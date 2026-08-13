De ce au urmărit unii oameni eclipsa prin strecurători de metal. Au și stat cu spatele la Soare

Eclipsa de Soare din 12 august a dus la numeroase momente virale, inclusiv imagini cu persoanele care au folosit site metalice pentru a urmări fenomenul.

Atunci când vine vorba de eclipse solare, experții au sfătuit întotdeauna publicul să nu privească direct fenomenul.

În schimb, oamenii trebuie să folosească ochelari speciali, pentru a-și proteja vederea, scrie Daily Mail.

Dar multe persoane din zonele de totalitate au decis să cumpere ochelarii speciali abia cu 1 zi înainte de eclipsă, când stocurile erau deja epuizate.

Ca urmare, mulți dintre ei au apelat la o soluție inedită de a urmări fenomenul.

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De ce au urmărit unii oameni eclipsa prin site de metal

În condițiile în care stocurile de ochelari s-au epuizat, unii spectatori au apelat la un obiect de bucătărie neașteptat, strecurători simple.

În loc să privească direct spre Soare, cei care urmăreau eclipsa au folosit găurile din strecurătoare pentru a proiecta pe sol zeci de imagini minuscule ale Soarelui eclipsat.

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Fiecare gaură funcționează asemenea unei camere foto cu orificiu foarte mic. Ceea ce produce o mică imagine în formă de semilună pe măsură ce Luna trece prin fața Soarelui.

Rezultatul a fost un model format din sute de mini-eclipse care păreau să danseze pe trotuare și pe iarbă. Astfel, un obiect obișnuit de bucătărie s-a transformat într-un instrument astronomic improvizat.

Imagini cu oamenii care au apelat la acest truc au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Deși poate părea amuzant, metoda a oferit o modalitate ingenioasă și sigură de a urmări eclipsa indirect. Condiția era ca spectatorii să stea cu spatele la Soare și să privească doar imaginile proiectate.

„Cea mai sigură modalitate pentru public de a se bucura de eclipsă e să o privească indirect,” susține dr. Megan Argo, expertă la University of Lancashire.

„Dacă stați sub un copac cu frunziș, pe sol se vor forma sute de imagini minuscule ale Soarelui, care se transformă treptat în semiluni pe măsură ce eclipsa avansează,” susține Argo. „Același efect poate fi obținut cu un strecurător de bucătărie sau cu o simplă cameră cu orificiu mic realizată acasă.”

Eclipsele nu trebuie să fie privite cu ochiul liber

Cea mai simplă modalitate de a observa în siguranță fenomenul natural ar fi fost folosirea unei perechi de ochelari pentru eclipsă. Aceștia au lentile foarte închise la culoare, care blochează cea mai mare parte a luminii nocive a Soarelui.

Cu toate acestea, multe dintre perechile de ochelari disponibile s-au epuizat cu câteva zile înainte de eclipsă. Ceea ce a dus la formarea cozilor, în timp ce spectatorii se grăbeau să cumpere ultimele perechi rămase, formând șiruri lungi în fața magazinelor.

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Evenimentul extraordinar a generat și avertismente privind posibilele perturbări, în condițiile în care mulțimi uriașe s-au deplasat către locurile ideale pentru observare și au existat temeri că șoferii distrași ar putea provoca accidente dacă își îndreaptă atenția către cer.

Pe lângă faptul că sunt spectaculoase, eclipsele sunt cunoscute și pentru faptul că pot provoca o serie de fenomene neobișnuite.

Întunericul neașteptat ar fi putut perturba ceasurile biologice ale multor animale, inclusiv ale animalelor de companie.

Cei care au ratat spectacolul de aseară vor avea de așteptat mult timp până la următorul eveniment similar. În anul 2027, o eclipsă solară va avea loc tot în luna august, dar aceasta va fi vizibilă în nordul Africii.