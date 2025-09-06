Țara europeană în care nu există țânțari. De ce nu pot trăi aici insectele periculoase

Puțini pot ghici țara europeană în care nu există țânțari sau de ce nu pot trăi aceste insecte periculoase aici, ca în celelalte state.

O singură țară din lume nu are țânțari | Shutterstock

Țara europeană în care nu există țânțari e și singurul stat din lume în care nu se găsesc aceste insecte, ce sunt considerate cele mai periculoase din lume, pentru că pot transmite boli prin înțepătura lor.

În timp ce statele vecine au țânțari, deși unele au condiții de mediu similare sau mai extreme, această țară încă nu a fost infestată de aceste insecte, scrie Live Science.

Nici în Antarctica nu se găsesc țânțari, dar nu există nicio țară pe continentul sudic.

Această țară europeană e singura din lume în care nu se găsesc țânțari.

Articolul continuă după reclamă

Țara europeană în care nu există țânțari

Deși vecinii săi,inclusiv Norvegia, Scoția și Groenlanda, găzduiesc mai multe specii de țânțari, Islanda e țara în care nu există țânțari.

Oamenii de știință au mai multe teorii legate de acest fenomen.

Una dintre idei este că țânțarii pur și simplu nu au ajuns încă în Islanda. Țara-insulă este separată de vecinii săi prin sute de kilometri de ocean. Ceea ce creează o barieră naturală care face dificilă sosirea țânțarilor prin zbor.

Citește și: Ce grupă de sânge atrage țânțarii cel mai mult

Totuși, țânțarii pot fi transportați cu avionul. Gisli Mar Gislason, profesor de la Universitatea din Islanda, a confirmat acest lucru după ce a capturat un țânțar într-un zbor din Groenlanda spre Islanda.

Mai mult, țânțarii pot supraviețui ore întregi pe trenul de aterizare al avioanelor, chiar și la temperaturi de îngheț, a spus el.

Gislason a explicat că lipsa unor habitate de reproducere potrivite este puțin probabilă. Islanda are multe bălți și mlaștini lângă aeroporturi. Acestea sunt locuri ideale pentru depunerea ouălor de către țânțari. În schimb, explicația cea mai probabilă este clima aspră a Islandei.

Ciclul de viață al unui țânțar are patru stadii: ou, larvă, pupă și adult. Țânțarii adulți își depun ouăle în apă. Acestea eclozează în larve, care se dezvoltă în pupe, din care apoi iese țânțarul adult.

Robert Jones, biolog de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, susține că larvele de țânțar au nevoie de apă lichidă, neînghețată, pentru a se dezvolta. În regiunile extrem de reci, precum Arctica canadiană, unele specii de țânțari supraviețuiesc intrând în stadiu latent la nivel de ou, unde pot rezista luni întregi în apă înghețată.

„În zone mai calde, cum ar fi unele părți din Europa Centrală, țânțarii pot supraviețui iernii fie ca ouă sau larve în ape protejate care nu îngheață, fie ca adulți ascunși în vizuini sau alte locuri ferite,” a declarat Jones despre țara europeană în care nu există țânțari.

Clima Islandei e extremă

Clima Islandei se află între extreme, susțin experții. Are ierni lungi, printre altele. Ciclurile frecvente de îngheț-dezgheț în toamnă și primăvară fac ca apele să înghețe, să se topească și să înghețe din nou în mod repetat.

„Aceste cicluri perturbă dezvoltarea și omoară ouăle și larvele de țânțar înainte ca ele să poată deveni adulți, făcând mult mai dificilă stabilirea populațiilor,” a spus Jones.

Citește și: Ce se întâmplă când ești mușcat de un țânțar

Deși piscinele geotermale din Islanda rămân neînghețate iarna, temperaturile lor ar putea fi prea ridicate pentru larvele oricărei specii de țânțari adaptate la latitudini înalte.

„În plus, compoziția chimică a apelor geotermale este puțin probabil să fie adecvată pentru dezvoltarea țânțarilor,” a adăugat el.

Totuși, odată cu schimbările climatice, statutul Islandei de zonă fără țânțari ar putea să nu dureze pentru totdeauna. Jones a subliniat că primăverile și toamnele mai calde ar putea crea perioade mai lungi cu apă stătătoare neînghețată. Ceea ce ar permite țânțarilor să-și stabilească populații permanente.