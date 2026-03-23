Antena Căutare
Home News Inedit De ce încă cred unele persoane că extratereștrii au construit piramidele. Experții au dezvăluit ce se află la baza mitului

De ce încă cred unele persoane că extratereștrii au construit piramidele. Experții au dezvăluit ce se află la baza mitului

Experții au dezvăluit de ce încă cred unele persoane că extratereștrii au construit piramidele și alte monumente antice, în ciuda numeroaselor dovezi ca oamenii le-au ridicat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 14:55 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 14:57
Puțini știu de unde au apărut teoriile legate de ființe extraterestre și piramide | Shutterstock

Există numeroase teorii ale conspirației legate de modul în care au fost construite piramidele și alte monumente antice impresionante, care rezistă de mii de ani.

Există chiar emisiuni dedicate acestui subiect, în ciuda numeroaselor dovezi potrivit cărora aceste monumente sunt rezultatul efortului uman, scrie Live Science.

Ideea potrivit căreia ființe extraterestre ar fi ajutat oamenii să construiască monumentele antice a apărut în cartea Chariot of the Gods, a autorului suedez Erich von Daniken, lansată în 1968.

De atunci, aceste teorii au fost infirmate în numeroase ocazii, dar multe persoane încă le cred.

Articolul continuă după reclamă

De ce încă cred unele persoane că extratereștrii au construit piramidele

Erich von Daniken a susținut că structuri antice precum piramidele, alături de artefacte enigmatice, sunt presupuse dovezi că extratereștrii ar fi influențat civilizațiile din trecut.

Aceste teorii au continuat, în ciuda dovezilor, și au fost susținute de emisiuni precum Ancient Aliens. Dar multe persoane care le cred nu știu de unde au apărut, de fapt.

Teoriile scriitorului au apărut într-un context istoric important, respectiv în timpul Războiului Rece, pe fondul temerilor legate de anihilarea nucleară, al cursei spațiale și al schimbărilor tehnologice rapide.

Pe măsură ce oamenii se pregăteau să părăsească Pământul, ideea astronauților antici a început să fie vehiculată. Așa că nu e de mirare că astfel de teorii au apărut fix în acest moment istoric.

Motivul pentru care unii oameni ajung să creadă în teorii complet nefondate ține de natura arheologiei. Această disciplină lucrează cu dovezi fragmentare și interpretări care rareori oferă concluzii simple. Situri precum Giza din Egipt, Gobekli Tepe și Troia nu sunt enigme nerezolvate, ci rezultatul a decenii de săpături și analize sistematice.

La Giza, arheologii au descoperit așezări planificate ale muncitorilor, brutării și sisteme organizate de aprovizionare cu hrană. Ceea ce demonstrează cum mii de oameni au putut construi piramidele de-a lungul deceniilor.

Gobekli Tepe arată că pilonii imenși din piatră au fost ridicați de comunități de vânători-culegători cu milenii înainte de apariția scrisului. Nu prin intervenție extraterestră, ci prin muncă organizată și inovație umană. La Troia, straturile succesive de locuire arată secole de reconstrucție, adaptare și schimb regional, nu o anomalie tehnologică bruscă.

Concluziile arheologice se bazează pe dovezi materiale și includ o prudență atunci când vine vorba de concluzii drastice. Pentru unele persoane, însă, această prudență științifică poate să pară ezitare. Pseudostiința umple acest gol cu spectacol.

Așa ajungem la teorii că extratereștrii au construit piramidele, au ridicat Gobekli Tepe și au modelat zidurile Troiei.

Monumentele antice au fost posibile datorită inovației umane

Multe persoane care cred aceste teorii susțin că monumentele antice erau mult prea precise pentru a putea fi construite de oameni.

Deși raționamentul poate să pară logi, se bazează pe o premisă falsă. Oamenii au inovat numeroase tehnologii de-a lungul mileniilor și au calculat cu precizie unghiurile pentru ca monumentele să reziste mii de ani.

Potrivit experților, nevoia de a crede în aceste teorii e adânc înrădăcinată în psihicul uman, care caută logică, dar acceptă cele mai simple „soluții”, chiar dacă sunt false.

Astfel de teorii circulă pe rețelele de socializare, adesea prezentate într-un limbaj ușor de digerat. Pseudoștiința e o industrie profitabilă, cu milioane de exemplare de cărți vândute, emisiuni celebre și video-uri virale online, în ciuda lipsei de dovezi.

În comparație, studiile reale și lucrările academice au tiraje mici și profit redus. Așa că cele mai multe persoane preferă spectacolul pseudoștiinței în locul efortului pe care trebuie să îl depună pentru a căuta adevărul.

Înapoi la Homepage
AS.ro Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Observatornews.ro Barem de corectare simulare Bacalaureat la Limba Română 2025. Cum trebuiau rezolvate subiectele Barem de corectare simulare Bacalaureat la Limba Română 2025. Cum trebuiau rezolvate subiectele
Antena 3 O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
SpyNews Fiul Marei Bănică, vizitat acasă de DGASPC după ce a fost bătut. Ce se întâmplă cu profesorul agresiv Fiul Marei Bănică, vizitat acasă de DGASPC după ce a fost bătut. Ce se întâmplă cu profesorul agresiv

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
(P) D.B., câștigătorul Jackpotului de inimă neagră Amusnet de pe Totogaming.ro, plănuiește să investească...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Un bărbat se afla în magazinul de suveniruri din aeroport atunci când a încremenit de spaimă! Ce se afla printre...
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună pe micile ecrane după succesul din Suleyman Magnificul. Au... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
Anunțul emoționant făcut de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri. Actrița este foarte mândră de locuința ei... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
Alertă pe aeroportul LaGuardia din New York. Un avion Air Canada a lovit un vehicul pe pistă. Pilotul și copilotul... Antena3.ro
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii useit
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“ BZI
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii Jurnalul
Prima reacție din familia lui Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu. Mesajul transmis de mama dansatorului Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
CALCUL. Cât cheltuie în plus un șofer pentru un plin de carburant față de săptămâna trecută Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x