Fiica miliardarului Ion Țiriac și-a petrecut vacanța în Saint-Tropez, una dintre cele mai exclusiviste destinații. Iată cât costă doar o singură noapte de cazare la hotelul cu aspect de castel unde a fost cazată!

Ioana Țiriac, vacanță exclusivistă în Saint-Tropez! Prețul pentru o singură noapte la hotelul cu aspect de castel unde a stat | Captură Instagram

Ioana Țiriac a ales pentru acest sejur un hotel spectaculos, cu aspect de castel, unde o singură noapte de cazare poate ajunge la câteva mii de euro. Mai precis, fiica lui Ion Țiriac a stat la Chateau de la Messardiere, una dintre cele mai cunoscute proprietăți de lux din Saint-Tropez, notează digifm.ro.

Citește și: Ce facultate a termina Ioana, singura fiică lui Ion Țiriac. În ce oraș lucrează și cum își câștigă existența

Cât costă o noapte de cazare la hotelul unde s-a cazat Ioana Țiriac în Saint-Tropez

Proprietatea a fost construită în secolul al XIX-lea și impresionează prin arhitectura sa, cu turnuri, arcade și cupole. Domeniul face parte din prestigiosul lanț hotelier Airelles și este considerat unul dintre cele mai exclusiviste unități de cazare din Saint-Tropez, fiind recunoscut la nivel internațional pentru eleganța sa.

Articolul continuă după reclamă

Înconjurat de grădini întinse și cu priveliști asupra Mediteranei, hotelul oferă o experiență de lux completă, fiind preferat de celebrități și turiștii cu bugete generoase.

IMAGINI AICI:

Fotografiile postate de Ioana Țiriac o surprind pe tânără lângă piscina impresionantă a hotelului, în timp ce poartă o rochie neagră, mulată.

„Măreția se câștigă în rundele pe care nu le vede nimeni!”, a fost mesajul care a însoțit imaginile, citat de Libertatea.

Luxul de la Chateau de la Messardiere vine, însă, cu un preț pe măsură! Tarifele pentru o cameră pornesc de la aproximativ 950 de euro pe noapte în extrasezon. În perioada de vârf a verii, prețurile cresc considerabil. În lunile iunie, iulie și august, o cameră poate ajunge la peste 1.700 de euro pe noapte, în timp ce pachetele premium și camerele cu facilități speciale pot depăși 2.500 de euro pentru o singură noapte, potrivit digifm.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Hotelul are și statutul de „palace”, una dintre cele mai prestigioase distincții acordate unităților de cazare din Franța. Aceasta este rezervată proprietăților care îndeplinesc standarde foarte stricte în ceea ce privește serviciile, confortul și experiența oferită oaspeților, mai transmit sursele citate.

Potrivit Libertatea, această proprietate este la mare căutare, așa că doritorii trebuie să își rezerve camerele cu multe luni înainte. În plin sezon estival, disponibilitatea este extrem de mică, iar cei interesați să petreacă o vacanță aici trebuie să își planifice din timp sejurul.

Citește și: Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep

În ce oraș celebru lucrează fiica lui Ion Țiriac

Ioana locuiește la Miami, dar călătorește constant în destinații exclusiviste. Cu toate că provine dintr-o familie înstărită, tânăra s-a îngrijit de viitorul ei. După ce a terminat liceul, la București, a studiat Jurnalism și Economie în Miami. A urmat cursurile la Facultatea de Economie de la University of Miami (Miami Herbert Business School).

Potrivit informațiilor din presă, Ioana s-a angajat în domeniul imobiliar. Ea a ales să devină agent imobiliar la o firmă de prestigiu din Emiratele Arabe Unite (EAU). A început jobul în 2024, după ce a absolvit University of Miami, potrivit Fanatik.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările