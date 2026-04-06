Cum pot afecta tatuajele corpul uman. Experții au descoperit un risc la care puțini se așteaptă

Experții au dezvăluit cum pot afecta tatuajele corpul uman, cu efecte pe care cei mai mulți oameni nu le-ar anticipa.

De la tatuaje mici pe încheietură la piese imense care acoperă întreaga mână, acest tip de artă a devenit foarte comun în ultimii ani.

În timp ce în trecut, tatuajele erau mai puțin acceptate social, în ziua de azi reprezintă doar o formă de exprimare a creativității și gusturilor personale.

Dar experții susțin că ar avea un cost notabil atunci când vine vorba de sănătate, scrie Science Alert.

Potrivit celor mai recente date, tatuajele ar putea avea consecințe biologice care nu sunt vizibile.

Cum pot afecta tatuajele corpul uman

După ce a pătruns în organism cerneala din tatuaj, aceasta nu e statică. Pigmenții de tatuaj interacționează cu sistemul imunitar sub piele, în moduri pe care experții abia încep să le înțeleagă.

Tatuajele sunt, în general, considerate sigure. Dar tot mai multe dovezi științifice sugerează că cernelurile de tatuaj nu sunt biologic inerte. Întrebarea esențială e cât de toxice sunt aceste substanțe și ce înseamnă acest lucru pentru sănătate pe termen lung.

Cerneala de tatuaj reprezintă un amestec chimic complex. Conține pigmenți care oferă culoare, lichide purtătoare care ajută la distribuirea cernelii, conservanți pentru a preveni dezvoltarea microbiană și cantități mici de impurități.

Mulți dintre pigmenții utilizați în prezent au fost inițial dezvoltați pentru aplicații industriale, precum vopseaua auto, materialele plastice și cerneala pentru imprimante. Nu pentru a fi injectați în pielea umană.

Anumite tipuri de cerneală conțin urme de metale grele, inclusiv nichel, crom, cobalt și uneori plumb. Metalele grele pot fi toxice în anumite cantități și pot duce la declanșarea reacțiilor alergice și a răspunsurilor imune.

Cerneala de tatuaj poate conține, de asemenea, compuși organici, inclusiv coloranți azoici și hidrocarburi aromatice policiclice.

Coloranții azoici sunt coloranți sintetici utilizați în textile și materiale plastice. În anumite condiții, cum ar fi expunerea prelungită la soare sau în timpul îndepărtării tatuajului cu laser, aceștia se pot descompune în amine aromatice. Aceste substanțe au fost asociate cu diferite boli, precum cancerul și deteriorarea genetică, în studiile de laborator.

Hidrocarburile aromatice policiclice, adesea prescurtate ca PAH, se formează în timpul arderii incomplete a materialelor organice și se găsesc în funingine, gaze de eșapament și alimente arse.

Cerneala din tatuaje poate afecta sistemul imunitar

Cerneala colorată, în special cea roșie, galbenă și portocalie, e mai frecvent asociate cu reacții alergice și inflamație cronică decât cerneala neagră, clasică. Acest lucru se datorează parțial sărurilor metalice și pigmenților azoici care se pot degrada în amine aromatice potențial toxice.

Tatuarea implică injectarea cernelii adânc în derm, stratul de piele aflat sub suprafață. Organismul recunoaște particulele de pigment ca fiind materiale străine. Celulele imune încearcă să le elimine. Dar particulele sunt prea mari pentru a fi complet îndepărtate. În schimb, ele rămân blocate în interiorul celulelor pielii, ceea ce face ca tatuajele să fie permanente.

Cerneala de tatuaj nu rămâne limitată la piele. Studiile arată că particulele de pigment pot migra prin sistemul limfatic și se pot acumula în ganglionii limfatici.

Un studiu recent sugerează că pigmenții de tatuaj utilizați frecvent pot influența activitatea sistemului imunitar, pot declanșa inflamații și pot reduce eficiența anumitor vaccinuri.

Cercetătorii au descoperit că această cerneală de tatuaj e absorbită de celulele imune din piele. Când aceste celule mor, ele eliberează semnale care mențin sistemul imunitar activ. Ceea ce duce la inflamație în ganglionii limfatici din apropiere timp de până la 2 luni.

Studiul a arătat, de asemenea, că prezența cernelii de tatuaj la locul injectării unui vaccin a modificat răspunsul imun într-un mod specific vaccinului. În mod notabil, a fost asociată cu un răspuns imun redus la vaccinul împotriva COVID-19. Acest lucru nu înseamnă că tatuajele fac vaccinurile nesigure.

Mai degrabă, sugerează că pigmenții de tatuaj pot afecta, în anumite condiții, semnalizarea imună.