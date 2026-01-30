Antena Căutare
Home News Inedit De ce nu se mai aud insectele în natură. Fenomenul îngrijorător ar putea schimba planeta pentru totdeauna

De ce nu se mai aud insectele în natură. Fenomenul îngrijorător ar putea schimba planeta pentru totdeauna

Experții au dezvăluit de ce nu se mai aud insectele în natură la fel de des ca în trecut și trag un semnal de alarmă despre fenomenul care poate afecta întreaga planetă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 17:43 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 17:45
Întreaga planetă e în pericol din cauza dispariției insectelor | Shutterstock

Populația de insecte, la nivel mondial, a amuțit, avertizează experții, și acesta ar fi un semnal de alarmă despre viitorul omenirii.

Acest fenomen indică o criză globală, care poate duce la o criză ce va schimba planeta, scrie Daily Mail.

Dr. Joseph Varon a emis un avertisment urgent din cauza acestui fenomen.

Potrivit acestuia, insecte precum fluturii, gândacii, moliile, țânțarii și albinele și dispar la un ritm periculos.

Articolul continuă după reclamă

De ce nu se mai aud insectele în natură

Varon a comparat liniștea tot mai tulburătoare cu un moment periculos din medicină, când un pacient devine brusc tăcut chiar înainte să îi cedeze sistemul.

„În medicină, tăcerea poate fi mai alarmantă decât zgomotul,” a declarat dr. Varon. „Un pacient care încetează brusc să își exprime disconfortul sau un monitor care își oprește activitatea pot semnala o defecțiune a sistemului, nu o rezolvare.”

„Ecologia prezintă un scenariu similar,” a adăugat Varon. „Iar chiar acum, această tăcere e profund îngrijorătoare.”

Dispariția insectelor pune în pericol alimentele pe care oamenii se bazează cel mai mult, inclusiv fructele, legumele și nucile. O astfel de dispariție ar duce la o criză globală și moartea a sute de milioane sau chiar miliarde de oameni.

Nutrienți importanți, vitamine, minerale și antioxidanți ar dispărea, de asemenea. Ceea ce ar slăbi rezistența imunitară. Acest lucru ar crește riscul de boli cronice și modifica echilibrul sănătății umane în moduri pe care oamenii de știință abia încep să le înțeleagă.

Citește și: Țara europeană în care nu există țânțari. De ce nu pot trăi aici insectele periculoase

„Tăcerea actuală nu ar trebui interpretată ca stabilitate. E un avertisment,” susține Varon.

Un avertisment a venit și dintr-un studiu german care a urmărit biomasa insectelor zburătoare din arii protejate pe parcursul a aproape 30 de ani.

Până în 2016, cercetătorii au constatat că populațiile s-au prăbușit cu peste 75%, chiar și în regiuni ferite de activități industriale.

Evaluările globale indică faptul că peste 40% dintre speciile de insecte sunt în prezent în declin.

Am putea pierde 25% dintre insecte până în 2030

Prognozele sugerează că până în 2030, până la un sfert dintre speciile de insecte ar putea fi pierdute sau s-ar afla la risc ridicat.

Pierderile au fost documentate în rezervații naturale menite să protejeze fauna de pericole. În ariile industriale sau urbane, situația e și mai critică.

„Fără insecte, sistemele alimentare se prăbușesc nu doar cantitativ, ci și calitativ. Diversitatea nutrienților scade. Rezistența dispare. Dependența de tehnologie crește,” susține Varon.

„Creșterea bolilor cronice, a disfuncțiilor metabolice și a dereglărilor imunitare nu poate fi separată clar de contextul ecologic în care trăiesc oamenii astăzi,” a spus Varon. „Doctorii pot observa aceste efecte atunci când pacienții se prezintă cu reacții alergice crescute, rezistență la antibiotice și deficiențe nutriționale. De exemplu, un pacient cu infecții respiratorii recurente ar putea fi corelat cu schimbări ale polenului cauzate de modificarea populațiilor de insecte.”

În medicină, atunci când un sistem sensibil cedează primul, acesta semnalează un pericol. Insectele ocupă acest rol în biologie.

Durata lor scurtă de viață, metabolismul ridicat și dependența de mediu le fac extrem de vulnerabile la perturbări chimice, nutriționale și electromagnetice, adesea cu mult înainte ca oamenii să prezinte semne evidente de boală, a explicat Varon.

Citește și: Cum scapi de musculițele din casă și de insecte fără spray-uri chimice. Ingredientele care se găsesc în casa oricui

Dovezi tot mai numeroase leagă multe dintre aceste expuneri de dereglări endocrine, disfuncții imunitare, efecte asupra dezvoltării neurologice și boli metabolice la oameni.

Pesticidele neonicotinoide, de exemplu, sunt concepute pentru a viza sistemele nervoase ale insectelor, însă există căi biologice similare și la mamifere, care influențează dezvoltarea neurologică și funcția autonomă.

„Civilizațiile nu se prăbușesc doar din cauza războiului sau a economiei. Ele cad atunci când sistemele vii care le susțin se prăbușesc în liniște,” a avertizat Varon.

Rămășițele unei rachete din China ar putea să cadă în Europa. Ce țări sunt în pericol...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Observatornews.ro Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
SpyNews Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Obiceiul de 5 minute care ți-ar putea prelungi viața. Ce sfătuiesc experții să faci în fiecare zi
Obiceiul de 5 minute care ți-ar putea prelungi viața. Ce sfătuiesc experții să faci în fiecare zi
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
AI a creat un virus care nu a mai fost văzut până acum. Cum e posibil
AI a creat un virus care nu a mai fost văzut până acum. Cum e posibil
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x