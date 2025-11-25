Amendă rutieră de 130.000 de euro în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma record

O amendă rutieră de 130.000 de euro a fost dată în Europa, în urma unei legi legate de averea șoferului care încalcă regulile.

De ce a fost amenda atât de mare pentru depășirea limitei de viteză | Shutterstock

Unul dintre cei mai bogați oameni din Europa a plătit o amendă rutieră de 130.000 de euro. Suma a fost plătită după ce șoferul a depășit viteza cu 30 de km/h.

Andres Wiklof e unul dintre cei mai bogați oameni din lume. În 2023, el a condus cu 80 km/h într-o zonă în care limita de viteză era de 50 km/h, scrie People.

Incidentul a avut loc în Insulele Aland, în timp ce Wiklof se îndrepta spre Mariehamn alături de prieteni.

Pentru că a depășit limita de viteză cu 30 km/h, Wiklof a fost amendat cu 130.000 de euro.

Articolul continuă după reclamă

Amendă rutieră de 130.000 de euro în Europa

Wiklof a primit o amendă rutieră de 130.000 de euro în Europa, în urma unei legi din Finlanda, în care amenzile sunt date în raport cu averea șoferului.

Miliardarul a spus că a încercat să încetinească atunci când limita de viteză s-a schimbat brusc la 50 de km/h pe drumul pe care se afla. Dar nu a reușit să reducă suficient viteza înainte de a fi tras pe dreapta.

Citește și: Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard”. Ce s-a izbit de parbrizul lui

„Regret cu adevărat situația,” a declarat Wiklof pentru ziarul local Nya Aland. „Tocmai începusem să încetinesc, dar probabil că nu s-a întâmplat suficient de repede. Așa se întâmplă.”

Finlanda e una dintre numeroasele țări din regiunea nordică unde amenzile de circulație se bazează atât pe gravitatea infracțiunii, cât și pe veniturile șoferului.

Pe lângă faptul că e multimilionar, Wiklof e președintele și fondator al Wiklof Holding AB, o companie estimată la peste 10 miliarde de dolari. Bărbatul a fost anterior amendat cu 63.680 de euro în 2018, la 5 ani după ce a primit o amendă de 95.000 de euro pentru aceeași infracțiune.

Permisul de conducere al omului de afaceri a fost, de asemenea, suspendat pentru 10 zile.

Amenzile rutiere din Finlanda sunt raportate și la venituri

Cât despre amendă, Wiklof a spus că speră ca guvernul să poată folosi banii în mod util.

„Am auzit că guvernul vrea să economisească 1.5 miliarde de euro la bugetul pentru sănătate din Finlanda. Așa că sper ca banii mei să poată acoperi o parte din acest deficit,” a declarat Wiklof.

Citește și: De ce le place americanilor să conducă mașini automate, dar europenii le preferă pe cele manuale. Detaliul dezvăluit de experți

În Finlanda, șoferii sunt amendați și în funcție de venituri. La fel ca în cazul cotelor de impozitare, acest sistem e concepută pentru a face amenzile pentru viteză mai corecte pentru șoferi.

Amenda e bazată pe cât câștigă contravenientul într-o zi, apoi împarte suma la 2, pentru a obține suma de „bani de buzunar” pe care o are pentru o zi. Apoi, în funcție de cât de repede conducea șoferul, se obține o sumă specifică.

În 2015, depășirea limitei cu 25 km/h a dus la o pedeapsă echivalentă cu 12 zile de „bani de buzunar”, în timp ce depășirea cu 40 km/h a dus la o amendă de 22 de zile. La acea vreme, sistemul se oprea la echivalentul a 120 de zile de bani de buzunar.