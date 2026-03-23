De ce încă cred unele persoane că extratereștrii au construit piramidele. Experții au dezvăluit ce se află la baza mitului

Experții au dezvăluit de ce încă cred unele persoane că extratereștrii au construit piramidele și alte monumente antice, în ciuda numeroaselor dovezi ca oamenii le-au ridicat.

Puțini știu de unde au apărut teoriile legate de ființe extraterestre și piramide

Există numeroase teorii ale conspirației legate de modul în care au fost construite piramidele și alte monumente antice impresionante, care rezistă de mii de ani.

Există chiar emisiuni dedicate acestui subiect, în ciuda numeroaselor dovezi potrivit cărora aceste monumente sunt rezultatul efortului uman, scrie Live Science.

Ideea potrivit căreia ființe extraterestre ar fi ajutat oamenii să construiască monumentele antice a apărut în cartea Chariot of the Gods, a autorului suedez Erich von Daniken, lansată în 1968.

De atunci, aceste teorii au fost infirmate în numeroase ocazii, dar multe persoane încă le cred.

Articolul continuă după reclamă

De ce încă cred unele persoane că extratereștrii au construit piramidele

Erich von Daniken a susținut că structuri antice precum piramidele, alături de artefacte enigmatice, sunt presupuse dovezi că extratereștrii ar fi influențat civilizațiile din trecut.

Aceste teorii au continuat, în ciuda dovezilor, și au fost susținute de emisiuni precum Ancient Aliens. Dar multe persoane care le cred nu știu de unde au apărut, de fapt.

Teoriile scriitorului au apărut într-un context istoric important, respectiv în timpul Războiului Rece, pe fondul temerilor legate de anihilarea nucleară, al cursei spațiale și al schimbărilor tehnologice rapide.

Pe măsură ce oamenii se pregăteau să părăsească Pământul, ideea astronauților antici a început să fie vehiculată. Așa că nu e de mirare că astfel de teorii au apărut fix în acest moment istoric.

Motivul pentru care unii oameni ajung să creadă în teorii complet nefondate ține de natura arheologiei. Această disciplină lucrează cu dovezi fragmentare și interpretări care rareori oferă concluzii simple. Situri precum Giza din Egipt, Gobekli Tepe și Troia nu sunt enigme nerezolvate, ci rezultatul a decenii de săpături și analize sistematice.

Citește și: Descoperirea din Marele Sfinx care indică un „mister” ascuns în Egipt. Ce au descoperit experții în monument

La Giza, arheologii au descoperit așezări planificate ale muncitorilor, brutării și sisteme organizate de aprovizionare cu hrană. Ceea ce demonstrează cum mii de oameni au putut construi piramidele de-a lungul deceniilor.

Gobekli Tepe arată că pilonii imenși din piatră au fost ridicați de comunități de vânători-culegători cu milenii înainte de apariția scrisului. Nu prin intervenție extraterestră, ci prin muncă organizată și inovație umană. La Troia, straturile succesive de locuire arată secole de reconstrucție, adaptare și schimb regional, nu o anomalie tehnologică bruscă.

Concluziile arheologice se bazează pe dovezi materiale și includ o prudență atunci când vine vorba de concluzii drastice. Pentru unele persoane, însă, această prudență științifică poate să pară ezitare. Pseudostiința umple acest gol cu spectacol.

Așa ajungem la teorii că extratereștrii au construit piramidele, au ridicat Gobekli Tepe și au modelat zidurile Troiei.

Monumentele antice au fost posibile datorită inovației umane

Multe persoane care cred aceste teorii susțin că monumentele antice erau mult prea precise pentru a putea fi construite de oameni.

Deși raționamentul poate să pară logi, se bazează pe o premisă falsă. Oamenii au inovat numeroase tehnologii de-a lungul mileniilor și au calculat cu precizie unghiurile pentru ca monumentele să reziste mii de ani.

Citește și: Cum ar fi fost construită Marea Piramidă din Egipt, de fapt. Descoperirea care poate rescrie istoria

Potrivit experților, nevoia de a crede în aceste teorii e adânc înrădăcinată în psihicul uman, care caută logică, dar acceptă cele mai simple „soluții”, chiar dacă sunt false.

Astfel de teorii circulă pe rețelele de socializare, adesea prezentate într-un limbaj ușor de digerat. Pseudoștiința e o industrie profitabilă, cu milioane de exemplare de cărți vândute, emisiuni celebre și video-uri virale online, în ciuda lipsei de dovezi.

În comparație, studiile reale și lucrările academice au tiraje mici și profit redus. Așa că cele mai multe persoane preferă spectacolul pseudoștiinței în locul efortului pe care trebuie să îl depună pentru a căuta adevărul.