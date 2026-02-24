Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită

S-a aflat care era desertul preferat al Elenei Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu. Chiar fosta menajeră a dezvăluit rețeta secretă.

O femeie care a lucrat ca menajeră pentru Elena Ceaușescu a dezvăluit care era desertul preferat al soției liderului comunist din România. De asemenea, aceasta nu doar că a scos la iveală rețeta secretă, dar a oferit și detalii mai puțin știute despre soția lui Nicolae Ceaușescu. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost descoperită

Suzana Andreiaș, femeia care a lucrat ca menajeră în casa soților Ceaușescu, a scris o carte în care a făcut numeroase dezvăluiri despre cei doi și despre viața privată a acestora. Printre paginile cu detalii mai puțin știute despre liderul comunist și soția lui se vorbește inclusiv despre desertul preferat al Elenei Ceaușescu. Se pare că aceasta nu doar că îl savura din plin, dar se și pricepea de minune să îl pregătească.

„A cerut arpacaş din ăla bun pe care l-am ales împreună cu ea, pe masă. Mi-a spus să-l spăl în nouă ape şi să-l pun la fiert cu apa cât să nu treacă peste arpacaş. «După două-trei clocote, să-i iei spuma aia de deasupra. Când vezi că s-a umflat grâul, îi pui un capac şi o cârpă deasupra. El înfloreşte. Dacă vezi că are prea multă zeamă, îl mai dai să mai fiarbă un pic, la un foc mai mic sau cu o tablă dedesubt»”, scrie Suzana Andreiaș în cartea sa, numită „La curtea lui Ceaușescu”.

„Mi-a spus apoi cum să toc nuca. Ştiam eu că nuca se bagă la cuptor, înainte. Cuptorul îi dădea un gust de alune. Mi-a arătat de la A până la Z. Cum să pun nucă, lămâie, rom, zahăr, vanilie, cum s-o ornez cu ciocolată deasupra, cu bomboane fondante, mi-a explicat tot”, mai scrie aceasta, potrivit libertatea.ro.

Rețeta secretă de colivă cuprinde un kilogram de arpacaș de calitate, un kilogram de miez de nuci, 250 grame de zahăr, coajă rasă de lămâie și portocale, scorțișoară pudră și esență de rom, după gust. Arpacașul se alege atent și se spală în nouă ape, apoi se pune la fiert în trei litri de apă. Când începe să fiarbă se dă focul mic și se amestecă regulat, ca să nu se lipească de oală. Când apa scadă până la textura dorită se adaugă zahărul, după gust, și se amestecă. Se mai lasă la fiert 5-10 minute, apoi se stinge focul și se acoperă totul, pentru a preveni formarea unei cruste.

Se adaugă apoi restul ingredientelor și se amestecă bine, apoi se ornează cu nucă măcinată, zahăr pudră și bomboane fondante.