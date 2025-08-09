Ea are 1,62 cm, el are 1,20 cm, dar diferența de înălțime nu i-a oprit din a forma un cuplu. Ce spun despre căsnicia lor

Povestea de dragoste dintre Anita și Timothy i-a surprins pe toți cei care au auzit-o. Ei formează un cuplu atipic.

Anita Wing Lee și Timothy Muttoo formează un cuplu neconvențional, dar în ciuda diferențelor dintre ei, cei doi se iubesc enorm și s-au căsătorit de curând.

După ce le-a fost teamă că rudele lor nu le vor accepta relația și dorința de a se căsători din cauza diferențelor majore dintre ei, iată că ei au trecut împreună peste acest impas și se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața lor.

Povestea neașteptată a Anitei și a lui Timothy

Anita și Timothy s-au căsătorit de curând, dar povestea lor de dragoste nu a început deloc ca o poveste simplă, fără peripeții. Ei se temeau de faptul că vor fi judecați până când au decis că e timpul să pună fericirea lor pe primul loc și atunci au avut mult mai multă încredere în relația lor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: La 26 de ani, Miyuki Sugiyama are 1,96 metri. Cum arată picioarele ei, care măsoară 134 cm

Cei doi sunt o pereche foarte sinceră și chiar dacă unele fotografii îi pot induce în eroare pe internauți, Anita și Timothy au dezvpluit că între ei e o diferență mare de înălțime. Mulți au crezut chiar că pozele lor sunt create cu ajutorul inteligenței artificiale și că nu sunt, de fapt, reale.

Această reacție le‑a întărit convingerea că societatea are încă mult de învățat despre diversitate, acceptare și iubire necondiționată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Anita și Timothy au confirmat totul. Ei s-au cunoscut în 2021, în Toronto, prin intermediul unor prieteni comuni, după cum au povestit ei pentru publicați DailyMail.

Ei și-au dat seama imediat că au interese și valori comune, dar nu simțeau că îndeplinesc și partea romantică pentru că nu se simțeau atrași unul de altul din cauza diferenței de înălțime,

Anita are 1,62 metri, în timp ce Timohty are 1,22 metri înălțime, iar acest lucru a fost văzut ca un impediment major. Tocmai de aceea, ea a crezut că e mai potrivit pentru ei să fie doar prieteni.

Citește și: Ea are 25 ani, el are 76 ani și s-au logodit. Ce spun apropiații despre diferența de vârstă de 51 ani

Anita a recunoscut deschis că respingerea ei pentru Timothy a pornit dintr-o prejudecată legată de aspectul fizic. „Cum ajunge o femeie obișnuită de 1,62 m să se îndrăgostească de un bărbat de numai 1,22 m?” , se întreba ea, arătând cât de mult contează stereotipurile în percepția inițială.

Totuși, pe măsură ce s-au cunoscut mai bine, cei doi au descoperit că au și mai multe lucruri în comun.

Valorile lor convergente au ajutat-o pe Anita să își dea seama că frumusețea adevărată vine din pasiuni, valori comune și integritate. Pe parcurs, prietenia lor s-a transformat în iubire adevărată, iar Anita a spus că decizia de a se căsători cu Timothy a fost cea mai bună alegere pe care a făcut‑o în viața ei.

Povestea lor a început ca o simplă prietenie, iar treptat s-a dezvoltat într-o iubire adevărat și, totodată, într-o lecție pentru cei din jur care au învățat că nu doar fizicul contează, ci și valorile comune. Anita și Timothy le demonstrează celor din jur că esența unei relații sta în conexiunea emoțională, profesională și valorică, nu în aparențe.

Citește și: Cuplul controversat despre care vuiește presa străină. Îi separă 49 de ani, dar se zvonește că sunt logodiți