Pizza rustică cu cârnați picanți, burrata și verdețuri de sezon, mai gustoasă și mai consistentă decât o pizza clasică

Pizza rustică cu cârnați picanți, burrata și verdețuri de sezon este genul de preparat care transformă o cină obișnuită într-o masă pe care toată lumea o așteaptă cu nerăbdare.

Inspirată din combinația italiană dintre mezelurile condimentate și brânzeturile proaspete, această pizza rustică aduce împreună contraste care funcționează perfect: aluat crocant, cârnați rumeniți, legume ușor caramelizate și burrata cremoasă adăugată la final. Rețeta originală folosește o bază rapidă și câteva ingrediente simple, însă varianta de față este adaptată pentru a oferi mai mult gust, mai multă textură și o experiență apropiată de cea a unei pizzerii artizanale.

Burrata este vedeta preparatului. La exterior seamănă cu mozzarella, însă interiorul său moale și cremos se răspândește peste pizza fierbinte imediat ce este tăiată. Această textură delicată contrastează minunat cu cârnații ușor picanți și cu legumele coapte. Broccoli și kale apar frecvent în această combinație deoarece adaugă prospețime și echilibrează bogăția brânzeturilor.

Un alt avantaj este flexibilitatea rețetei. Poți folosi broccoli proaspăt din piață, frunze tinere de kale sau chiar spanac, în funcție de sezon. Dacă îți place mâncarea mai picantă, poți adăuga fulgi de chili suplimentari, iar dacă preferi un gust mai blând, poți opta pentru cârnați clasici, de casă. Rezultatul rămâne la fel de apetisant.

Pizza rustică cu cârnați picanți - Ingrediente

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1 blat de pizza de aproximativ 30 cm diametru

2 linguri ulei de măsline extravirgin

150 g brânză cremoasă cu ierburi aromatice

300 g cârnați picanți afumați

200 g broccoli desfăcut în buchețele mici

80 g frunze de kale sau spanac

200 g burrata

10 g frunze proaspete de busuioc

½ linguriță fulgi de chili

sare după gust

piper proaspăt măcinat după gust.

Pizza rustică cu cârnați picanți - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 230°C. Dacă ai piatră pentru pizza, introdu-o în cuptor din timp pentru a se încinge foarte bine.

Întinde blatul pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Unge suprafața cu puțin ulei de măsline.

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Întinde brânza cremoasă cu ierburi într-un strat uniform, lăsând o margine de aproximativ 1 cm liberă.

Taie cârnații felii subțiri. Încinge o tigaie și rumenește-i câteva minute până capătă culoare și își eliberează aromele.

Adaugă broccoli și gătește-l 2-3 minute, cât să se înmoaie foarte ușor. La final pune și frunzele de kale, amestecând rapid.

Distribuie amestecul de cârnați și legume peste blat.

Stropește cu restul de ulei de măsline și asezonează cu puțin piper.

Coace pizza 12-15 minute sau până când marginile devin aurii și crocante.

Scoate tava din cuptor și las-o să se odihnească 2 minute.

Rupe burrata în bucăți mari și așaz-o peste pizza fierbinte.

Presară busuiocul proaspăt, fulgii de chili și puțin piper măcinat.

Servește pizza rustică cu cârnați picanți imediat, cât burrata este încă rece și cremoasă, iar blatul fierbinte și crocant.

Sfaturi pentru reușită

Folosește burrata foarte rece și adaug-o doar după coacere pentru a păstra textura caracteristică.

Dacă dorești o crustă mai crocantă, coace pizza pe nivelul inferior al cuptorului.

Broccoli trebuie tăiat foarte fin pentru a se găti complet în timpul coacerii.

Pentru un plus de aromă, poți adăuga câteva picături de ulei infuzat cu ardei iute înainte de servire.

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Pizza rustică cu cârnați picanți se servește fierbinte, alături de o salată verde simplă cu dressing de lămâie. Un pahar de vin alb sec sau o limonadă cu busuioc completează excelent aromele intense ale preparatului. Rezultatul este o pizza bogată, cremoasă și plină de gust, cu influențe italiene autentice și o prezentare care impresionează de fiecare dată.

Pizza aceasta demonstrează că ingredientele simple, bine alese și pregătite cu atenție, pot crea un preparat spectaculos. Este sățioasă, aromată și suficient de elegantă pentru a fi servită și atunci când ai invitați. Iar momentul în care burrata se topește ușor peste pizza fierbinte este, fără îndoială, partea cea mai așteptată a întregii experiențe culinare.