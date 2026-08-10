Cei mai izolați oameni de pe Pământ. Ce popoare nu pot fi contactate vreodată și de ce

Chiar și în lumea noastră modernă și interconectată, există mii de oameni în întreaga lume care rămân aproape complet deconectați de restul lumii.

Multe dintre cele mai izolate grupuri se află în Pădurea Amazoniană | Shutterstock

Potrivit celor mai recente estimări, există cel puțin 196 de grupuri indigene „necontactate” în întreaga lume.

Aceste grupuri trăiesc în principal în 10 țări din America de Sud, Asia și Pacific, printre care Brazilia, Indonezia și India, scrie Live Science.

Acestea trăiesc în medii foarte diverse, de la insule și deșerturi până la regiunile de la granițele bazinului Amazonului, acoperite de păduri dense.

Nivelul de contact al acestor grupuri cu lumea exterioară variază, dar rămân cele mai izolate din întreaga lume.

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Cei mai izolați oameni de pe Pământ

Atunci când vine vorba de interacțiunea cu oameni din exterior, există mai multe variante. Unele grupuri au doar un contact sporadic, pe când altele intră mai frecvent în contact cu persoane din afara comunității, uneori împotriva voinței lor, din cauza prezenței industriilor petroliere, forestiere, agricole și miniere care pătrund tot mai mult pe teritoriile lor.

Chiar și așa, există câteva grupuri care sunt considerate a fi cele mai izolate de pe Pământ.

„Definim „popoarele necontactate” drept popoare indigene care evită în general contactul cu străinii și nu au o relație permanentă cu aceștia, chiar dacă sunt conștiente de existența lumii exterioare,” susține Hal Russell, din cadrul ONG-ului Survival International.

„Cu siguranță există un spectru între contactul permanent, contactul inițial, contactul sporadic și lipsa totală a contactului”, a declarat Russell. „În general, ceea ce unește aceste grupuri este faptul că au evitat în mod activ sau au încercat să limiteze contactul cu alte culturi, chiar și cu alte popoare necontactate, pentru a-și păstra modul de viață unic.

Un exemplu e un mic grup de indivizi indigeni cunoscuți sub numele de sentinelezi. Aceștia trăiesc pe Insula North Sentinel, în cadrul Insulelor Andaman și Nicobar din India, în Golful Bengal.

Se cunosc atât de puține lucruri despre acest grup, încât antropologii nici măcar nu sunt siguri cum se numesc ei înșiși. Numele lor provine de la insula de aproximativ 60 de kilometri pătrați pe care locuiesc.

Potrivit organizației Survival International, se crede că sentinelezii trăiesc în Insulele Andaman de 55.000 de ani. Ar fi descendenți direcți ai primilor oameni care au migrat din Africa.

În prezent, sentinelezii duc un stil de viață bazat pe vânătoare și cules. Pescuiesc de-a lungul coastei și folosesc canoe înguste, confecționate manual.

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Estimările internaționale indică faptul că grupul respectiv numără între 50 și 150 de persoane, însă lipsa accesului la comunitate face ca numărarea lor să fie aproape imposibilă. Guvernul nu a încercat să îi includă în recensământul din India. Numărul lor oficial rămâne necunoscut.

Pe lângă izolarea insulei, contactul e și mai dificil deoarece locuitorii ei îl resping. Comunitatea e cunoscută pentru faptul că trage cu arcul și săgețile asupra bărcilor care se apropie și a elicopterelor care survolează insula.

„Atunci când trag cu arcul și săgețile, comunică,” susține Simron Singh, profesor la University of Waterloo din Ontario. „Mesajul e că nu vor să fie deranjați.”

Doar câțiva străini au ajuns vreodatp pe Insula North Sentinel. Legislația din India interzice în prezent accesul pe o rază de 5 kilometri în jurul insulei, pentru protecția ambelor părți. Locuitorii insulei sunt vulnerabili la bolile aduse de străini, iar vizitatorii riscă să fie atacați.

Sentinelezii au împușcat și ucis cel puțin 3 persoane, printre care misionarul John Allen Chau, care a călătorit ilegal pe insulă în 2018.

Cele mai multe popoare izolate trăiesc în Pădurea Amazoniană

Survival International estimează că 95% dintre popoarele „necontactate” și „izolate” trăiesc în bazinul Amazonului.

Kakataibo, un popor al pădurilor din bazinul Aguaytia, parte a Amazonului central din Peru, a atras atenția experților.

Membrii comunității Kakataibo sunt întâlniți extrem de rar, chiar și de alte popoare indigene.

De fapt, „sunt atât de hotărâți să nu fie găsiți încât își șterg urmele de pași cu pământ”, susțin experții, „așa că nu există prea multe informații despre ei”.

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Survival International evidențiază și alte grupuri extrem de izolate din regiune, inclusiv un grup indigen nomad numit Kawahiva. Acest grup a reușit să evite contactul atât de eficient, încât e cunoscut doar prin întâlniri întâmplătoare și printr-o singură înregistrare video. A fost recunoscut oficial ca grup distinct abia în 1999.

Un alt grup important, extrem de izolat, e Mashco Piro din pădurile îndepărtate țării Peru, despre care se crede că formează cea mai numeroasă populație de oameni necontactați din lume. În total, grupul ar avea aproximativ 750 de persoane.

Unii membri ai acestui grup sunt descendenții unor oameni care au fost înrobiți și forțați să muncească în plantațiile de cauciuc din Amazon în anii 1800, dar au evadat în adâncul pădurilor, unde au rămas de atunci, evitând contactul.

În multe cazuri, experiențele istorice explică de ce aceste grupuri doresc să evite lumea din exterior. Până la jumătatea secolului XX, populația Great Andamanese de pe insulele învecinate suferise o scădere de până la 99% în urma conflictelor cu britanicii și a răspândirii bolilor.

Sentinelezii înșiși au avut o întâlnire istorică cu britanicii în anii 1800, perioadă în care unii dintre ei au fost răpiți, infectați cu boli și au murit. E posibil ca această experiență să le fi influențat actuala neîncredere față de lumea exterioară.