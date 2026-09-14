De ce apar mai mulți păianjeni în casă în luna septembrie. Motivul pentru care îi vezi mai des în această perioadă

Odată cu venirea lunii septembrie, multe persoane au impresia că în case apar dintr-odată mult mai mulți păianjeni. Îi vedem traversând podeaua, pe lângă plinte, în baie sau în colțuri în care până atunci păreau să nu existe.

Prima explicație care ne vine în minte este scăderea temperaturilor. Pare firesc să credem că păianjenii intră în locuințe pentru a se adăposti de frig, la fel cum se întâmplă în cazul altor viețuitoare. În realitate, cel puțin în cazul unora dintre cei mai întâlniți păianjeni de casă, explicația este alta. Mulți erau deja în locuință. Doar că în această perioadă devin mult mai ușor de observat.

De ce vedem mai mulți păianjeni în casă în septembrie

Lunile de la sfârșitul verii și începutul toamnei coincid cu perioada de reproducere pentru mai multe specii de păianjeni. Conform www.nhm.ac.uk, păianjenii de casă devin mult mai vizibili începând cu sfârșitul verii și pe parcursul toamnei deoarece masculii maturi își părăsesc pânzele și locurile în care au stat ascunși și încep să caute femele cu care să se împerecheze. Acesta este motivul pentru care putem observa dintr-odată un păianjen destul de mare traversând podeaua sau deplasându-se de-a lungul unui perete. Nu înseamnă neapărat că tocmai a intrat în casă. Este foarte posibil să fi trăit acolo de ceva vreme, ascuns într-un loc în care nu îl puteam vedea.

Nu frigul îi face neapărat să intre în locuință

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Ideea că păianjenii apar în case toamna doar pentru că afară începe să fie frig este foarte răspândită. Pentru păianjenii de casă, însă, situația este ceva mai complicată. Conform www.britishspiders.org.uk, mai multe specii asociate locuințelor oamenilor își pot petrece întreaga viață în interiorul sau în jurul clădirilor. În case găsesc locuri protejate în care se pot ascunde și, bineînțeles, hrană sub forma altor mici viețuitoare. Așadar, în septembrie nu asistăm neapărat la o „invazie” venită de afară. Ceea ce se schimbă este comportamentul lor. Masculii care în restul anului pot trece aproape neobservați încep să se deplaseze prin casă în căutarea unei partenere.

Unde se ascund păianjenii atunci când nu îi vedem

O locuință oferă o mulțime de spații în care un păianjen poate trece neobservat. Zonele întunecate și mai puțin deranjate sunt cele în care pot fi întâlniți frecvent: în spatele mobilierului, prin garaje, magazii, pivnițe sau în diferite crăpături și spații greu accesibile. Natural History Museum explică faptul că păianjenii de casă își construiesc pânzele în colțuri întunecoase și pot rămâne acolo perioade lungi. Masculii adulți sunt cei care, odată ajunși în perioada de împerechere, abandonează această viață relativ discretă și încep să cutreiere locuința. De aici și impresia că într-o anumită săptămână au apărut brusc mai mulți.

De ce sunt unii dintre păianjenii văzuți toamna atât de mari

Mai există un motiv pentru care îi remarcăm mai ușor în această perioadă. Până la sfârșitul verii, păianjenii care au crescut în lunile precedente au ajuns la maturitate. Cei care se deplasează prin casă în căutarea unei partenere sunt, prin urmare, adulți. În cazul păianjenilor de casă din genurile Tegenaria și Eratigena, picioarele lungi îi pot face să pară impresionant de mari. Conform www.nhm.ac.uk, unii păianjeni de casă pot avea o deschidere a picioarelor de câțiva centimetri, deși corpul propriu-zis este mult mai mic.

Cât timp durează perioada în care îi vedem mai des

Activitatea crescută nu continuă pe tot parcursul sezonului rece. Fenomenul începe spre sfârșitul verii și este mai evident în timpul toamnei, când masculii maturi își caută partenere. După încheierea perioadei de împerechere, acele apariții spectaculoase ale păianjenilor care traversează podeaua devin mai puțin frecvente. Așadar, dacă în septembrie ai senzația că vezi mai mulți păianjeni prin casă decât în urmă cu o lună, este posibil să nu fie doar o impresie. Nu înseamnă însă neapărat că locuința a fost invadată de păianjeni odată cu venirea frigului. Mulți erau deja acolo. În această perioadă, pur și simplu, au devenit mult mai activi și mai ușor de observat.

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