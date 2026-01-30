De ce nu se mai aud insectele în natură. Fenomenul îngrijorător ar putea schimba planeta pentru totdeauna

Experții au dezvăluit de ce nu se mai aud insectele în natură la fel de des ca în trecut și trag un semnal de alarmă despre fenomenul care poate afecta întreaga planetă.

Populația de insecte, la nivel mondial, a amuțit, avertizează experții, și acesta ar fi un semnal de alarmă despre viitorul omenirii.

Acest fenomen indică o criză globală, care poate duce la o criză ce va schimba planeta, scrie Daily Mail.

Dr. Joseph Varon a emis un avertisment urgent din cauza acestui fenomen.

Potrivit acestuia, insecte precum fluturii, gândacii, moliile, țânțarii și albinele și dispar la un ritm periculos.

De ce nu se mai aud insectele în natură

Varon a comparat liniștea tot mai tulburătoare cu un moment periculos din medicină, când un pacient devine brusc tăcut chiar înainte să îi cedeze sistemul.

„În medicină, tăcerea poate fi mai alarmantă decât zgomotul,” a declarat dr. Varon. „Un pacient care încetează brusc să își exprime disconfortul sau un monitor care își oprește activitatea pot semnala o defecțiune a sistemului, nu o rezolvare.”

„Ecologia prezintă un scenariu similar,” a adăugat Varon. „Iar chiar acum, această tăcere e profund îngrijorătoare.”

Dispariția insectelor pune în pericol alimentele pe care oamenii se bazează cel mai mult, inclusiv fructele, legumele și nucile. O astfel de dispariție ar duce la o criză globală și moartea a sute de milioane sau chiar miliarde de oameni.

Nutrienți importanți, vitamine, minerale și antioxidanți ar dispărea, de asemenea. Ceea ce ar slăbi rezistența imunitară. Acest lucru ar crește riscul de boli cronice și modifica echilibrul sănătății umane în moduri pe care oamenii de știință abia încep să le înțeleagă.

„Tăcerea actuală nu ar trebui interpretată ca stabilitate. E un avertisment,” susține Varon.

Un avertisment a venit și dintr-un studiu german care a urmărit biomasa insectelor zburătoare din arii protejate pe parcursul a aproape 30 de ani.

Până în 2016, cercetătorii au constatat că populațiile s-au prăbușit cu peste 75%, chiar și în regiuni ferite de activități industriale.

Evaluările globale indică faptul că peste 40% dintre speciile de insecte sunt în prezent în declin.

Am putea pierde 25% dintre insecte până în 2030

Prognozele sugerează că până în 2030, până la un sfert dintre speciile de insecte ar putea fi pierdute sau s-ar afla la risc ridicat.

Pierderile au fost documentate în rezervații naturale menite să protejeze fauna de pericole. În ariile industriale sau urbane, situația e și mai critică.

„Fără insecte, sistemele alimentare se prăbușesc nu doar cantitativ, ci și calitativ. Diversitatea nutrienților scade. Rezistența dispare. Dependența de tehnologie crește,” susține Varon.

„Creșterea bolilor cronice, a disfuncțiilor metabolice și a dereglărilor imunitare nu poate fi separată clar de contextul ecologic în care trăiesc oamenii astăzi,” a spus Varon. „Doctorii pot observa aceste efecte atunci când pacienții se prezintă cu reacții alergice crescute, rezistență la antibiotice și deficiențe nutriționale. De exemplu, un pacient cu infecții respiratorii recurente ar putea fi corelat cu schimbări ale polenului cauzate de modificarea populațiilor de insecte.”

În medicină, atunci când un sistem sensibil cedează primul, acesta semnalează un pericol. Insectele ocupă acest rol în biologie.

Durata lor scurtă de viață, metabolismul ridicat și dependența de mediu le fac extrem de vulnerabile la perturbări chimice, nutriționale și electromagnetice, adesea cu mult înainte ca oamenii să prezinte semne evidente de boală, a explicat Varon.

Dovezi tot mai numeroase leagă multe dintre aceste expuneri de dereglări endocrine, disfuncții imunitare, efecte asupra dezvoltării neurologice și boli metabolice la oameni.

Pesticidele neonicotinoide, de exemplu, sunt concepute pentru a viza sistemele nervoase ale insectelor, însă există căi biologice similare și la mamifere, care influențează dezvoltarea neurologică și funcția autonomă.

„Civilizațiile nu se prăbușesc doar din cauza războiului sau a economiei. Ele cad atunci când sistemele vii care le susțin se prăbușesc în liniște,” a avertizat Varon.