El este bărbatul care a eliminat microplasticul din corp cu ajutorul unui obicei simplu. Bryan Johnson s-a întinerit cu 10 ani

Bryan Johnson este unul dintre oamenii care încearcă din răsputeri să își întinerească trupul, folosindu-se de știință.

Publicat: Duminica, 26 Octombrie 2025, 16:00 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 16:20
Johnson a explicat cum folosește el sauna pentru a elimina microplasticele din corp. | Profimedia

Bryan Johnson a dezvăluit că a reușit să își scadă 10 ani din vârsta biologică, simțindu-se acum mult mai energic și sănătos. El a studiat intens în ultimii ani tot ce ține de îmbătrânirea celulară, neuroștiință și modalități de îmbunătățire a calității vieții.

Bărbatul care a reușit să elimine microplasticele din organism

Bărbatul în vârstă de 48 ani, care a uimit o lume întreagă cu rutina lui incredibil de complicată care îl ajută să se mențină tânăr, a dezvăluit că a reușit să își detoxifice corpul în proporție de 85%.

Bryan a făcut recento postare pe X, fostul Twitter, în care a explicat că din noiembrie 2024 până în iulie 2025, el a reușit să elimine cantitatea de microplastic din sânge de la 70 particule/ml la 10 particule/ml.

Rezultatul este unul impresionat, iar acum toți cei care îl urmăresc și ascultă sfaturile sale privind sănătatea sunt curioși de procesul prin care Bryan a trecut și ce anume l-a ajutat ca să ajungă la asemenea rezultate.

Microplasticul reprezintă particule microscopice de plastic, mai mici chiar decât particulele de nisip care se găsesc în mâncare, băuturi, jucării noastre, apă, etc, provenite din ambalaje. Aceste microplastice ajung în sânge, de acolo se acumulează în creier, inimă și alte organe vitale, iar asta duce la infertilitatea, inflamație în corp și posibil și la forme de cancer.

Teoretic fiecare om are microplastice în sânge, iar studiile au arătat că o persoană ingerează aproximativ 50.000 de astfel de particule pe an, potrivit Daily Mail.

Bryan Johnson a dezvăluit că el folosește sauna pentru 20 de minute în fiecare zi, iar asta îl ajută să transpire și să elimine prin transpirație microplasticele din sânge.

Specialiștii ne sfătuiesc să înlocuim folosirea hârtiei igienice cu bideul, să nu mai folosim recipiente de plastic pentru mâncare și nici să nu mai cumpărăm mâncare ambalată în plastic pentru a evita ingerare a și mai multor microplastice.

Johnson a explicat că pentru el a mai funcționat și să monteze un sistem de apă cu ozmoză inversă pentru a filtra extrem de bine apa.

„Din câte știu, acesta este primul raport apărut care corelează nivelul de microplastic din sânge cu cel din spermă, demonstrând astfel o detoxifiere de succes de particule de microplastic. Rezultatele mele oferă speranță pentru detoxifierea de microplastice, în special după ce au apărut mai multe studii care discută pericolul acestor particule”, a dezvăluit Bryan Johnson.

O analiză meta recentă compusă din 36 de studii arată că microplasticele induc stres oxidativ în organele reproducătoare masculine, ceea ce duce la inflamarea testiculară, moartea celulelor, nivele scăzute de testosteron, producție scăzută de lichid seminal și motilitatea scăzută a spermatozoizilor.

Johnson a explicat cum folosește el sauna pentru a elimina microplasticele din corp. Bărbatul spune că setează sauna la 93 grade Celsius și stă acolo pentru 20 minute, după care, când iese din saună, își pune gheață pe zona intimă.

Prin transpirația produsă în saună se elimină foarte multe toxine din corp, iar acest lucru îmbunătățește sănătatea organismului.

