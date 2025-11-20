Cum să eviți condensul format pe parbrizul mașinii pe timpul iernii. Trucul care îi ajută pe șoferi

Antena Căutare
În sezonul rece, dimineața condensul de pe parbrizul mașinii te poate împiedica să pleci imediat. Există câteva metode care te pot ajuta să scapi de formarea condensului.

Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 08:47
Când temperaturile scad și sezonul rece se instalează, apare și condensul și umezeala pe parbriz și pe geamurile mașinii. | Shutterstock

Când vine iarna, condensul și înghețul de pe parbriz pot fi o problemă pentru șoferi pentru că le obstrucționează vizibilitatea. De cele mai multe ori, trebuie să aștepți câteva minute bune, cu căldura pornită la maximum pentru ca parbrizul să fie din nou curat și să poți conduce în siguranță.

Cum să previi formarea umezelii și a condensului în mașină

Pentru dezghețarea parbrizului, de obicei ai nevoie de mai multe unelte, de la spray de dezghețare, o lavetă sau chiar și o racletă cu care să îndepărtezi gheața. Iată câteva trucuri simple care pot preveni formarea condensului.

Umezeala care se formează pe parbriz la interiorul mașinii devine greu de curățat de pe geamuri, trebuie să pornești sistemul de dezaburire. Aerul cald care intră în contact cu suprafața rece duce la formarea condensului.

Un truc util te poate ajuta să reduci timpul de așteptare dimineața pentru a scăpa de condens și îngheț pe parbriz și geamuri.

Un utilizator din Marea Britanie a postat pe TikTok un clip și a dezvăluit care e secretul lui și și-a testat teoria, venind în ajutorul șoferului.

Aparent nu e o idee bună să pornești ștergătoarele sau să folosești racletă pe parbriz pentru că sunt șanse mari să zgârii geamul.

„Și eu făceam la fel ca să îmi curăț geamurile mașinii, dar apoi toată umezeala de la interior apărea pe parbriz și da, chiar dacă stropii de condens dispar după o vreme, umezeala rămâne în mașină. Dacă nu scapi de umezeala aceea din mașină, se poate acumula și poate forma mucegai. Nu voiam să pățesc asta, așa că am luat niște filtre de dezumidificator și le-am lăsat peste noapte pe bord. Ca prin minune, acestea au atras toată umezeala și condensul”, a explicat bărbatul în video-ul postat.

El a explicat că în următoarea dimineață nu mai apărea deloc umezeală pe parbriz și era totul complet uscat. Ce este revoluționar la aceste filtre de dezumidificator este că dacă verifici punctul albastru de pe ele care se schimbă în culoarea roz, îți dai seama că funcționează. Culoarea aceea se schimbă atunci când filtrul a absorbit deja toată umezeala.

„Până acum am folosit un singur astfel de filtru, dar există pachete cu două și am luat un astfel de pachet cu 20 lire, la unele magazine le găsiți chiar și cu 12 lire, probabil vor rămâne rapid fără stocuri”, a mai explicat bărbatul.

