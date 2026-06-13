Trei brăţări preistorice din aur, readuse în România! Părăsiseră ilegal teritoriul țării, iar acum sunt expuse după repatriere

Trei brăţări preistorice din aur au fost expuse la Muzeul Național de Istorie a României. Autoritățile consideră că artefactele au fost braconate arheologic și scoase ilegal din țară în perioada 2018–2019. Brățările au fost recuperate şi readuse în România după demersuri de peste 5 ani.

Brățările preisotirce au fost expuse în cadrul seriei „Exponatul lunii", vineri 12 iunie, când a avut loc vernisajul micro-expoziţiei „Recuperarea trecutului. Un nou caz de succes privind patrimoniul cultural naţional al României - 3 brăţări preistorice din aur". news.ro.

Micro-expoziția, al cărei curator este dr. Corina Borș, cercetător științific și arheolog, va putea fi vizitată în perioada 12 iunie – 12 iulie 2026, de miercuri până duminică, între orele 10.00 - 18.00, au anunțat reprezentanții Muzeului Național de Istorie a României.

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Brățările preisotirce, expuse la Muzeul Național de Istorie a României

În anul 2024, brățările preistorice au fost repatriate, după ce iniţial fuseseră identificate la o casă de licitaţii din Monaco, iar mai apoi sechestrate de autorităţi în Belgia. Artefactele, care au făcut obiectul acestui caz judiciar, au fost braconate şi au părăsit ilegal teritoriul României, probabil în cursul anilor 2018-2019.

Cele trei brăţări preistorice din aur, masive, bogat decorate, sunt asemănătoare ca formă şi manieră de ornamentare. Acestea datează de la finalul Epocii Bronzului şi începutul primei epoci a Fierului, undeva în jurul anului 1150 a. Chr. Obiectele au fost clasate în prima parte a anului 2025 şi în prezent fac parte din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României.

Micro-expoziţia aduce în atenţie - dincolo de bunurile arheologice în sine care au făcut obiectul acestui caz - şi o serie de aspecte ale cooperării între instituţiile cu rol în aplicarea legislaţiei pentru protejarea patrimoniului cultural naţional şi internaţional (Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de Investigaţii Criminale, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie etc., precum şi autorităţile de profil din Belgia), dar şi privitoare la datele ştiinţifice ce pot fi obţinute prin urmărirea penală declanşată în asemenea situaţii şi procedura judiciară, dar şi rolul expertizei şi al expertului în legătură cu asemenea demersuri de recuperare a unor bunuri aparţinând patrimoniului cultural naţional (categoria Tezaur), subliniind faptul că în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României activează un corp de experţi specializaţi în acest sens.

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