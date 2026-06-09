Haosul pe care îl va provoca El Nino la nivel global. Europa va fi printre cele mai afectate zone

Experții au dezvăluit haosul pe care îl va provoca fenomenul El Nino la nivel global și cum va afecta Europa.

El Nino va avea un impact semnificativ la nivel global | Shutterstock

Potrivit estimărilor, anul acesta vom avea parte de un fenomen El Nino, ce va ridica temperaturile la nivel global.

El Nino face parte dintr-un ciclu natural al climei care există de sute de mii de ani, scrie Daily Mail.

Totuși, datele actuale indică faptul că versiunea din acest an ar putea deveni una dintre cele mai puternice observate vreodată.

Specialiștii avertizează că valuri de căldură extreme ar putea afecta aproape toate regiunile globului.

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Haosul pe care îl va provoca El Nino la nivel global

Din cauza El Nino, temperatura medie globală ar putea crește cu până la 3 grade Celsius în această vară.

În același timp, un fenomen super El Nino va modifica semnificativ regimul precipitațiilor la nivel mondial.

Experții estimează că sudul Americii de Sud, sudul Statelor Unite, anumite zone din Cornul Africii și Asia Centrală vor înregistra cantități mai mari de precipitații.

În schimb, America Centrală, nordul Americii de Sud, regiunea Caraibelor, Australia, Indonezia și unele părți ale Asiei de Sud ar putea traversa perioade mai secetoase decât în mod normal.

Oscilația Sudică - El Nino (ENSO) reprezintă un model climatic natural care alternează între faza caldă El Nino și faza rece La Nina la intervale cuprinse între 2 și 7 ani.

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În timpul unui episod El Nino, apele calde acumulate în Oceanul Pacific se răspândesc pe suprafețe extinse și contribuie la creșterea temperaturii medii a planetei. Căldura acumulată e transferată treptat în atmosferă și influențează clima globală timp de mai multe luni.

Deși acest fenomen există de foarte mult timp, indicatorii actuali sugerează că episodul din 2026 ar putea avea o intensitate excepțională.

Între sfârșitul lunii aprilie și mijlocul lunii mai, temperatura suprafeței oceanului în zona central-estică a Pacificului ecuatoria s-a apropiat de pragurile caracteristice unui episod El Nino, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (OMM).

Creșterea temperaturilor la suprafață e alimentată de mase de apă neobișnuit de calde aflate la adâncime în Pacificul tropical. În unele zone, acestea sunt cu aproximativ 6 grade Celsius peste media obișnuită. În contextul încălzirii globale, astfel de episoade pot fi extrem de periculoase.

Europa va fi afectată de fenomen

Cele mai ridicate anomalii de temperatură sunt prognozate pentru sudul și vestul Americii de Nord, America Centrală, zona Caraibelor și Europa. La nivel european, experții estimează valuri de căldură extreme, pe perioade îndelungate. Ceea ce crește riscul incendiilor și deceselor.

În timpul verii din emisfera nordică, apele mai calde din Pacificul central și estic pot favoriza formarea uraganelor în această regiune, în timp ce dezvoltarea lor în Oceanul Atlantic tinde să fie inhibată.

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Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, există acum o probabilitate de aproximativ 80% ca un episod El Nino să fie prezent în perioada iunie–august 2026 și o probabilitate de 90% ca acesta să persiste cel puțin până în luna noiembrie.

Secretarul general al OMM, Celeste Saulo, a avertizat că lumea trebuie să se pregătească pentru un episod puternic, capabil să amplifice seceta, ploile torențiale și valurile de căldură atât pe uscat, cât și în oceane.

Specialiștii subliniază că monitorizarea atentă a fenomenului în lunile următoare va fi esențială pentru guverne, organizațiile umanitare și sectoarele economice sensibile la schimbările climatice, iar sistemele de avertizare timpurie pot contribui la reducerea impactului asupra populației și infrastructurii.