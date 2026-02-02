O femeie a vrut să vândă vasul vechi și murdar din curtea casei sale și s-a ales cu o avere frumoasă, de 32.000 de dolari

Antena Căutare
O femeie a vrut să vândă un vas vechi din curtea casei sale. Se aștepta să primească o sumă modică, dar s-a ales cu o avere frumoasă, de 32.000 de dolari. Descoperă cum a fost posibil.

Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 10:59 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 16:49
Descoperă cum a fost posibilă o astfel de întâmplare | Shutterstock

O bătrână a ținut în curtea casei sale un vas ceramic timp de treizeci de ani, fără să îi acorde prea mare importanță. La un moment dat, aceasta a decis să scape de el. A crezut că va obține o sumă modică, dar nu mică i-a fost surpriza atunci când a primit o avere frumoasă în schimb!

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie pe nume Lois Jurgens, o bătrână din Nebraska (Statele Unite ale Americii) care a ținut respectivul vas ceramic timp de zeci de ani în curtea casei sale. Nu i-a acordat prea multă importanță și l-a lăsat să se prăfuiască. Într-o zi, doamna în vârstă de 91 de ani a decis să scape de obiect, ba chiar s-a gândit să îl vândă cu o sumă modică de 50 de dolari. Dar fix când se pregătea să fac acest lucru, femeia a văzut un anunț al unei case de licitații, unde urmau să fie licitate vase vechi din ceramică.

Citește și: O femeie și-a cumpărat niște cercei vechi la preț de chilipir, dar s-a ales cu o adevărată „comoară”! Ce a descoperit

Un reprezentant a mers acasă la femeie ca să evalueze obiectul cu pricina.

itându-se atent, Ken Bramer de la casa de licitații Bramer Auction and Realty a realizat că a dat peste un vas cu totul și cu totul special. Când a auzit de la femeie că așteaptă să ia în jur de 50-100 de dolari pe el, omul a izbucnit în râs și i-a zis că va avea parte de o surpriză, fiindcă vasul este unul original, fabricat de Red Wing Stoneware Company, au informat cei de la nypost.com.

imagine cu vas ceramic

Licitația a avut loc, obiectul a fost vândut și femeia s-a ales astfel cu generoasa sumă de 32.000 de dolari. Femeia a fost încântată și a zis că acesta a fost, fără doar și poate, unul dintre cele mai palpitante momente din viața ei. Când a primit vestea la licitație, doamna a fost atât de emoționată încât a avut nevoie de ajutor ca să urce pe scenă. Se pare că astfel de vase sunt extrem de apreciate de colecționari, mai ales dacă sunt într-o stare bună, precum cel al doamnei cu pricina.

