastră, fără bretele, care e strânsă în jurul gleznelor. Ea pare să stea pe un covor din blană de culoare albă.

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În acea perioadă, în partea de vest a Europei era la modă „silueta în formă de S”, realizată cu ajutorul unui corset. Dar atunci, o rochie fără mâneci sau bretele ar fi fost considerată scandaloasă. Mai ales în Marea Britanie, femeile optau pentru rochii lungi pline de dantelă și pălării mari, accesorizate adesea cu pene.

Unele dintre aceste elemente au fost adoptate și în România, așa cum se vede în imagine.

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Nu e singura imagine „adusă la viață” de Istorie în culori. În catalogul de pe Facebook, se pot vedea poze vechi și cu portul național, al dansatorilor, dar și al vânzătorilor de pe stradă.

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Stilul din acea perioadă era marcat de de accente cusute pe bluze și pantaloni, fiecare simbol cu semnificația sa.

Imaginile sunt colorizate cu ajutorul noilor tehnologii

Potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook, imaginile vechi sunt autentice, dar acestea sunt colorate cu ajutorul noilor tehnologii.

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„Pe această pagină sunt prezentate exclusiv fotografii istorice existente, care au fost colorizate digital folosind toate tehnologiile disponibile în prezent,” scrie în mesaj. „Folosim o gamă variată de instrumente, de la inteligență artificială până la programe de editare precum Photoshop, cu scopul de a reda cât mai fidel posibil, în culori, aspectul real al fotografiilor originale alb-negru.”

„Ne folosim de toate mijloacele tehnologice care ne pot ajuta să obținem un rezultat cât mai apropiat de realitate,” continuă mesajul. „Nu generăm fotografii noi cu ajutorul inteligenței artificiale și nu inventăm imagini. Singura noastră intervenție este colorizarea fotografiilor istorice existente.”

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Printre imaginile publicate pe platforma de socializare se numără și Băile Herculane, din anul 1923, când parcul arăta semnificativ diferit față de starea sa actuală.

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Colorizarea fotografiilor nu e o practică nouă, deși tehnologia actuală a eficientizat semnificativ procesul. Există numeroase dovezi istorice că acest proces exista și în urmă cu 100 de ani, așa cum punctează și pagina de Facebook.

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Deși procesul e mult mai rapid în ziua de azi, inteligența artificială nu nimerește colorizarea fotografiilor vechi întotdeauna, scrie Science Line. Din acest motiv, procesul trebuie făcut cu atenție, bazat pe date istorice, susțin experții.