Cum să îți legi corect șireturile. Experții au dezvăluit metoda care durează mai puțin de 1 secundă

Te-ai întrebat cum să îți legi corect șireturile? Există diferite trucuri pentru a le lega mai repede sau mai sigur, potrivit experților.

Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 16:12 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 16:13
Atunci când vine vorba de legatul șireturilor la încălțăminte, cea mai comună metodă e cea care presupune formarea unei funde.

Dar se pare că, deși e cea mai răspândită, nu e nici cea mai sigură, nici cea mai rapidă, scrie Daily Mail.

Ian Fieggen, expert în noduri cunoscut și drept Profesorul Șiret, a dezvăluit ce metode sunt mai eficiente.

Mai mult, acestea pot fi făcute de oricine, inclusiv copii mici care abia învață această abilitate.

Cum să îți legi corect șireturile

Potrivit experților, există 25 de noduri diferite pe care le poți folosi pentru încălțăminte, în funcție de nevoi.

Așa-numitul Nod Ian arată ca o fundă obișnuită, dar folosește o tehnică diferită pentru a crea un nod sigur aproape instantaneu.

„Principalul atu al Nodului Ian e viteza. Este aproape magic de rapid. Tehnica necesită mai puține mișcări, iar acestea sunt făcute simultan cu ambele mâini,” a declarat Fieggen.

Dacă viteza și eficiența sunt obiectivele principale, nodul preferat al lui Fieggen este alegerea ideală. Expertul a creat această metodă pentru că a vrut să creeze un nod perfect simetric, care să uzeze șireturile în mod uniform.

„Ca nod, e doar o fundă obișnuită pentru șireturi. Însă tehnica prin care e realizat îi conferă câteva caracteristici speciale,” susține Fieggen. „Tehnica necesită mai puține mișcări, iar acestea sunt executate simultan cu ambele mâini.”

Pentru a lega acest nod, începeți ca de obicei, cu un nod simplu stânga peste dreapta. Apoi formați două bucle din capetele șireturilor și răsuciți-le în sens invers acelor de ceasornic, astfel încât capătul liber din stânga să fie în față, iar cel din dreapta să fie în spate.

Încrucișați buclele și treceți fiecare buclă prin cealaltă, apoi strângeți. Fieggen susține că designul simetric al acestui nod îl ajută să rămână legat mai mult timp, iar cercetările sugerează că are dreptate.

„Cea mai mare capcană e să legați din greșeală un nod fals,” a declarat dr. Alexander Klotz, expert în fizica nodurilor de la California State University. „Un nod fals seamănă foarte mult cu o fundă normală, dar nu poate fi strâns astfel încât să stea drept pe pantof.”

Potrivit dr. Klotz, această metodă reduce frecarea dintre șireturi în interiorul nodului, ceea ce îl face mai predispus să se desfacă.

Un studiu realizat în 2017 a arătat că nodurile false cedează mai repede și mai frecvent în timpul mersului. Dar cum Nodul Ian e realizat printr-o tehnică perfect simetrică, această problemă e evitată, iar șireturile rămân bine legate de fiecare dată.

Care e cel mai rezistent nod

Dacă vreți cel mai strâns și rezistent nod, atunci experții au altă metodă. Nu e la fel de rapidă precum Nodul Ian, dar șireturile rămân strânse mai mult timp, teoretic.

„Totul se reduce la faptul dacă tensiunea va crește frecarea dintre șireturi,” a declarat dr. Klotz. „Un nod bun trebuie să aibă un design care să mărească rezistența în centrul nodului pe măsură ce trageți de capete.”

Dr. Klotz spune că șireturile se desfac deoarece nodul vibrează ușor de fiecare dată când piciorul atinge solul, ceea ce reduce treptat frecarea dintre diferitele părți ale șiretului.

„Mișcarea are multă inerție, iar această inerție scoate buclele din nod dacă frecarea a fost redusă de zguduirea la contact,” susține dr. Klotz.

Potrivit dr. Klotz, cele mai bune noduri pentru pantofi sunt 2 dintre invențiile lui Fieggen, respectiv Nodul Ian Dublu și Nodul Ian Suprem.

Nodul Ian Dublu urmează același proces ca versiunea obișnuită, doar că repetați încă o dată procedura cu buclele rămase.

Celălalt nod folosește aceeași tehnică, dar începe prin formarea unor bucle duble la fiecare capăt. În ambele cazuri, rezultatul e că o parte mai mare din șiret ajunge în nod, nu în bucle. Acest lucru reduce inerția mișcării și astfel șireturile rămân legate mai mult timp.

Rezultatele sunt similare cu alte noduri folosite de drumeți de zeci de ani, precum Nodul Tibetan, dar cu un design simetric ce ajută la reducerea uzurii.

